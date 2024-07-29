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Он и она «Красит всё в черный или уходит к молодой»: психолог рассказала про девять кризисов, с которыми сталкивается в жизни каждый человек

«Красит всё в черный или уходит к молодой»: психолог рассказала про девять кризисов, с которыми сталкивается в жизни каждый человек

И каждый из этих непростых периодов серьезен

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С кризисом приходится бороться не только самому человеку, но и близким

У людей на слуху только два возрастных кризиса: подростковый и среднего возраста. Но у психологов вся жизнь пациентов поделена на девять переходных этапов возрастного развития. По словам специалистов, каждый период возрастного кризиса характеризуется своими уникальными вызовами и потребностями. Но у кризисов есть и общая симптоматика, и общая стратегия преодоления. Практикующий клинический психолог Анастасия Федорова дала краткую характеристику каждому возрастному кризису, объяснила, что они значат, как идентифицируются и на что влияют. Читайте об этом в материале наших коллег из V1.RU.

Если верить психологам, то у человека вся жизнь — сплошная череда кризисов

У психологов существует множество подходов и методов, чтобы помочь справиться с трудными периодами. Начиная с консультаций, заканчивая развитием навыков принятия решений и поддержкой в развитии самооценки и самоуважения.

— Чтобы эффективно преодолеть кризисы, важно обращать внимание на свои внутренние переживания и не бояться искать поддержку у специалистов, — говорит Анастасия Федорова. — Важно помнить, что каждый кризис несет в себе потенциал к изменениям. Если самостоятельно вы не сможете пройти этот рубеж, то специалисты помогут преодолеть его менее безболезненно и продуктивно.

По мнению практикующего психолога, симптоматика кризисов на разных стадиях, не считая младенчества, практически однотипна:

  • ухудшение здоровья;

  • снижение физической активности и энергии;

  • возрастание хронических заболеваний;

  • ощущение физического упадка;

  • увеличение чувства уязвимости, тревожности, потеря уверенности в себе и возможное возникновение депрессивных состояний;

  • негативизм;

  • противопоставление себя окружению;

  • конфликтность;

  • перепады настроения;

  • угрюмость;

  • внутреннее беспокойство.

Анастасия Федорова привела и девять возрастных кризисов, с которыми встречается человек в течение жизни.

Кризис новорожденности

Первый кризис нас подстерегает сразу после рождения

Факт появления на свет уже является для человека кризисом. Ребенок оказывается в мире, где ему приходится самостоятельно существовать. Нежели получать все блага в утробе матери. Самое главное — он больше не ощущает себя в безопасности. Поэтому новорожденному требуется намного больше внимания со стороны матери — человека, с которым у него была тесная связь девять месяцев перед появлением на свет. Если ребенку не удалось получить достаточного количества внимания, то в дальнейшем он не будет чувствовать себя в безопасности.

Кризис самоидентификации

В 3–4 года у ребенка наступает следующий кризис. Из этого возраста у человека остаются первые воспоминания. Ребенок начинает осознавать мир и свое место в нем, стремится к изучению нового и экспериментирует. Родители в последние годы переключают ребенка на телевизор или гаджеты, лишь бы не мешал. Из-за этого такие дети чаще всего, вырастая, не меняют свои предпочтения, так как не видели ничего другого.

Для переживания состояния важно, чтобы родители сохраняли спокойствие и избегали авторитарного стиля взаимоотношений. Рекомендуется поощрение познавательного интереса и самостоятельности ребенка, использование игровых приемов в общении, объяснение правил поведения в простой и доступной форме, акцент на позитивном разрешении действовать, а также поиск компромиссных решений в конфликтных ситуациях.

Не стоит ребенка наказывать или что-то ему запрещать. Лучше в момент истерик садиться рядом и дуть мыльные пузыри. Во-первых, от такого дыхания успокоитесь вы сами, а, во-вторых, ребенок отвлечется и успокоится, забыв о своих недавних психах.

Кризис социализации

Начинается примерно в семь лет, когда ребенок идет в школу, получает некую свободу, возможность распоряжаться своей жизнью и занять место в обществе.

Иногда родители выбирают окружение своим детям: «У него родители необеспеченные, не общайся с ним», «У этой девочки болеет мама, найди других, с кем пообщаться» и прочее. Такое делать категорически запрещено. Дети, которым родители выбирали круг общения, в будущем столкнутся с большими проблемами при попытке выстраивать связи с людьми. Чаще проходит самостоятельно при завершении адаптации в школе, реже — требуется помощь специалистов.

Подростковый кризис

Родителям приходится несладко в подростковый кризис ребенка

Один из самых известных кризисов — подростковый, или по-другому — кризис 13 лет. В этом возрасте происходят огромные изменения в ребенке как в физическом, так и в моральном плане — скачут эмоции.

Если до этого возраста у ребенка сформировались доверительные отношения с родителями, он научился осознавать самого себя и свое место в этом мире, то кризис пройдет безболезненно. В ином случае придется столкнуться с подростковым бунтом: татуировки, пирсинг, перекрашивание стен в черные цвета, побеги из дома, плохие компании, нарушение УК РФ и множество других вещей, которые способен сделать ребенок в этот период. В данном случае незамедлительно необходимо обратиться к специалисту.

Кризис юношества

Человеку исполняется 18 лет, и он перестает быть ребенком. На его плечи тяжким грузом падают разные вопросы и задачи, которые он должен решить для своей дальнейшей жизни. Пойти на работу или продолжить обучение в вузе, какую специальность выбрать и многие-многие другие.

В этом возрасте предстоит и сепарация от родителей. Если она произойдет не вовремя, то такой человек останется зациклен на своих родителях, ему будет труднее в дальнейшем отделиться от них и обрести независимость. Особенно это касается мужчин, для которых очень важна сепарация от матери. В ином случае после вашей свадьбы мама не даст нормальной жизни.

Кризис четверти жизни

В 20–25 лет человек задумывается о смене ведущей деятельности, поиске новых смыслов и ценностей. Проявляется он тревогой из-за неопределенности будущего, чувством безысходности и разочарованием.

Кризису более подвержены женщины, так как предъявляется больше требований к их социальным ролям: жены, матери, специалиста, успешной личности.

Для преодоления рекомендуется принять ответственность за себя, определить новые жизненные ориентиры и ценности, отказаться от ненужных связей и привычек, при необходимости обратиться за помощью к психологу.

Кризис 30

Кончилась учеба, найдена работа и зафиксированы попытки самореализации. В этот момент человек оглядывается назад, смотрит, что сделал и чего добился за свои 30 лет. Именно в этот момент он понимает и оценивает, как прошла часть его жизни.

Кризис среднего возраста

В 45 лет человек снова оглядывается назад не для того, чтобы оценить свою карьеру, а для оценки семьи. Он смотрит, есть ли у него дети, какие отношения в семье и каких успехов он достиг, осознает собственную смертность и ограниченность времени.

Если человека всё устраивает, то живет дальше. А если нет, то такой взрослый может уйти в регрессию, начать вести себя как молодой, стремиться к эмоциям и ощущениям, которые были раньше, пытаться почувствовать себя молодым. В этом возрасте мужчины часто уходят из семьи и находят молодых девушек на стороне. Но, по словам психолога, это грозит еще большим развитием кризиса.

— Если человек уже нашел себе молодую спутницу, то тут нужно решать вопрос с другой стороны проблемы, — говорит Анастасия Федорова. — Понять, что кризис пройдет, девушка либо надоест, либо уйдет сама к молодому или побогаче, а семью уже не вернуть. Тут для себя надо решить: либо вы сохраняете семью, либо остаетесь в непродолжительных отношениях с молодой пассией, а потом — один у разбитого корыта, как в сказке «О рыбаке и рыбке».

Способы преодоления кризиса включают поиск новых увлечений, обучение новым навыкам, укрепление социальных связей, заботу о психологическом и физическом здоровье, а также развитие духовности.

Кризис поздней взрослости

Не нужно списывать со счетов наших бабушек и дедушек

В 60–65 лет люди уже выходят на пенсию. Дети уезжают и заводят свои семьи, поэтому появляется много свободного времени. Часто пожилые люди, которые не смогли занять себя чем-то, стремятся найти отдушину в детях, любыми способами привлекая их внимание, манипулируя своим возрастом и здоровьем.

В это время важно поддерживать активный образ жизни, участвовать в социальных мероприятиях, сохранять интерес к новым занятиям и хобби, поддерживать связь с семьей и друзьями, а также заниматься своим психологическим и духовным развитием.

Каждый период возрастного кризиса характеризуется уникальными вызовами и потребностями. Но существуют общие стратегии преодоления, которые выделяет Анастасия Федорова:

  • осознание и признание ситуации;

  • поддержка и коммуникация;

  • адаптация и гибкость;

  • саморефлексия и саморазвитие;

  • поиск новых возможностей и интересов;

  • забота о физическом и психологическом здоровье.

Преодоление кризисных состояний требует индивидуального подхода, поддержки и понимания со стороны окружающих и гораздо реже — помощи психолога.

— Ко мне периодически приходят на сессии люди с возрастными кризисами, бывают женщины, но чаще мужчины, — подмечает клинический психолог. — Иногда приходят молодые мамы, которым тяжело справиться с кризисами своего ребенка. К сожалению, нет волшебной таблетки, которую можно предложить человеку для решения всех проблем в период возрастного кризиса. Так же как нет одного-единственного метода для всех, чтобы помочь.

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Психолог Кризис Психология Отношения Родители и дети Кризис среднего возраста
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Комментарии
25
28131500
29 июля 2024, 13:08
Спросила сына, когда там у тебя подростковый возраст начнется и все неприятности. Он ответил - что уже прошёл....
Фродо Бэггинс
29 июля 2024, 13:19
Женщины в детском и в зрелом возрасте временно или постоянно страдают от того факта, что они родились женщинами. вот такой неутешительный факт. Ожесточение за это превосходство мужчин сохранилось во всех враждебных склонностях (современной) женщины. вот это главная проблема женщин
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