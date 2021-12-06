Священник из Новосибирска подал в СК заявление об оскорблении чувств верующих на Сергея Шойгу

Новосибирский священник Иоанн Курмояров написал заявление в Следственный комитет на министра обороны РФ Сергея Шойгу — иеромонах потребовал привлечь его к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих. Требование Иоанна Курмоярова связано с храмом Минобороны.
Священнослужитель пояснил, что еще в феврале текущего года разместил в соцсетях открытую петицию, в которой просил министра обороны убрать из Главного храма Вооруженных сил РФ «коммунистические символы, а также другие изображения, оскверняющие православный храм и оскорбляющие религиозные чувства верующих». Из министерства, по его словам, пришел ответ о том, что «росписи храма согласовывались с высшим руководством РПЦ».
— Считаю данный ответ Министерства обороны РФ верхом цинизма и неуважительного отношения к чувствам православных верующих людей. Конечно, изображения большевиков, сотрудников НКВД и красноармейцев присутствуют в православных храмах, в том числе и в храме в Бутово, но все они без исключения сделаны в отрицательном контексте, т.е. данные персонажи изображены в качестве гонителей христиан, а не героев, заслуживающих поклонения в православном храме и находящихся под покровом Богородицы, архангелов и святых. В этом смысле считаю действия Министерства обороны Российской Федерации и лично министра обороны Шойгу С. К., который возглавляет это ведомство и принимал самое активное участие в строительстве данного культового сооружения, оскорбительными для православных верующих людей, — пояснил Иоанн Курмояров.
По мнению священника, изображения в храме создают «почву для напряженности внутри российского общества» и «нарастание вражды между людьми разных убеждений». В своем заявлении в Следственный комитет РФ Иоанн Курмояров указывает, что действия Сергея Шойгу попадают под статьи о вандализме (ст. 214 УК РФ), возбуждении ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ) и оскорблении религиозных чувств верующих (ст. 148 УК РФ).
Священнослужитель попросил провести проверку по этому поводу, а также проверить у Минобороны РФ наличие письменного благословения на строительство этого храма от Московской патриархии. Помимо прочего, иеромонах просит «открыть уголовное производство в отношении министра обороны Российской Федерации Шойгу С. К.».
Корреспонденту НГС Иоанн Курмояров уточнил, что, помимо СК, свое заявление он направил в ФСБ, прокуратуру и МВД. Оперативный комментарий от Минобороны РФ по ситуации получить не удалось, поэтому НГС направил туда письменный запрос.
По информации Znak.com, общая стоимость Главного храма Вооруженных сил РФ составила 6 миллиардов рублей вместо официально озвученных 3 миллиардов. Издание сообщило, что обнаружило на сайте госзакупок информацию о 128 контрактах, касающихся строительства храма, на гораздо большую сумму.
— Было отобрано около 70 подрядчиков. Во всех случаях речь идет о закупке у единственного поставщика, а заказчиками во всех контрактах, кроме одного, выступают подведомственные Минобороны ФГАУ «Управление имуществом спецпроектов» и АО «Главное управление обустройства войск». Исключением стала закупка, в рамках которой Московский строительный университет заключил контракт на изготовление макета храма за 320 тыс. рублей. Закупка у единственного поставщика объясняется, в частности, специальным положением ФГАУ, в котором говорится, что это возможно, если «продукция закупается за счет пожертвований», — сообщает Znak.com.
По данным этого СМИ, в отдельных контрактах в глаза бросались сильный рост или понижение цен. Но понять их причину было невозможно из-за недостатка информации о техзадании или подрядчике.
В конце июня преподавателя Новосибирской духовной семинарии, иеромонаха Иоанна Курмоярова на два месяца отстранили от священнослужения. Поводом для этого стал критический пост на «Фейсбуке» о храме Вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот».