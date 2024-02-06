Народные приметы на Аксиньин день: о чём попросить блаженную 6 февраля, чтобы год был удачным

В календаре православных 6 февраля — день, когда почитают память блаженной Ксении Петербургской. В народе же его называют День Аксиньи (производное от имени Ксения) или Аксинья Весноуказательница, Аксинья Полузимница. Именно в это время люди могли по погоде судить о предстоящей весне. Какие есть приметы и традиции — в этом материале.
В видео выше смотрите о самых главных приметах о погоде.
Традиции
В народе была интересная традиция относительно этого дня. 6 февраля люди наблюдали не только за погодой, но и за... ценами на хлеб! Считалось, что если стоимость его выросла, значит, торговцы зерном не ждут большого урожая, цена станет расти дальше. А вот если произошло наоборот, значит ждали урожайного года и дальнейшего понижения цен.
Что нельзя делать
- Запрещено перестилать постель, так как можно сильно заболеть.
- Нельзя стричь волосы и ногти, считалось, что так можно укоротить жизнь, отрезать счастье и удачу.
- Не разрешалось пользоваться веником, мыть пол, стирать.
- Не рекомендуется шить, вышивать и вязать, чтобы свои беды не приумножить.
- В день Аксиньи запрещалось рассказывать о своих снах, особенно плохих. Верили, что тогда они непременно исполнятся.
Что можно делать
В этот день верующие отправлялись в храмы и часовни. С собой они брали записки с просьбой к Ксении Блаженной. Просили о разном: о примирении с кем-то, о благополучии в семье, о любви, о здоровье, о детях. Записки оставляют в специальном ящике, которые есть в храмах.
Помимо этого, старались в Аксиньин день совершить любое хорошее дело: помочь нуждающимся, дать милостыню, пожертвовать что-либо на благотворительность.
Народные приметы
Считалось, что какая погода стоит днем на Аксинью, такой она будет и весной. То есть, если светит солнце — весной будет тепло. А если вьюга разгулялась — тепло придет нескоро, ждите пасмурных дней. Подробно о приметах на Аксинью — смотрите в видео выше.