«Дом, работа, секс под одеялом». Как сделать интимную жизнь ярче — совет от шибариста

Источник: Михаил Петелин

— У обычного человека: дом, работа, секс под одеялом с выключенным светом. А приходят обычные люди, но они чуть выше уровня сознания, чем, грубо говоря, быдло. Потому что знают, чего хотят, — уверен шибарист из Тюмени Мушег Кочарян.



Мужчина уже несколько лет практикует японское эротическое искусство связывания. Он делает шибари-шоу и проводит даже индивидуальные сессии для девушек. Во время них они могут не только расслабиться и получить положительные эмоции, но и даже достичь оргазма.

Сколько стоят подобные сессии, как шибари связано с БДСМ и что это вообще такое — наши коллеги из 72.RU рассказывают в коротком видео чуть выше.

Сам Мушег о красивом связывании узнал из интернета: просто увидел снимок с тематической фотосессии. На кадре тело девушки, одетой лишь в нижнее белье, сковывали красивые узлы. Мужчина признается: внутри что-то екнуло и он сразу же решил попробовать это со своей девушкой.



По мнению мастера, шибари — это не просто красивое и сексуальное действие, это связь между парой, которая позволяет раскрыть в девушке ее чувственность и женственность.



— Может быть, это природой так заложено, не знаю, — рассуждает Мушег. — Но девушка, какая бы она ни была мужественная и доминантная, если рядом с ней мужчина, которому она доверяет, который берет над ней власть, она ощущает себя женственной.

