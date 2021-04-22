В небе над Новосибирском начнется суперлуние — когда его ждать?

Над Новосибирском можно будет наблюдать суперлуние
В ночь
— Суперлуние — это не астрономический термин, его когда-то предложили астрологи, но в обиходе он существует. Невооруженным взглядом сложно заметить, что Луна стала больше. Только на фотографиях можно понять, где спутник далеко от Земли, а где — близко, — рассказал НГС специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.
Луна может удалиться от Земли на расстояние в
— У горизонта Луна будет желтого или насыщенного оранжевого цвета из-за влияния красной части спектра солнечных лучей. Также атмосфера может давать дымку, когда Луна над горизонтом. Но, поднимаясь в небо, спутник окрасится в белый цвет, — добавил Олег Кашин.
Специалист отметил, что у горизонта Луна может казаться больше, чем высоко в небе. Однако это просто иллюзия.
До 30 апреля в небе над Новосибирской областью можно наблюдать звездопад Лириды. Максимум его потока приходится на ночь