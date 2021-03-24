Станции «Вектора» предложили внести в первую очередь многомиллиардного центра «СКИФ»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила переместить две экспериментальные станции «Вектора» в первую очередь строительства многомиллиардного центра «СКИФ» («Сибирский кольцевой источник фотонов»). Копию письма получил накануне директор Института катализа имени
— Мы взяли в проработку одну из станций второй очереди и хотим ее передвинуть в первую очередь или в полуторную очередь. Очевидно, это потребует обсуждения сметы строительства этой станции, — сказал он на пресс-конференции в ТАСС.
Валерий Бухтияров подчеркнул, что шесть станций первой очереди уже спроектированы и откладывать их строительство неэффективно. Экспериментальную станцию планируется построить дополнительно. Для этого создателям центра потребуются дополнительные деньги.
— Я надеюсь на появление дополнительного финансирования. А по срокам — мы можем уложиться, чтобы это практически вошло в первую очередь, — уточнил Валерий Бухтияров.
В июле прошлого года глава НСО Андрей Травников сообщил, что создание «СКИФа» оценивается в 37 миллиардов рублей, а запуск первой очереди планируют к 2023 году.
Как сообщает ТАСС, сейчас в рамках первой очереди проекта планируется создание шести экспериментальных станций. Среди них: «Диагностика в высоком энергетическом диапазоне», «Микрофокус», «Структурная диагностика», «Электронная структура», «Быстропротекающие процессы», «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм». Они полностью спроектированы, определено необходимое для них оборудование.
Синхротрон «СКИФ» относится к четвертому поколению источников синхротронного излучения. Такие установки позволяют с рекордной точностью изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, медицины, химии, а также многих других. Строительство проекта в Новосибирске началось после встречи президента с учеными
В августе 2018-го на Международном форуме «Технопром» директор ИЯФ Павел Логачёв докладывал президенту о том, как идет работа над «СКИФом».