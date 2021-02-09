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Новосибирский Технопарк возглавил Дмитрий Верховод — пока с приставкой «врио»

Предыдущий гендиректор Владимир Никонов написал заявление по собственному желанию

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Дмитрий Верховод уже руководил Технопарком&nbsp;

Дмитрий Верховод уже руководил Технопарком 

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Дмитрий Верховод избран врио руководителя новосибирского Технопарка

Временно исполняющим обязанности гендиректора «Академпарка» стал Дмитрий Верховод. Решение приняли 9 февраля на заседании Наблюдательного совета «Академпарка».

— Новый врио гендиректора «Академпарка» приступит к исполнению своих обязанностей с 12 февраля на период до проведения внеочередного собрания акционеров в середине марта, на котором, в соответствии с установленным порядком, планируется избрание генерального директора, — цитирует пресс-служба министра науки и инновационной политики Новосибирской области Алексея Васильева.

На прошлой неделе стало известно, что уже бывший генеральный директор новосибирского Технопарка Владимир Никонов покидает свой пост. В компании сообщили, что он написал заявление по собственному желанию.

Дмитрий Верховод уже руководил АО «Академпарк» с его открытия до 2017 года. Его отставку анонсировал губернатор НСО Владимир Городецкий. Перед этим Технопарк проверила контрольно-счетная палата, а Верховод подвергся критике со стороны депутатов областного Заксобрания. Более 100 резидентов Технопарка вступились за Верховода и написали Владимиру Городецкому открытое письмо с просьбой не увольнять его.

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Академгородокнаука
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