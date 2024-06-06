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Он и она подробности «Не живут вместе более полугода»: почему Алсу решила развестись с мужем

«Не живут вместе более полугода»: почему Алсу решила развестись с мужем

Разговоры о том, что в семье что-то неладно, начались пять лет назад

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Пару все называли идеальной, но за красивыми фотографиями скрывались те еще семейные распри

В конце мая стало известно, что Алсу подала на развод с мужем — предпринимателем Яном Абрамовым. Исковое заявление она подала спустя 18 лет брака, который со стороны выглядел идеальным. Однако, как стало известно, певица и раньше порывалась развестись с супругом, но только сейчас окончательно решилась на это. Как рассказал нашим коллегам из «СтарХита» источник в окружении пары, Алсу просто не могла больше закрывать глаза на поведение супруга.

— На данный момент они не живут вместе более полугода, — рассказал источник. — Ян давно появлялся в семейном гнездышке только наездами. И Алсу с таким положением дел была абсолютно не согласна. Постоянные скандалы ничего не меняли, поэтому она решила завершить эти отношения, которые всё равно зашли в тупик.

О проблемах в звездной семье начали поговаривать еще в 2019 году — после того, как Алсу удалила из личного блога большинство совместных фото с мужем и опубликовала цитату Вуди Аллена: «Тебе будет грустно долгое время, а потом тебе будет всё равно, и это лучшее чувство в мире». Но тогда домыслам не было ни доказательств, ни опровержений. Да и Алсу никогда не выносила сор из дома. Воспитанная в восточных традициях, ради семьи она оставила карьеру, а светским тусовкам после замужества стала предпочитать встречи с близкими.

— Когда действительно есть повод: предстоящий концерт, либо я номинирована на какую-то премию, то есть когда причастна к мероприятию, то тогда поучаствую. Но зачем приезжать просто так? Я предпочту побыть с мужем, с детьми, — признавалась раньше певица.

Сегодня между представителями Алсу и Абрамова состоится первая беседа в суде. По закону им дадут две недели на примирение, после чего состоится заседание, на котором будет поставлена точка в истории семьи. Но бракоразводный процесс на этом не закончится — пара собирается делить имущество.

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Алсу Ян Абрамов Семья Отношения Развод Певица Любовь
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