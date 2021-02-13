Чем докажешь? 8 популяризаторов науки, которые объясняют, как на самом деле устроен мир

Если вам кажется, что наука — это что-то сложное и скучное, у нас есть как минимум восемь человек, которые с удовольствием докажут обратное. Они коллекционируют медицинское шарлатанство, рассказывают, как работают лекарства и какие препараты в вашей аптечке — не больше, чем фуфломицины, и какова судьба человечества. Доступно. Развернуто. И с хорошим чувством юмора. Самое время ближе познакомиться с популяризаторами науки.

Биология. Евгения Тимонова

