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В небе над Новосибирском начнется суперлуние — когда его ждать?

В этот день спутник будет ближе к Земле, чем обычно

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Рядом с горизонтом Луна будет желтого или оранжевого цвета

Рядом с горизонтом Луна будет желтого или оранжевого цвета

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Над Новосибирском можно будет наблюдать суперлуние

В ночь с 27 на 28 апреля в небе над Новосибирском можно будет наблюдать суперлуние. Так называют момент сближения спутника с Землей, который совпадает с полнолунием.

— Суперлуние — это не астрономический термин, его когда-то предложили астрологи, но в обиходе он существует. Невооруженным взглядом сложно заметить, что Луна стала больше. Только на фотографиях можно понять, где спутник далеко от Земли, а где — близко, — рассказал НГС специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

Луна может удалиться от Земли на расстояние в 406 100 км. При этом 27 апреля она приблизится на 357 300 км. В следующий раз суперлуние состоится ровно через месяц.

— У горизонта Луна будет желтого или насыщенного оранжевого цвета из-за влияния красной части спектра солнечных лучей. Также атмосфера может давать дымку, когда Луна над горизонтом. Но, поднимаясь в небо, спутник окрасится в белый цвет, — добавил Олег Кашин.

Специалист отметил, что у горизонта Луна может казаться больше, чем высоко в небе. Однако это просто иллюзия.

До 30 апреля в небе над Новосибирской областью можно наблюдать звездопад Лириды. Максимум его потока приходится на ночь 23 апреля. Лучше выехать за город, чтобы наблюдать за падающими звездами.

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Лунаастрономиясуперлуние
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