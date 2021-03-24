Станции «Вектора» предложили внести в первую очередь многомиллиардного центра «СКИФ»

Валерий Бухтияров подчеркнул, что шесть станций первой очереди уже спроектированы и откладывать их строительство неэффективно. Экспериментальную станцию планируется построить дополнительно. Для этого создателям центра потребуются дополнительные деньги.

— Я надеюсь на появление дополнительного финансирования. А по срокам — мы можем уложиться, чтобы это практически вошло в первую очередь, — уточнил Валерий Бухтияров.

В июле прошлого года глава НСО Андрей Травников сообщил, что создание «СКИФа» оценивается в 37 миллиардов рублей, а запуск первой очереди планируют к 2023 году.



Как сообщает ТАСС, сейчас в рамках первой очереди проекта планируется создание шести экспериментальных станций. Среди них: «Диагностика в высоком энергетическом диапазоне», «Микрофокус», «Структурная диагностика», «Электронная структура», «Быстропротекающие процессы», «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм». Они полностью спроектированы, определено необходимое для них оборудование.