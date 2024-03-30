За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает

Светлана Гладкова Лингвист

Почему-то особенно давят на любовь в случаях, когда продать что-то нужно женщинам Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Пока одни искренне верят в настоящие чувства и любовь до гроба, другие доказывают, что все продается и покупается, и ищут финансовую выгоду за каждым действием любого человека. В то же время самые разные заведения предлагают нам прийти к ним не потому, что у них кофе хороший, массажист умелый или алкоголя не жалеют в коктейли, а потому что нас там окружат любовью и заботой. Секс-колумнистка НГС Светлана Гладкова рассуждает о легализованных формах любви за деньги.



Вот мы, конечно, все живем при капитализме уже четвертый десяток лет, местами даже при диком, ко всему должны бы привыкнуть. В частности к тому, что все продается и покупается. Да и, чего уж там, никого уже не шокируют юные, как будто только со школьной скамьи, вторые–третьи жены обеспеченных мужчин за пятьдесят, рожающие им «наследников». Мы, конечно, все примерно догадываемся, что в подавляющем большинстве случаев девушки влюбляются не в глубокий внутренний мир своего избранника, а в его банковский счет.



И все же иногда эта самая любовь за деньги такая продажная, что начинаешь думать, что без денег тебя никто уже не полюбит. Потому что так неистово и искренне тебя любят, кажется, только там.



Где «там»? Да где угодно, где маркетологи решили сделать любовь к клиенту своим уникальным торговым предложением. Причем чаще всего речь идет о любви к клиентке — ведь это нам, женщинам, вечно не хватает любви, и мы ищем ее то в естественных формах, а то в извращенных.



С мужчинами маркетологи разговаривают прагматично: приходи в наш бар во столько-то — получи каждую пятую кружку пива в подарок, купи у нас три колеса и четвертое тоже купи, вот этим дезодорантом пользуйся каждое утро — и самые красивые девушки будут твои. Все просто и понятно.



С женщинами маркетологи говорят на языке любви. Чаще всего это, конечно, язык любви к себе: «Ведь ты этого достойна!», побалуй себя, не считай калории, не считай деньги, улыбайся, люби себя, будь счастлива, привлекай еще больше любви в свою жизнь. Но иногда маркетологи как бы спрашивают: а хочешь, мы будем любить тебя сами? И, например, открывают бары специально для женщин.



Там обещают исполнять все твои желания, а некоторые даже предугадывать. Там с тобой будут напропалую флиртовать бармены и улыбаться тебе так, как никогда не улыбался даже собственный муж в день свадьбы, а каждый их коктейль будет произведением искусства специально для тебя, любимой.



И девочки стайками собираются посидеть именно в этот барчик, рассказывают симпатичному бармену, какого именно коктейля каждой хочется («немного апероль, но как бы не апероль»), и удивляются, что он перепутал, кому какой коктейль сделать. И первые минут 15 каждая млеет от обращенного на нее внимания, а потом понимает, что ровно это же внимание обращено в одинаковой степени на всех ее подружек и, кажется, не особенно искреннее. Потому что у них, конечно, написано в маркетинговой стратегии про любовь к каждой гостье, но любовь за деньги все-таки считывается.



Или вот, например, был такой массажист в одних популярных новосибирских термах. Я вроде заказывала мыльный массаж в хаммаме, а получила сеанс выраженного соблазнения невесть зачем. Массажист эротично шептал мне что-то, наклоняясь прямо к уху, нежно развязывал мне лямки купальника и, кажется, искренне думал, что каждая женщина к нему записывается именно за этими ласками и, конечно, еще придет. Я вышла в некотором недоумении от всего процесса и с раздражением на коже от чрезмерного усердия, с которой он тер меня жесткой мочалкой. Больше не пошла, конечно — все-таки я же шла на массаж, а не на секс. Причем за первый я готова платить, а за второй — пока нет, хотя никого не осуждаю.



Впрочем, в других термах мне как-то довелось слышать, как мужчина выраженно оргазмировал от того, что тайка делала ему массаж ступней. Не в том смысле, что мне кто-то рассказывал это как удивительную историю, а в том, что невозможно было не слышать его громкие стоны, даже когда нас разделял целый 25-метровый бассейн.

И тут сразу встает вопрос о том, прилично ли постанывать, например, во время массажа, если тебе очень приятно, или лучше сдерживаться — ведь это все-таки не секс. Но спросить у тайки перед массажем, как она отнесется к твоим стонам, почти наверняка не удастся, так как они обычно не говорят по-русски. Да и по-английски тоже не говорят. Опять же: а вдруг ты спросишь, получишь подтверждение того, что стонать — это нормально, а потом массаж окажется так себе, и стонать не захочется? Что делать, имитировать удовольствие от массажа?



В общем, есть, конечно, разные формы товарно-денежных отношений, которые люди выстраивают и вокруг любви, и вокруг секса тем более, а секс, как известно, лучше всего продает что угодно. Но все же иногда хочется какой-то большей честности: я вам деньги — вы мне коктейль, массаж или новые бусики, а любить меня при этом не надо, достаточно простой вежливости.



Верите в любовь за деньги? Только за очень большие Все продается и покупается Не надо грязи! Напишу в комментариях

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