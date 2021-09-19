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Фотограф из Новосибирска сделал фото темных туманностей — на это ушло четыре ночи

Алексей Поляков специально уехал на Алтай

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Алексей сделал снимок темной туманности, похожей на курительную трубку

Алексей сделал снимок темной туманности, похожей на курительную трубку

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Новосибирский астрофотограф сделал снимки туманности на Алтае

Новосибирский фотограф Алексей Поляков сделал снимки туманностей в созвездии Стрельца. Теперь он соединяет десятки кадров воедино, чтобы получить большую панораму.

— Для этой панорамы я специально выбирался на Алтай, в Кош-Агачский район, в мае. Там созвездия видно чуть лучше, чем в Новосибирске. У меня ушло четыре ночи, чтобы это снять. Теперь я потихоньку складываю кадры воедино. Каждый кадр — это 22-мегапиксельное изображение, в результате должна получиться масштабная панорама, которую можно печатать без потери качества, она должна быть очень красивой, — рассказал фотограф НГС.

На Алтае созвездия видно лучше, потому что регион находится на другой широте

На Алтае созвездия видно лучше, потому что регион находится на другой широте

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Алексей подчеркнул, что он сделал много снимков, чтобы на финальных фотографиях было меньше «шума». Это повысит качество изображения.

Темные туманности можно увидеть на Млечном Пути

Темные туманности можно увидеть на Млечном Пути

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В августе Алексей смог сфотографировать редкое явление — череду затмений у Юпитера. Посмотрите на них на коротком видео.

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астрономиясозвездиятуманность
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