Онанизм отношениям не помеха: почему не стоит запрещать партнеру мастурбировать

Нередко можно услышать, что мастурбация в отношениях портит секс с партнером. Но, по мнению Катерины Захаровой, самоудовлетворение, напротив, помогает парам: например, если один настроен на близость, а второй не может или не хочет заниматься сексом, то лучше удовлетворить себя самому, а не воздерживаться.



— Мастурбация как раз помогает поддерживать сексуальное желание к партнеру, потому что организм привыкает, что его потребности слышат, что он регулярно получает оргазм, а значит заявлять о своих потребностях он будет и дальше, — отмечает Катерина Захарова. — А если человек не может сейчас получить разрядку с партнером и избегает самостоятельного способа получения удовольствия, то через какое-то время либидо начнет всё реже и реже себя проявлять, потому что его отклик игнорируется и не удовлетворяется. Это одна из причин сниженного сексуального влечения не только к партнеру, но и вообще.



Мастурбация может навредить отношениям, если вы занимаетесь дезадаптивным самоудовлетворением.



— Это тот способ, который человек не может повторить со своим партнером во время полового акта. К примеру, у женщин это самоудовлетворение душем или путем сжатия подушки между ног. В то время как от рук нет удовлетворения, и тогда в процессе секса с партнером могут возникнуть сложности с получением ей оргазма, — предупреждает Катерина Захарова. — Также у мужчин самоудовлетворение может носить грубый характер, когда они сжимают свой половой орган слишком сильно, с большим нажимом и совершают грубые и быстрые движения рукой. Это может привести к тому, что мужчина не сможет получать оргазм от сексуального контакта с партнершей, так как ее половые органы не могут воспроизвести такой же обхват и силу нажима.

