Фотограф из Новосибирска сделал фото темных туманностей — на это ушло четыре ночи

Новосибирский астрофотограф сделал снимки туманности на Алтае
Новосибирский фотограф Алексей Поляков сделал снимки туманностей в созвездии Стрельца. Теперь он соединяет десятки кадров воедино, чтобы получить большую панораму.
— Для этой панорамы я специально выбирался на Алтай, в Кош-Агачский район, в мае. Там созвездия видно чуть лучше, чем в Новосибирске. У меня ушло четыре ночи, чтобы это снять. Теперь я потихоньку складываю кадры воедино. Каждый кадр — это
Алексей подчеркнул, что он сделал много снимков, чтобы на финальных фотографиях было меньше «шума». Это повысит качество изображения.
В августе Алексей смог сфотографировать редкое явление — череду затмений у Юпитера. Посмотрите на них на коротком видео.