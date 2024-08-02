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Он и она «Дом, работа, секс под одеялом». Как сделать интимную жизнь ярче — совет от шибариста

«Дом, работа, секс под одеялом». Как сделать интимную жизнь ярче — совет от шибариста

Рассказываем, о необычных способах достижения оргазма

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6 комментариев

— У обычного человека: дом, работа, секс под одеялом с выключенным светом. А приходят обычные люди, но они чуть выше уровня сознания, чем, грубо говоря, быдло. Потому что знают, чего хотят, — уверен шибарист из Тюмени Мушег Кочарян.

Мужчина уже несколько лет практикует японское эротическое искусство связывания. Он делает шибари-шоу и проводит даже индивидуальные сессии для девушек. Во время них они могут не только расслабиться и получить положительные эмоции, но и даже достичь оргазма.

Сколько стоят подобные сессии, как шибари связано с БДСМ и что это вообще такое — наши коллеги из 72.RU рассказывают в коротком видео чуть выше.

Сам Мушег о красивом связывании узнал из интернета: просто увидел снимок с тематической фотосессии. На кадре тело девушки, одетой лишь в нижнее белье, сковывали красивые узлы. Мужчина признается: внутри что-то екнуло и он сразу же решил попробовать это со своей девушкой.

По мнению мастера, шибари — это не просто красивое и сексуальное действие, это связь между парой, которая позволяет раскрыть в девушке ее чувственность и женственность.

— Может быть, это природой так заложено, не знаю, — рассуждает Мушег. — Но девушка, какая бы она ни была мужественная и доминантная, если рядом с ней мужчина, которому она доверяет, который берет над ней власть, она ощущает себя женственной.

Шибари-шоу обычно длится около 20 минут, зрители нередко сами становятся моделями, которых связывают. Чаще всего такие встречи проводят в клубах или во время секс-вечеринок.

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Секс Интимная жизнь БДСМ
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Комментарии
6
Фродо Бэггинс
2 августа 2024, 22:42
очень просто сделать жизнь ярче. НИ НОГОЙ В А ПРОКЛЯТЫЙ ЗАГС. в браке женщина всегда дозирует секс. дозатор будет работать по всем категориям. 1. частота. 2. продолжительность 3.качество. количество актов, качество и продолжительность актов будет зависеть от количества подношений, прежде всего, получаемых ей материальных ресурсов мужчины, и денег в первую очередь.
Barmaleя
2 августа 2024, 22:51
В браке нет секса - там супружеские обязанности. На эту тему столько анекдотов, так что не надо. Хотите яркого секса - сходите налево.
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