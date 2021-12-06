Священник из Новосибирска подал в СК заявление об оскорблении чувств верующих на Сергея Шойгу

Новосибирский священник Иоанн Курмояров написал заявление в Следственный комитет на министра обороны РФ Сергея Шойгу — иеромонах потребовал привлечь его к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих. Требование Иоанна Курмоярова связано с храмом Минобороны.



Священнослужитель пояснил, что еще в феврале текущего года разместил в соцсетях открытую петицию, в которой просил министра обороны убрать из Главного храма Вооруженных сил РФ «коммунистические символы, а также другие изображения, оскверняющие православный храм и оскорбляющие религиозные чувства верующих». Из министерства, по его словам, пришел ответ о том, что «росписи храма согласовывались с высшим руководством РПЦ».