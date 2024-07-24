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Он и она Устраивайтесь поудобнее: что такое поза 68 и чем она лучше знаменитой 69

Устраивайтесь поудобнее: что такое поза 68 и чем она лучше знаменитой 69

Попробовав раз, вам ничего другого и не захочется

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Такого орального секса у вас еще не было

О легендарной позе 69 слышали даже те, кто ни разу ее не пробовал: знаменитую перекрестную любовь придумали еще во Франции в XVIII веке, и с тех пор она стала одним из наиболее известных приемов в оральном сексе.

Но есть у этой известной позы и один недостаток — многие признаются, что взаимные ласки отвлекают и не дают сосредоточиться ни на получении удовольствия, ни на его доставлении. И решение этой проблемы нашлось — в позе 68.

Что такое поза 68

Поза 68 неслучайно находится так близко по номеру к 69-й: в ней любовники также остаются в позе валета, вот только находящийся сверху человек не ублажает партнера, а лишь наслаждается. Такие ласки идеально подойдут как для сексуальных прелюдий, так и для завершения, когда один из партнеров уже получил оргазм.

Можно назвать позу 68 довольно эгоистичной, ведь пока один из партнеров находится на пике блаженства, «альтруист» лишь трудится ради своей второй половинки. Но если вам нравится оральный секс и вы готовы порадовать любимого человека чем-то новеньким, то этот вариант — отличный способ разнообразить секс. К тому же всегда можно поменяться местами в процессе.

Как принять позу 68

Одно из главных преимуществ позы 68 — в ее простоте: вам не придется устраивать акробатические трюки, показанные на многих других страницах «Камасутры»:

  • тот, кто будет ублажать партнера, ложится на спину и сгибает ноги в коленях. Для удобства лучше подложить подушку под голову;

  • партнер ложится сверху на спину, расположив бедра над лицом своей второй половинки;

  • таким образом, находящийся внизу получает полный доступ к интимной зоне возлюбленного и начинает оральные ласки.

Но даже в такой, казалось бы, простой позе, есть свои нюансы, которые помогут насладиться ей по-настоящему. Достаточно запомнить всего несколько правил, чтобы получить от позы 68 настоящее наслаждение.

Секреты позы 68

Мужчине, находящемуся снизу в позе 68, не стоит замирать в неподвижном положении и держать руки строго по швам: расслабьтесь и сконцентрируйтесь на теле партнерши. Проявите фантазию — помимо куннилингуса, не забывайте о поглаживаниях и ласках руками. В ход могут пойти и сексуальные игрушки для стимуляции клитора и других эрогенных зон возлюбленной.

А вот если мужчина находится сверху, то лучше не просто плюхнуться на партнершу, а опереться на локти, чтобы не слишком сильно давить на вторую половинку. Девушка же получит полный доступ к интимной зоне партнера и может не останавливаться на мужском достоинстве — например, в процессе можно делать легкий массаж мошонки.

Эта поза отлично подходит для партнеров, которые не сильно отличаются в размерах. Если же один из вас сильно объемнее, то более хрупкий человек должен находиться сверху — иначе ваша придавленная половинка вряд ли сможет полностью отдаться любовным ласкам. В таком случае выбирайте более традиционные позы для орального секса.

Главное — помнить, что поза 68 придумана для доставления удовольствия тому, кто находится сверху, — не стоит пытаться ублажать партнера снизу, иначе процесс превратится в классическую позу 69, только неудобную. Постарайтесь расслабиться и доставить наслаждение партнеру сверху, а находясь в пассивной роли — сконцентрируйтесь на чувствах и просто кайфуйте.

Занимаетесь оральным сексом со своим партнером?

Конечно, постоянно доставляю удовольствие любимому человеку
Да, но получаю оральные ласки в отношениях только я
Доставляем друг другу удовольствие по очереди — и счастливы!
Никакого орального секса и других этих прибамбасов: только классический секс
Этот ваш секс только в интернете и видел

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