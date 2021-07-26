Российские ученые совершили прорыв в науке: найден способ победить неизлечимую болезнь Альцгеймера

Это неизлечимое заболевание, даже профилактики как таковой нет. Свердловские ученые сделали первый шаг на пути к созданию лекарства. Журналисты Е1.RU поговорили с профессором кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ Ириной Утеповой. Она принимала участие в синтезе химических соединений, способных остановить дегенерацию нейронов при болезни Альцгеймера.



— Доводилось ли вам самой встречаться с людьми, больными Альцгеймером? Повлияло ли это на ваше участие в разработке?



— Да, доводилось, но это никак не связанные обстоятельства.



— Как протекает эта болезнь? Какие у нее первые симптомы?



— Вообще, появление болезни Альцгеймера обусловлено несколькими гипотезами, принятыми мировым сообществом. Все они приводят к тому, что нейроны погибают. При этом происходит нарушение речи, памяти. Это уже симптомы, это то, что мы видим. Признаки заболевания проявляются тогда, когда нейроны уже погибли, ранняя стадия попросту незаметна. Вдобавок очень сложно определить предрасположенность. Если в семье были такие случаи, то естественно, что она есть, но в остальном… И неизвестно, сколько она продлится. Кто-то болеет годами, у кого-то болезнь очень быстро прогрессирует.

