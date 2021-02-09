Новосибирский Технопарк возглавил Дмитрий Верховод — пока с приставкой «врио»

Дмитрий Верховод избран врио руководителя новосибирского Технопарка
Временно исполняющим обязанности гендиректора «Академпарка» стал Дмитрий Верховод. Решение приняли
— Новый врио гендиректора «Академпарка» приступит к исполнению своих обязанностей с
На прошлой неделе стало известно, что уже бывший генеральный директор новосибирского Технопарка Владимир Никонов покидает свой пост. В компании сообщили, что он написал заявление по собственному желанию.
Дмитрий Верховод уже руководил АО «Академпарк» с его открытия до 2017 года. Его отставку анонсировал губернатор НСО Владимир Городецкий. Перед этим Технопарк проверила контрольно-счетная палата, а Верховод подвергся критике со стороны депутатов областного Заксобрания. Более 100 резидентов Технопарка вступились за Верховода и написали Владимиру Городецкому открытое письмо с просьбой не увольнять его.