«Маятник качнется в обратную сторону»: задержанный за репост академик Ефим Хазанов — о прорывах, Немцове и настроениях среди студентов

За несколько часов до несанкционированных митингов в центре
Ефим Хазанов — ученый-физик, доктор наук, лауреат Государственной премии, автор более
«Первые шаги делал у Немцова, но задержание — случайность»
— После вашего задержания все только и говорили о вас как о некоем академике-диссиденте. Ведь обычно хватают молодых активистов. А тут случилось действительно очень громкое дело: задержали академика РАН, крупного ученого. Может быть, у вас есть какие-то предположения, почему арестовали именно вас?
— Если спекулировать на эту тему, я думаю, что это просто случайность. Попался пост, который по инструкциям — или как хотите называйте — подходил. И дел этих надо было сделать сколько, шесть? (Речь о числе задержанных на митинге в Нижнем
— Уже восемь.
— Восемь.
— Что вы подумали, когда вот буквально открылась дверь и вошел полицейский?
— Сначала я с ним поговорил в проходной. Должен был приехать добровольно, но поскольку я отказался, то знал, что они придут [в офис]. Там это было, конечно, полностью неожиданно.
— Но вы были готовы к подобному в свете последних событий?
— Абстрактно — да, но конкретно в тот момент это было, конечно, неожиданно абсолютно. Я уверен, это просто случайность. Ну как случайность: кого компьютер нашел по каким-то словам, тот и это… Никакого мотива делать шумное дело я не вижу. Пятерых оставили на ночь [в отделении после ареста], а меня отпустили. Через несколько часов, но тем не менее. Это очень большая разница. Это вот результат…
— Огласки?
— Именно.
— Полицейский сказал, что вы были задержаны за репост в Facebook. Что это была за публикация?
— Это репост, на котором фотография Навального и написано: «Свободу Навальному». И текст не мой, тоже в репосте. Под картинкой дата, время. Еще что-то про «финальную битву». Там даже нет слов «митинг» или «акция». В этом смысле даже существующее законодательство не нарушается. Оставляя, конечно, вопрос качества этого законодательства.
— Вам присудили 20 тысяч штрафа. Вы его уже оплатили?
— Нет, мы еще будем обжаловать.
— Интересно, а полицейский, заходивший в ваш кабинет, в курсе, чем вы вообще занимаетесь? Ведь, насколько я знаю, ваша команда добивается больших успехов в разработках в области борьбы с онкологией, причем на мировом уровне.
— Ну жестко с онкологией наша деятельность не связана. В науке сейчас есть такой термин — «экстремальный свет». От мощного лазера, сфокусированного на маленькую точку, возникает сильное электромагнитное поле. Разработки в этой области идут уже десять лет и, конечно, продолжают развиваться. Для нас сейчас главная
— Получается, вы сразу после учебы пошли работать по специальности. В те времена в Нижнем научную деятельность вел
— Да, с Немцовым мы пересекались и очень сильно.
— Как думаете, почему он решил так резко сменить сферу деятельности, уйти в политику?
— Такое время было, его это заинтересовало. Было видно, что ему это по силам. По возможностям, по духу опять же.
— Как лично вы отреагировали на новость об его убийстве?
— Реакция была шоковая. Я узнал об этом рано утром. Был выходной, утром на телефоне увидел новость, пошел кататься на лыжах
«Есть много результатов, которыми страна может гордиться»
— Ефим Аркадьевич, расскажите, какой вы видите науку современной России? Прорывы в последнее время случаются нечасто, но всё же бывают.
— Наука, конечно, не в лучшей кондиции. Это связано с многолетним недостатком финансов и многими другими организационными причинами. Однако область науки большая: конечно, есть много результатов, которыми страна может гордиться. Например, запущенным российско-немецким рентгеновским телескопом — ему еще летать и летать, но уже сейчас он добился огромного количества результатов. Вакцина, безусловно, тоже результат. Распиаренная и прочее — это уже второй вопрос, но понятно, что далеко не каждая страна может себе позволить ее разработку.
Проблема науки даже не в том, что [результатов] совсем нет — сейчас большинства успехов добиваются международные [проекты]. Даже не потому, что денег не хватает, а потому, что это удобнее, проще: гораздо правильнее объединяться. Проблема в том, что раньше, в Советском Союзе и ранней России, в науке занимались всем. В стране всегда был человек, который разбирался в конкретной сфере. У него могло даже не быть личных достижений, но, если в его области что-то случалось, он сразу это замечал и сообщал всем: «Мол, что-то случилось, есть точка роста». Сейчас же есть опасность, что, если произойдет какое-то революционное открытие в области, далекой от той, где у нас, [в России], есть специалисты, мы даже не поймем, что случилось. Некому будет. Ну рано или поздно поймем, и специалисты появятся, но это будет потом, когда уже в учебники войдет.
— Получается, молодые ученые уезжают за рубеж?
— Проблем достаточно много. Ну и некая изолированность, некие тенденции к самоизоляции для науки — это абсолютно губительно, потому что, может, какие-то вещи и могут развиваться, какие-то технологии. Например, ваша профессия, может, не требует [постоянного] общения с иностранными журналистами, а в науке это в принципе невозможно, потому что наука интернациональная. Даже в советское время наши журналы переводились на английский язык. И на конференции редко, но ездили. Конечно, меньше, чем сейчас. Но тогда и транспортные возможности, и коммуникации были хуже устроены. Поэтому сейчас мы видим такой спад. Отчасти ковид медицинским образом это ограничивал. И изоляция…
— Политическая изоляция?
— Политическая изоляция вроде науки не касается. Физика, слава богу, от политики далека. В этом смысле нам не нужно подгонять формулы под ожидаемый ответ. Но общение с зарубежными коллегами — оно всё равно требуется. В этом смысле плохо не то, что уезжают, а то, что не возвращаются. Хотя сейчас пропагандируется, что нужно приезжать [в Россию], чтобы иностранцы приезжали, а наши соотечественники возвращались.
— А как они привлекают людей? Зарплатой?
— Таким людям специально выделяют деньги. Если зарплаты будут сильно отличаться, то у тех, кто здесь уже работает, это вызовет социальный вопрос. Ну и политическая ситуация вокруг. У людей, которые десять лет проработали на Западе, она вызывает, конечно, массу вопросов. Хотя во всём мире это нормальная практика, когда, к примеру, испанцы уезжают в Америку и, сделав карьеру, они всё равно хотят вернуться домой, жить у себя под Мадридом, говорить по-испански. И в Китае так же: много людей уезжает, много остается, но [большинство] возвращаются — раньше их там на руках носили.
— В Китай сейчас наоборот много людей едут?
— Китай сейчас тоже ведет такую же агрессивную политику. Постоянно приглашает зарубежных ученых, и действительно по китайским меркам там астрономические зарплаты, и даже по европейским приличные. И приезжают туда минимум на год. Сейчас из-за ковида, конечно, это подвисло немного. У нас это на словах приветствуется, но и примеры у нас тоже есть. К нам в Нижний приезжал
— А от молодых ученых у вас какие впечатления? Насколько они активны, мотивированы?
— Те, кто хотят сделать карьеру, они, конечно, с горящими глазами, активные и шустрые. Таких не очень много, поэтому мы испытываем некоторый кадровый дефицит. Их могло бы быть, конечно, и больше. Одной из причин является довольно скромная зарплата. Конечно, если бы зарплаты были существенно больше, часть людей бы осталась.
У нас институт еще с советских времен ведет довольно активную молодежную политику по привлечению [ученых]. Но, конечно, большая зарплата и обеспеченность приборами привлекали бы больше. Проблема в том, что зарплату нужно большую не только аспиранту, а всем. Наука в целом сильно недофинансируется. Для молодых деньги более принципиальны: ясно, что зарплата должна быть более равномерной.
— На какую зарплату аспиранты могут рассчитывать?
— Я думаю, у аспиранта средняя зарплата, наверное, тысяч 50. Но это сильно неравномерно. Она очень неравномерна, неодинакова у всех. Тот, кто усерднее работает и более энергичный, растет быстрее.
«Люди образованные и думающие, мне кажется, будут ближе к тому, что думаю я»
— И, возвращаясь к началу нашего разговора, как насчет настроений среди молодежи? Участвуют ли в протестах, выражают свою гражданскую позицию?
— Ну тут мне трудно судить. Со студентами, с которыми я работаю, мы на эти темы не общались. Мне проще выйти на улицу и самому увидеть молодые лица.
— А со своими студентами не сталкивались?
— С некоторыми сотрудниками, бывает.
— По поводу сотрудников: вас забрали в отдел полиции прямо с рабочего места. Видели ли это коллеги, как на это отреагировали?
— Насчет «видели» мне трудно сказать, потому что у меня свой кабинет. Реально видела только моя помощница. Наверное, узнали не все, но все-таки многие.
Короче говоря, какое-то количество людей выражает поддержку, какое-то ничего не выражает, но очевидно, что многие не поддерживают. Более-менее, как и во всём обществе. В какую уж сторону сдвинуть центр тяжести.
— А что имеете в виду под центром тяжести?
— Я рассуждаю очень просто. Люди с большим дарованием часто заняты наукой и ничем, кроме нее, тогда у них нейтральное отношение. Либо они начинают что-то анализировать, сравнивать. В среднем люди образованные и думающие, мне кажется, будут ближе к тому, что думаю я. Но, конечно, не все.
Наверное, это если брать сотрудников института. Опять же в институте разные люди работают: не только ученые, но и конструкторы, электрики, механики, уборщицы. Это большой коллектив, который имеет разное образование и опыт.
— Ситуация с арестом была неожиданной или вы могли предполагать, что нечто подобное может случиться?
«Задержания за репосты — мода относительно свежая»
— А как давно вы выражаете свою гражданскую позицию? Начали недавно или, может, с нулевых–десятых годов?
— Скажем, всё двигалось постепенно. В этом смысле я в нулевых ничего не выражал. Плюс, конечно, средства [массовой информации] упростились. Было некомфортно, появился Facebook — стало гораздо удобнее. В тысячных я, может быть, что-нибудь и писал, но тогда не было соцсетей.
— Получается, претензии появились давно?
— Претензии очевидны. «Норд-Ост», «ЮКОС», всё остальное. Какие-то случаи, некоторые даже вопиющие, были, но, если это единично, это не система, об этом меньше думаешь и как-то двигаешься дальше. Но потом всё это в одну сторону двигалось, ситуация ухудшалась, информация опубличивалась. Копился негатив. Я был вынужден заново проанализировать какие-то старые вещи, поскольку анализ [стал] более детальный, и, естественно, оказалось, что, на первый взгляд, может быть, и ничего, а на самом деле гораздо хуже.
— А в каком году вы достигли точки кипения?
— Трудно сказать. Лет шесть-семь назад. Я очень мало пишу — предпочитаю читать людей, которые что-то понимают в том или ином вопросе, необязательно в политике. Какие-то вопросы, с экологией связанные, экономикой. Ориентируюсь на них как на проверенных мною экспертов. Какие-то, естественно, выпадают в силу того, что теряют мое доверие, какие-то появляются. Конечно, если бы я писал от себя, акценты бы были немножко другие. Но зачем тратить время, чтобы написать хуже? Я непрофессионал в публицистике. И проще, и лучше репостить, чтобы люди прочитали текст от профессионала.
— Получается, вы шесть лет активно писали и репостили в Facebook, но с такой ситуацией, когда к вам приходят и говорят: «Пройдемте за репост», столкнулись впервые?
—Я думаю, что это не только у меня. Это новости последних месяцев, может, года. Тут я на память опять же не помню, когда это началось, чтобы за слова, даже ненаписанные на плакате на улице, кого-то осуждали. Другое дело, что я здесь, конечно, не первый, но понятно, что еще шесть лет назад это было немыслимо. Не потому, что я писал какие-то мягкие слова, а сейчас пишу другие. Но шесть лет назад это было просто немыслимо. Это такая мода, относительно свежая.
— Как вы думаете, почему в последнее время тенденция арестов за посты в интернете усиливается?
— Тут очень трудно какую-то логику действий власти проследить. Либо нужно знать, чего я не знаю, какие-то спекуляции разводить. Наверное, стало понятно, что больше людей стали получать информацию в интернете, а не в телевизоре.
Пока считалось, что интернет — это маленькая кучка людей, а основная масса смотрит телевизор, его и не трогали. Но, конечно, в интернете что угодно можно найти, не только то, что я пощу про Навального, а еще и в квадрате. В этом смысле там масса людей, которые могут иметь взгляды куда более резкие, чем в телевизоре. Свобода
— То есть она у нас так проявляется?
— Пока до рукоприкладства не дошло, всё хорошо. Но в телевизоре-то это не так давно [проявляется], а в интернете [раньше] было примерно по-честному. Там всё больше на самотёк: есть так, есть так. Чья точка зрения победит, скажем. Условно говоря, кто что
— А сейчас получается, что уже всё: написал и поехал.
— Да, поэтому вот эти ограничения и начались. Такие же проблемы с уличными акциями: поскольку они на виду, пресса хорошо информацию о них распространяет. Событие действительно массовое получается. Ну и вообще, они на виду, в людных местах, в знаковых местах собираются. В интернете то же самое, только пока было мало
Из тех, кто был со мной, никого, в отличие от меня, не отпустили. Например,
— До этого мы с вами обсуждали январские акции. Вы в них тоже принимали участие?
— Да.
— По понятным причинам, 21-го вы не ходили. Но, может быть, видели видео?
— Да. Увидел в интернете даже больше, чем если бы сходил сам, как обычно. Впечатления примерно одинаковые от всех трех [митингов]: я бы сказал, что все они прошли на достаточно высокой ноте, которая недостаточно яркая для того, чтобы изменить ситуацию, но все-таки достаточно для того, чтобы поддержать некое динамическое равновесие.
— Равновесие между чем и чем?
— Между давлением и, соответственно, отпором.
— Это не так плохо.
— Что будет дальше, как думаете?
— Ну никто не знает.
— Недавний митинг удивительно отличается от январских со множеством жестких задержаний и столкновений. Как считаете, почему?
— Мне кажется, было принято и исполнено какое-то
— Как думаете, что ждет протестную Россию в будущем? Буквально пару часов назад суд приостановил деятельность ФБК и штабов Навального (ФБК признан российским Минюстом иностранным
— Да, слышал об этом. Знаете, я думаю, что это не приведет ни к какому концу.
Само по себе это, конечно, неприятно. Но тут как всегда: действие вызывает противодействие. Конечно, это осложнит коммуникации, связи потеряются, каналы информации, те же подписчики — не знаю, что произойдет при смене формальных адресов и названий. Но это вызовет и встречную озлобленность у людей. Все понимают, что всё это выглядит по меньшей мере странно.
Сказать, что это окончание, — я думаю, что нет. К этому решению наверняка готовились. Конечно, это облегчит заведение всяких дел [на оппозиционеров] — к гораздо большему количеству постов и репостов можно будет предъявить претензии и искать их будет проще. Но говорить, что это конец света, все-таки рано.
«Наверное, мне надо теперь быть поаккуратнее»
— А вы будете продолжать выражать свою позицию, например на Facebook? Те же самые посты, репосты…
— Наверное, мне надо теперь быть поаккуратнее с тем, что связано с призывами, хотя не очень понятно, что вообще считать призывами. Пост, [из-за которого арестовали], мы отправим на экспертизу. Ясно, что так или иначе придется быть осторожнее. Что конкретно в повседневной жизни будет означать это слово, пока сказать сложно.
— Во власти много представителей силовых структур и очень мало интеллигенции. Вы не думали пойти на сентябрьские выборы не как избиратель, а как кандидат?
— Нет, нет. Не потому, что меня не допустят или могут быть какие-то проблемы, — просто потому, что я не публичный человек и заниматься политикой мне не очень интересно. Другое дело, что я в ней участвую, если не могу пройти мимо. Но целью [политика] быть не может.
— Давайте сделаем прогноз: что будет происходить в России в ближайшие пару лет, как будет развиваться сценарий?
— Сейчас ситуация очень неустойчивая и малопредсказуемая. Понятно, что по законам истории она не может законсервироваться на какой-то большой срок, но, к сожалению или к счастью, если хотите, история, в отличие от физики, не дает точного времени, когда что-то случится. Физика, впрочем, иногда тоже может только лишь констатировать факт, что ситуация неустойчива и разрушится сама собой. История же не мыслит сроками в два
Но дальше рано или поздно это случится — маятник поедет в обратную сторону и по инерции пройдет точку равновесия. Чтобы маятник не раскачивался сильно и был около равновесия, необходимы разделение властей, независимый суд, независимые СМИ и так далее, всё это в учебниках написано.
Маятник всегда ищет баланс, но, когда вся сила уходит в одну сторону, рано или поздно сила тяжести сбросит его вниз.
В этом смысле прогноз, с одной стороны, понятен, а с