Чем докажешь? 8 популяризаторов науки, которые объясняют, как на самом деле устроен мир

Если вам кажется, что наука — это что-то сложное и скучное, у нас есть как минимум восемь человек, которые с удовольствием докажут обратное. Они коллекционируют медицинское шарлатанство, рассказывают, как работают лекарства и какие препараты в вашей аптечке — не больше, чем фуфломицины, и какова судьба человечества. Доступно. Развернуто. И с хорошим чувством юмора. Самое время ближе познакомиться с популяризаторами науки.
Биология. Евгения Тимонова
Евгения Тимонова с детства любит природу. Была юннатом в зоопарке, побеждала в биологических олимпиадах, училась на биологическом факультете. В
«Всё как у зверей» — программа и научно-популярный видеоканал о биологических причинах человеческого поведения. В программе раскрываются неожиданные аналогии поведения людей и животных. Самые популярные выпуски «Всё как у зверей» отвечают на вопросы: «Почему мы голые?», «Как устроена прокрастинация?», «Почему нас пугают дырки и гипнотизируют прыщи?», «Откуда взялась любовь?», «Чего хотят женщины?» и многие другие. В
Медицина. Алексей Водовозов
Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В прошлом — военный врач, подполковник медицинской службы запаса. Ведет просветительский блог «Смотровая военврача», отмеченный различными наградами. В
Алексей Водовозов называет себя «коллекционером медицинского шарлатанства». В
Неврология. Никита Жуков
Однажды Никита Жуков рассказывал нам, как отличить простую рассеянность от надвигающейся деменции и почему забывать слова — это нормально. Врач-невролог, автор серии книг «Модицина» и «Расстрельного списка препаратов», медицинский директор сети клиник в своих видео, лекциях и статьях продвигает принципы доказательной медицины, разоблачает шарлатанские методы лечения и фуфломицины. За такую деятельность производители «лекарств» время от времени подают на Жукова в суд и… проигрывают.
Никита Жуков знает проблемы в системной медицине и стремится сделать ее снова великой, а вы вместе с ним убережете себя от лишних трат на лекарства с недоказанной эффективностью.
Психиатрия, психотерапия. Кирилл Сычёв
Сертифицированный врач-психотерапевт и дипломированный психиатр с многолетней практикой Кирилл Сычёв называет себя рок-н-ролльным психиатром, разрушителем мифов и автором веселых медицинских песенок.
На работе в собственной клинике Кирилл Сычёв вместе с коллегами помогает людям избавиться от психологических проблем и стать счастливее. А в свободное время записывает видеоролики, где разбирает эффективные (и не очень) лекарства, рассказывает, как выбраться из депрессии, справиться с тревогой и избавиться от фобий, пережить паническую атаку, лечить шизофрению и расстройства личности. На «сладкое» — провокационные интервью с врачами различных специальностей. После этих видео вы научитесь отличать абстинентный синдром от похмелья, поймете, почему люди верят в мистику, как вас обманывает мозг, и разберетесь в реальных и вымышленных эффектах известных препаратов.
Биология. Илья Колмановский
Если мы произошли от обезьян, то почему современные обезьяны ни в кого не превращаются? Что такое стадное чувство и как его избежать? Зачем ученые клонируют мозги? Этими и многими другими вопросами задается кандидат биологических наук, научный журналист, ведущий подкаста «Голый землекоп», путешественник и лектор Илья Колмановский.
Илья Колмановский рассказывает о новейших достижениях ученых, о том, как наука помогает наладить бизнес-процессы, о самых интересных Нобелевских премиях последних лет. Он умеет понятным языком увлекательно рассказывать детям о том, как устроен наш мир, и читает научные лекции для продвинутых зрителей, работников корпораций и владельцев бизнеса. А еще Илья Колмановский — автор нескольких книг: «Научные открытия — 2020», «Почему птицы не падают?», «Как груша попадает в мозг?» и других.
Антропология. Станислав Дробышевский
Нельзя просто так взять и найти в интернете короткий ролик с участием Станислава Дробышевского. Его выступления и интервью всегда долгие и основательные. И у вас вряд ли поднимется рука их выключить. Он рассказывает, кого и почему боялись древние люди, в чём прелести первобытного бытия, почему вымирали люди, какие апокалипсисы переживали наши предки и почему антропология — это не только про черепа.
Станислав Дробышевский — российский антрополог и популяризатор научного мировоззрения; кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им.
Нейробиология. Ася Казанцева
Когда Ася Казанцева поняла, что не сможет быть полноценным ученым из-за личностных особенностей (она говорила, что у нее «не хватает на это абстрактного мышления» и «в науке, к сожалению, очень большое расстояние между действием и результатом»), она решила стать популяризатором науки. Биолог по образованию, она посвятила себя научной журналистике, и это дало свои плоды: например, в
Она написала три книги: «Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости», «В интернете кто-то неправ!» и «Мозг материален. О пользе томографа, транскраниального стимулятора и клеток улитки для понимания человеческого поведения». В них она рассказывает, откуда берутся вредные привычки, развенчивает мифы о прививках и ГМО, говорит, что наш мозг (а значит, и мы сами) гораздо интереснее и сложнее, чем мы привыкли думать. Главный талант Аси Казанцевой — доступно рассказывать о сложных вещах. Она постоянно выступает с публичными и корпоративными лекциями в России и за рубежом. Многие ее выступления можно найти на канале в YouTube.
Химия. Сергей Белков
О себе Сергей Белков говорит, что он не ученый и не журналист — просто любит науку и писать. А еще Сергей — флейворист, тот самый человек, который создает пищевые ароматизаторы и добавляет химикаты в еду, которую мы все потом едим. В общем, если хотите разобраться в пищевых добавках, вам сюда.
Закончил химический факультет МГУ им.
А каких популяризаторов науки знаете вы и кто вам нравится больше всех? Напишите в комментариях.
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