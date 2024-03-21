Новосибирец задолжал дочери больше миллиона — он выплатил их, чтобы не получить срок

Приставы разъяснили сибиряку последствия судимости Источник: Роман Данилкин / 63.RU











36-летний житель Центрального района Новосибирска выплатил 1,3 миллиона алиментов на дочь, чтобы не получить судимость.



Как сообщают в пресс-службе ГУ ФССП региона, у мужчины не было постоянного заработка и имущества, на которое могли бы наложить взыскание.



Требования судебных приставов погасить долг оказались безуспешными. В результате новосибирца привлекли к административной ответственности. Затем на него завели уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Ему грозило лишение свободы до одного года.



— Пристав разъяснил возможные неблагоприятные последствия судимости, а также то, что гражданин будет освобожден от уголовной ответственности, если в полном объеме погасит задолженность. Возможно, именно это поспособствовало тому, что на днях он выплатил сумму, — говорится в сообщении ФССП.



Ранее сибиряк из элитного поселка задолжал сыновьям-близнецам 1,5 миллиона рублей — его объявили в розыск.

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