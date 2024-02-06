Народные приметы на Аксиньин день: о чём попросить блаженную 6 февраля, чтобы год был удачным

В видео выше смотрите о самых главных приметах о погоде.

Традиции

В народе была интересная традиция относительно этого дня. 6 февраля люди наблюдали не только за погодой, но и за... ценами на хлеб! Считалось, что если стоимость его выросла, значит, торговцы зерном не ждут большого урожая, цена станет расти дальше. А вот если произошло наоборот, значит ждали урожайного года и дальнейшего понижения цен.

