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Он и она Уйти ни с чем или забрать всё? Что вправе получить бывший при расставании — разбираем с юристом

Уйти ни с чем или забрать всё? Что вправе получить бывший при расставании — разбираем с юристом

Некоторые мужчины готовы отнять и сделанные во время отношений подарки, и всё совместное имущество

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3 комментария

Истории о бывших, которые после расставания забирают всё, совсем не легенды. В вашем окружении наверняка есть хотя бы одна девушка, которой пришлось такое пережить. Как вести себя в этой ситуации и на что имеет право бывший, а на что — нет? Все ответы — в коротком видео: ситуацию разбирает адвокат Наталья Нечаева.

Что может забрать мужчина, уходя из вашей жизни? Перечислим лишь некоторые из рассказанных нашему автору случаев: диван (купленный на общие деньги три года назад), кольцо (подаренное на день рождения), половину веревки, на которой сушилось белье (потому что покупали ее вдвоем)… Звезда стендапа Виктория Складчикова в одном из выступлений делилась, как бывший прихватил недопитую бутылку мартини.

Если брак не был зарегистрирован, имущество при расставании делится по общим нормам гражданского законодательства. Пресловутый диван, к примеру, должен отойти тому, кто его приобрел. Но если разбирательство дойдет до суда, придется доказывать факт покупки, и обезличенного чека будет недостаточно.

Подарки остаются у того, кому их вручили. Но девушке придется подтверждать, что это был именно подарок. А бывший, если хочет забрать колечки и цепочки, должен будет как-то объяснить, почему он не считает их подарками и зачем тогда покупал явно женские украшения.

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Комментарии
3
bla-bla-bla
26 августа 2024, 18:47
Никогда не делите прошлую Любовь, если конечно она была такова...
Гость
26 августа 2024, 18:39
🔥 Вести СВО за 26 августа 🔥 от которых ccyтся Ckyлёвые инагенты и прочая 3А-украинская сраHЪ ВКС РФ выполнили массированную обработку (более 80 прилётов)объектов энергетики и ВПК по всей территории т.н. "Украины". ВС России продолжали активное наступление и замачивание бандитов вторгшиXся в Курскую обл. - отбиты 15 🥩-атак каkл0-жыв0тныr (8 под Курском), - в минусе - более 2330* украинских 🐷🐷 (400 под Курском). Всего >468,3* тыс. с 04.06.23, из них 6200 под Курском, - разбито >130* ед. боевой и авто техники (46 под Курском). Всего >25,0 тыс. ед. с 04/06/23, в т.ч. 5 таnков, 30 боевых бронемашин, 37 артсистем и 10 станций РЭБ/КББ, - поражены 143 объекта и скоплений сил врага, включая: 7 складов БК и 2 цеха про-ва БПЛА, - ПВО сбиты - 58 БПЛА, 4 реакт. снаряда и авиабомба *, без учёта огромных санпотерь и работы ВКС в тылах противника 💥 Слава 3ащитникам нашей Родины! Победа России приближается с каждым днём! 👍 Ну а выбор для поимённо известных 5-ти колонных IIIкулёвских проБляDей крайне незавиден, БЕЖАТЬ или готовиться к денацификации. Так давайте поможем им определиться ❗ 🔸 Повcтpeчали где Сkyлевую TварЪ, действуйте предельно жестоко! 👊🤪 Создавайте Чужим атмосферу ненависти, ужаса и безысходности. Знайте, что ПРАВДА и ЗАКОН на стороне патриотов, а не этих мра3Eй! Жду задорных визгов и уморительных некрологов с ЛеNина 12 😏
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