Фотограф из Новосибирска сделал фото темных туманностей — на это ушло четыре ночи

Новосибирский фотограф Алексей Поляков сделал снимки туманностей в созвездии Стрельца. Теперь он соединяет десятки кадров воедино, чтобы получить большую панораму.

— Для этой панорамы я специально выбирался на Алтай, в Кош-Агачский район, в мае. Там созвездия видно чуть лучше, чем в Новосибирске. У меня ушло четыре ночи, чтобы это снять. Теперь я потихоньку складываю кадры воедино. Каждый кадр — это 22-мегапиксельное изображение, в результате должна получиться масштабная панорама, которую можно печатать без потери качества, она должна быть очень красивой, — рассказал фотограф НГС.