Российские ученые совершили прорыв в науке: найден способ победить неизлечимую болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — заболевание головного мозга, при котором дегенерация нейронов приводит к утрате речи, памяти и мышления. По данным ученых, в 2010 году число страдающих от этой болезни в мире оценивалось в 35,6 миллиона человек. К 2050 году прогнозируется рост до 115,4 миллиона. Медики отмечают, что болезнь эта начала «молодеть», затрагивая не только древних старцев, но людей еще вполне трудоспособного возраста. И все, к кому в семью приходит этот недуг, знают, насколько он страшен. Он поражает всех, независимо от интеллекта и образования. Просто родной тебе человек вдруг перестает помнить не то что какие-то энциклопедические факты, а осознавать самого себя, перестает узнавать самых близких людей, нередко переходя буквально в растительное состояние. Родным остается только ухаживать за ним, как за грудным ребенком, понимая, что от прежнего человека не осталось уже ничего.
Это неизлечимое заболевание, даже профилактики как таковой нет. Свердловские ученые сделали первый шаг на пути к созданию лекарства. Журналисты Е1.RU поговорили с профессором кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ Ириной Утеповой. Она принимала участие в синтезе химических соединений, способных остановить дегенерацию нейронов при болезни Альцгеймера.
— Доводилось ли вам самой встречаться с людьми, больными Альцгеймером? Повлияло ли это на ваше участие в разработке?
— Да, доводилось, но это никак не связанные обстоятельства.
— Как протекает эта болезнь? Какие у нее первые симптомы?
— Вообще, появление болезни Альцгеймера обусловлено несколькими гипотезами, принятыми мировым сообществом. Все они приводят к тому, что нейроны погибают. При этом происходит нарушение речи, памяти. Это уже симптомы, это то, что мы видим. Признаки заболевания проявляются тогда, когда нейроны уже погибли, ранняя стадия попросту незаметна. Вдобавок очень сложно определить предрасположенность. Если в семье были такие случаи, то естественно, что она есть, но в остальном… И неизвестно, сколько она продлится. Кто-то болеет годами, у кого-то болезнь очень быстро прогрессирует.
Остановить болезнь пока что невозможно, лекарств нет. Но существует несколько препаратов, исследование которых уже проводится. Одно из них даже проходит финальную стадию клинических испытаний. Надеюсь, скоро препарат появится на прилавках. Нашему веществу тоже необходимы исследования. Нужно понять, как оно будет вести себя в разных тестах. Видите ли, когда вещество получено, это не значит, что мы завтра можем купить его в аптеках, как иногда думают люди. Вещество есть, но нужно трезво оценивать результат. Да, проведено много работы, выявлена активность вещества на клеточной модели болезни Альцгеймера. Но надо понимать, что еще большое количество работы и исследований должно быть проделано.
— И как скоро лекарство появится в аптеках при всех успешных испытаниях?
— На это потребуются годы плодотворной работы. Мне кажется, минимального срока не существует. Опять же, оценивать результат нужно сдержанно. Не все вещества доходят до аптеки, даже несмотря на то, что они активны и способны бороться с болезнью. Могут выявиться различные побочные действия и так далее. Да, вещество влияет на нейроны. Сейчас идут тесты с животными. Потом будет выбрано соединение-лидер, которое будет отвечать всем характеристикам: по активности, растворимости, токсичности и так далее. Но на это всё, разумеется, необходимо время и определенная доля везения.
— Как родилась идея такого синтеза?
— Результат был получен в процессе взаимодействия научных лабораторий Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Биологические исследования ведутся в Институте цитологии РАН в Санкт-Петербурге. У петербургских ученых появилась идея использовать индукторы белков теплового шока в лечении болезни Альцгеймера. В нашей лаборатории развивается перспективное синтетическое направление по получению гетероциклических производных, связанное с экологичностью процессов и их способностью отвечать требованиям зеленой химии. Биологи заинтересовались нашими соединениями. Прошло уже четыре года с начала первых испытаний.
— Что значит ваше изобретение для человечества?
— Исследования по поиску лекарственных препаратов, активных в отношении нейродегенеративных заболеваний, имеют высокую актуальность и востребованность. Болезнь не ограничивается нашим регионом, а глобальна, ведь ей болеют люди во всём мире. Лекарство не создано на данный момент, но все предпосылки для его получения имеются. Статью, которая была отправлена в европейский научный журнал, приняли к публикации в течение недели, что свидетельствует о новизне исследований и высокой актуальности данной проблемы.
— Ваше вещество имеет аналоги в мире?
— По биологическому действию — да, существует одно вещество, но оно не подобно нашему по химической структуре.
— Расскажите о себе и о коллегах, которые работали над синтезом.
— Я училась в УрФУ (на тот момент он был Уральским государственным техническим университетом), на химико-технологическом факультете. Мне нравилась химия, я ее понимала. Начала заниматься научной деятельностью на
Нельзя сказать, что мы пришли и сразу что-то создали. Невозможно создать что-то на пустом месте. С начала образования кафедры органической химии создавалась соответствующая инфраструктура, научная школа, традиции. Существует преемственность поколений. И в этом не только наша заслуга, а также наших коллег из Института органического синтеза имени Постовского в Екатеринбурге (руководитель работ — академик Валерий Чарушин) и Института цитологии РАН в Санкт-Петербурге (руководитель работ — профессор Ирина Гужова). Такая коллаборация и обеспечила результат и успешность исследования.
— Вы принимали участие в других разработках?
— Химик-синтетик всегда в поиске новых веществ и возможности их применения. Мы постоянно синтезируем и изучаем новые вещества, их свойства, механизмы реакций.
— Как вы думаете, можно ли отменить деградацию клеток мозга?
— Клетки, которые погибли, не вернуть. Нейроны восстанавливаются, но очень медленно. Можно остановить развитие болезни, но вернуть человека в здоровое состояние невозможно. По крайней мере, на данном этапе.
— Есть ли какая-нибудь профилактика болезни Альцгеймера?
— Существуют центры по борьбе с ней. Человеческий мозг — сложный объект для изучения. Биологи считают, что болезнь связана с тем, что у человека к старости снижается умственная активность. Ученые действительно связывают нейродегенеративные заболевания в том числе с тем, что человек перестает тренировать мозг. Болезнь редко развивается у людей, которые постоянно тренируют память, читают, изучают языки и так далее.
Мы глубоко убеждены, что исследования, которые мы проводим, должны поддерживаться не только вузом. Они также должны найти свою поддержку как в региональных, так и в федеральных органах государственной власти. Уверены, что совместными усилиями получить результат будет гораздо быстрее, ведь всех интересует продукт, который появится на полках аптек.