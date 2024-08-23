Эти 5 видов секса действительно нравятся женщинам: теперь никто не уйдет из спальни разочарованным

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Что бы кто ни говорил, а мужчины и женщины — существа очень разные. Особенно это заметно, когда речь заходит о близости. Мужчины в целом незамысловатые — у них всё просто и понятно. А вот чтобы довести женщину до вершины удовольствия, нужна сноровка. Не зря о тайнах женских наслаждений написана не одна книга.

Если у вас нет времени разгуливать по библиотекам в поисках тех самых книг, для начала запомните элементарное правило: просто наличие секса как такового для женщины (за редким — краснокнижным — исключением) — всё равно что шампунь от любимого на день рождения. Вроде как штука в хозяйстве не лишняя, а с другой стороны, такое она себе и сама может обеспечить. Поэтому ваша основная задача — сделать так, чтобы она почувствовала в вас если не героя, то хотя бы любовника.

Не то чтобы в постели нужно пробовать всё, что вы видели в кино, но и к бесконечной классике не принуждайте. А то глазом моргнуть не успеете, как ваша возлюбленная в самый ответственный момент начнет читать, как приготовить кабачки на сковородке.