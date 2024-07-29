«Красит всё в черный или уходит к молодой»: психолог рассказала про девять кризисов, с которыми сталкивается в жизни каждый человек

С кризисом приходится бороться не только самому человеку, но и близким Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











У людей на слуху только два возрастных кризиса: подростковый и среднего возраста. Но у психологов вся жизнь пациентов поделена на девять переходных этапов возрастного развития. По словам специалистов, каждый период возрастного кризиса характеризуется своими уникальными вызовами и потребностями. Но у кризисов есть и общая симптоматика, и общая стратегия преодоления. Практикующий клинический психолог Анастасия Федорова дала краткую характеристику каждому возрастному кризису, объяснила, что они значат, как идентифицируются и на что влияют. Читайте об этом в материале наших коллег из V1.RU.

Если верить психологам, то у человека вся жизнь — сплошная череда кризисов Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











У психологов существует множество подходов и методов, чтобы помочь справиться с трудными периодами. Начиная с консультаций, заканчивая развитием навыков принятия решений и поддержкой в развитии самооценки и самоуважения.



— Чтобы эффективно преодолеть кризисы, важно обращать внимание на свои внутренние переживания и не бояться искать поддержку у специалистов, — говорит Анастасия Федорова. — Важно помнить, что каждый кризис несет в себе потенциал к изменениям. Если самостоятельно вы не сможете пройти этот рубеж, то специалисты помогут преодолеть его менее безболезненно и продуктивно.

По мнению практикующего психолога, симптоматика кризисов на разных стадиях, не считая младенчества, практически однотипна:



ухудшение здоровья;

снижение физической активности и энергии;

возрастание хронических заболеваний;

ощущение физического упадка;

увеличение чувства уязвимости, тревожности, потеря уверенности в себе и возможное возникновение депрессивных состояний;

негативизм;

противопоставление себя окружению;

конфликтность;

перепады настроения;

угрюмость;

внутреннее беспокойство.

Анастасия Федорова привела и девять возрастных кризисов, с которыми встречается человек в течение жизни.

Кризис новорожденности

Первый кризис нас подстерегает сразу после рождения Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Факт появления на свет уже является для человека кризисом. Ребенок оказывается в мире, где ему приходится самостоятельно существовать. Нежели получать все блага в утробе матери. Самое главное — он больше не ощущает себя в безопасности. Поэтому новорожденному требуется намного больше внимания со стороны матери — человека, с которым у него была тесная связь девять месяцев перед появлением на свет. Если ребенку не удалось получить достаточного количества внимания, то в дальнейшем он не будет чувствовать себя в безопасности.

Кризис самоидентификации

В 3–4 года у ребенка наступает следующий кризис. Из этого возраста у человека остаются первые воспоминания. Ребенок начинает осознавать мир и свое место в нем, стремится к изучению нового и экспериментирует. Родители в последние годы переключают ребенка на телевизор или гаджеты, лишь бы не мешал. Из-за этого такие дети чаще всего, вырастая, не меняют свои предпочтения, так как не видели ничего другого.

Для переживания состояния важно, чтобы родители сохраняли спокойствие и избегали авторитарного стиля взаимоотношений. Рекомендуется поощрение познавательного интереса и самостоятельности ребенка, использование игровых приемов в общении, объяснение правил поведения в простой и доступной форме, акцент на позитивном разрешении действовать, а также поиск компромиссных решений в конфликтных ситуациях.

Не стоит ребенка наказывать или что-то ему запрещать. Лучше в момент истерик садиться рядом и дуть мыльные пузыри. Во-первых, от такого дыхания успокоитесь вы сами, а, во-вторых, ребенок отвлечется и успокоится, забыв о своих недавних психах.

Кризис социализации

Начинается примерно в семь лет, когда ребенок идет в школу, получает некую свободу, возможность распоряжаться своей жизнью и занять место в обществе.

Иногда родители выбирают окружение своим детям: «У него родители необеспеченные, не общайся с ним», «У этой девочки болеет мама, найди других, с кем пообщаться» и прочее. Такое делать категорически запрещено. Дети, которым родители выбирали круг общения, в будущем столкнутся с большими проблемами при попытке выстраивать связи с людьми. Чаще проходит самостоятельно при завершении адаптации в школе, реже — требуется помощь специалистов.

Подростковый кризис

Родителям приходится несладко в подростковый кризис ребенка Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Один из самых известных кризисов — подростковый, или по-другому — кризис 13 лет. В этом возрасте происходят огромные изменения в ребенке как в физическом, так и в моральном плане — скачут эмоции.

Если до этого возраста у ребенка сформировались доверительные отношения с родителями, он научился осознавать самого себя и свое место в этом мире, то кризис пройдет безболезненно. В ином случае придется столкнуться с подростковым бунтом: татуировки, пирсинг, перекрашивание стен в черные цвета, побеги из дома, плохие компании, нарушение УК РФ и множество других вещей, которые способен сделать ребенок в этот период. В данном случае незамедлительно необходимо обратиться к специалисту.

Кризис юношества

Человеку исполняется 18 лет, и он перестает быть ребенком. На его плечи тяжким грузом падают разные вопросы и задачи, которые он должен решить для своей дальнейшей жизни. Пойти на работу или продолжить обучение в вузе, какую специальность выбрать и многие-многие другие.

В этом возрасте предстоит и сепарация от родителей. Если она произойдет не вовремя, то такой человек останется зациклен на своих родителях, ему будет труднее в дальнейшем отделиться от них и обрести независимость. Особенно это касается мужчин, для которых очень важна сепарация от матери. В ином случае после вашей свадьбы мама не даст нормальной жизни.

Кризис четверти жизни

В 20–25 лет человек задумывается о смене ведущей деятельности, поиске новых смыслов и ценностей. Проявляется он тревогой из-за неопределенности будущего, чувством безысходности и разочарованием.

Кризису более подвержены женщины, так как предъявляется больше требований к их социальным ролям: жены, матери, специалиста, успешной личности.

Для преодоления рекомендуется принять ответственность за себя, определить новые жизненные ориентиры и ценности, отказаться от ненужных связей и привычек, при необходимости обратиться за помощью к психологу.

Кризис 30

Кончилась учеба, найдена работа и зафиксированы попытки самореализации. В этот момент человек оглядывается назад, смотрит, что сделал и чего добился за свои 30 лет. Именно в этот момент он понимает и оценивает, как прошла часть его жизни.

Кризис среднего возраста

В 45 лет человек снова оглядывается назад не для того, чтобы оценить свою карьеру, а для оценки семьи. Он смотрит, есть ли у него дети, какие отношения в семье и каких успехов он достиг, осознает собственную смертность и ограниченность времени.

Если человека всё устраивает, то живет дальше. А если нет, то такой взрослый может уйти в регрессию, начать вести себя как молодой, стремиться к эмоциям и ощущениям, которые были раньше, пытаться почувствовать себя молодым. В этом возрасте мужчины часто уходят из семьи и находят молодых девушек на стороне. Но, по словам психолога, это грозит еще большим развитием кризиса.

— Если человек уже нашел себе молодую спутницу, то тут нужно решать вопрос с другой стороны проблемы, — говорит Анастасия Федорова. — Понять, что кризис пройдет, девушка либо надоест, либо уйдет сама к молодому или побогаче, а семью уже не вернуть. Тут для себя надо решить: либо вы сохраняете семью, либо остаетесь в непродолжительных отношениях с молодой пассией, а потом — один у разбитого корыта, как в сказке «О рыбаке и рыбке».

Способы преодоления кризиса включают поиск новых увлечений, обучение новым навыкам, укрепление социальных связей, заботу о психологическом и физическом здоровье, а также развитие духовности.

Кризис поздней взрослости

Не нужно списывать со счетов наших бабушек и дедушек Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











В 60–65 лет люди уже выходят на пенсию. Дети уезжают и заводят свои семьи, поэтому появляется много свободного времени. Часто пожилые люди, которые не смогли занять себя чем-то, стремятся найти отдушину в детях, любыми способами привлекая их внимание, манипулируя своим возрастом и здоровьем.



В это время важно поддерживать активный образ жизни, участвовать в социальных мероприятиях, сохранять интерес к новым занятиям и хобби, поддерживать связь с семьей и друзьями, а также заниматься своим психологическим и духовным развитием.

Каждый период возрастного кризиса характеризуется уникальными вызовами и потребностями. Но существуют общие стратегии преодоления, которые выделяет Анастасия Федорова:

осознание и признание ситуации;

поддержка и коммуникация;

адаптация и гибкость;

саморефлексия и саморазвитие;

поиск новых возможностей и интересов;

забота о физическом и психологическом здоровье.

Преодоление кризисных состояний требует индивидуального подхода, поддержки и понимания со стороны окружающих и гораздо реже — помощи психолога.