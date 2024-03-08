«А ты еще не поняла, маньяк я или нет?»: как журналистка месяц искала любовь на сайте знакомств

— А ты разве без богов этого не знаешь?



— В смысле?



От удаления анкеты останавливает только мысль, что этот опыт мне, наверное, очень нужен. Захожу в ночной чат. Переписка, когда вы не видите фотографий друг друга, общение вслепую.



— Привет!



— Привет, потрясающий парень. Это же так?



— Да) У тебя есть дети?



— Да, у меня есть сын. Ему 8.



Бан. Мужчина отправил меня в бан, как только услышал о ребенке. О, как я разозлилась! Чат тут же подкинул следующего собеседника.



— Так. У меня есть ребенок, ему 8.



— Ок.



— И короче, важная информация: ребенок навсегда излечивает от эгоизма, делает мир шире и глубже, и вообще надо очень сильно постараться, чтобы я тебя с ним познакомила. Потому что это означает доверие… — пишу ему сочинение про детей.



— У тебя что-то случилось, да? Я не против детей.



Рассказываю о переписке до него.

