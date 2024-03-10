Онанизм отношениям не помеха: почему не стоит запрещать партнеру мастурбировать

1
Нормально ли мастурбировать взрослому человеку
Сегодня в обществе распространено мнение, что самоудовлетворение — это что-то постыдное и неестественное, чем можно заниматься только в подростковом возрасте, но никак не взрослому человеку, да еще и в отношениях. Но, по мнению психолога-консультанта и сексолога Катерины Захаровой, мастурбация не только приятное, но и полезное для психики занятие.
— Помимо того, что сам процесс может доставлять удовольствие, его результат в виде оргазма помогает здоровью: тело расслабляется, возникает спокойствие, легкость, уходит напряжение и тревога, — объяснила Катерина Захарова.
Катерина Захарова — психолог-консультант, сексолог, член Ассоциации сексологов.
С тем, что мастурбация полезна, согласна и врач-гинеколог Ольга Уланкина.
— Мастурбация в определенной степени благотворно влияет на ментальное здоровье. Помогает снять напряжение и даже снижает риск депрессии: оргазм способствует высвобождению эндорфинов. Участники ряда исследований отмечали, что самоудовлетворение сделало их сексуальную жизнь с партнером ярче, позволило наладить сон и быстрее справляться со стрессами.
Ольга Уланкина — Кандидат медицинских наук, гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
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2
Мешает ли мастурбация сексу в паре
Нередко можно услышать, что мастурбация в отношениях портит секс с партнером. Но, по мнению Катерины Захаровой, самоудовлетворение, напротив, помогает парам: например, если один настроен на близость, а второй не может или не хочет заниматься сексом, то лучше удовлетворить себя самому, а не воздерживаться.
— Мастурбация как раз помогает поддерживать сексуальное желание к партнеру, потому что организм привыкает, что его потребности слышат, что он регулярно получает оргазм, а значит заявлять о своих потребностях он будет и дальше, — отмечает Катерина Захарова. — А если человек не может сейчас получить разрядку с партнером и избегает самостоятельного способа получения удовольствия, то через какое-то время либидо начнет всё реже и реже себя проявлять, потому что его отклик игнорируется и не удовлетворяется. Это одна из причин сниженного сексуального влечения не только к партнеру, но и вообще.
Мастурбация может навредить отношениям, если вы занимаетесь дезадаптивным самоудовлетворением.
— Это тот способ, который человек не может повторить со своим партнером во время полового акта. К примеру, у женщин это самоудовлетворение душем или путем сжатия подушки между ног. В то время как от рук нет удовлетворения, и тогда в процессе секса с партнером могут возникнуть сложности с получением ей оргазма, — предупреждает Катерина Захарова. — Также у мужчин самоудовлетворение может носить грубый характер, когда они сжимают свой половой орган слишком сильно, с большим нажимом и совершают грубые и быстрые движения рукой. Это может привести к тому, что мужчина не сможет получать оргазм от сексуального контакта с партнершей, так как ее половые органы не могут воспроизвести такой же обхват и силу нажима.
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3
Как мастурбация влияет на здоровье
Отношение врачей к мастурбации менялось на протяжении всей истории цивилизации: если в античности к самоудовлетворению относились позитивно и с юмором, то затем врачи начали предупреждать о том, что юношеский онанизм приводит к страшным последствиям.
— Например, было распространено мнение, что онанизм, как и любая другая половая активность, приводит к нарушению кровообращения — кровь приливает к голове, а другие органы страдают от дефицита кислорода и питательных веществ, которые должны были получить с кровью, — отмечает Ольга Уланкина. — В работах того времени можно найти вывод, что мастурбация нарушает работу организма и приводит к головным болям, ухудшению зрения, безумию, умственной отсталости и даже некоторым видам рака.
Однако современные исследования показывают, что сама по себе мастурбация не вредит физическому здоровью. Более того, она даже полезна для мужчин.
— Мастурбация защищает от заболеваний предстательной железы у мужчин — служит своеобразным массажем простаты и предотвращает застойные явления, — заявила Ольга Уланкина. — Но вместе с тем описаны обратные клинические случаи: если мужчина при мастурбации сдерживает эякуляцию, семенная жидкость скапливается в простате и может спровоцировать воспаление.
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4
Что такое навязчивая мастурбация
Но есть и случаи, когда самоудовлетворение может навредить организму. Например, когда мастурбация становится навязчивой.
— То есть человек это делает по несколько раз в день, и не для того, чтобы получить удовлетворение, а чтобы снять напряжение и тревогу, — считает Катерина Захарова. — Тогда самоудовлетворение помогает человеку избежать реальности, не думать о том, что его беспокоит, но и работать, заниматься личными делами он тоже не может. Все мысли только о мастурбации, и это носит навязчивый характер.
Ольга Уланкина согласна с тем, что навязчивая мастурбация вредит организму, а также может быть симптомом ментальных болезней. По ее словам, склонность к частой мастурбации характерна для людей с шизофренией и другими психиатрическими расстройствами.
— Конечно, это сказывалось на их качестве жизни и соматическом здоровье — приводило к повреждению наружных половых органов, — отметила Ольга Уланкина.
Врач добавляет, что навязчивая мастурбация негативно влияет и на другие аспекты, например, мешает спать, учиться или работать.
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5
Когда мастурбация становится проблемой
Наши эксперты сошлись во мнении, что в мастурбации самой по себе нет ничего плохого. Но если вы чувствуете, что самоудовлетворение мешает вам жить, то стоит обратиться к специалистам.
— По сути в психологии и сексологии принято говорить, что самоудовлетворение мешает человеку тогда, когда он сам понимает, что оно ему мешает, у него возникают проблемы в течение дня, ему сложно на чем-то сосредоточиться, он чувствует повышенную тревогу, которую никак не снять кроме как самоудовлетворением, — заключила Катерина Захарова. — И проблема есть тогда, когда у человека возникают сложности во время полового акта: начиная с возбуждения и заканчивая оргазмом. То есть этот вопрос носит индивидуальный характер, и нужно отталкиваться от собственных ощущений.
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6
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