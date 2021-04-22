В небе над Новосибирском начнется суперлуние — когда его ждать?

В ночь с 27 на 28 апреля в небе над Новосибирском можно будет наблюдать суперлуние. Так называют момент сближения спутника с Землей, который совпадает с полнолунием.

— Суперлуние — это не астрономический термин, его когда-то предложили астрологи, но в обиходе он существует. Невооруженным взглядом сложно заметить, что Луна стала больше. Только на фотографиях можно понять, где спутник далеко от Земли, а где — близко, — рассказал НГС специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

