Матриархат в однёшке. Журналистка НГС — о том, как она лежит на диване, а ее парень моет полы и готовит еду

С детства многих девочек приучают к тому, что женщина — хранительница очага, а мужчина — добытчик. Но всегда ли в реальности это так? Несколько месяцев напролет корреспондент НГС Анастасия Бичакова не занималась домашними делами: убирал и готовил ее парень. Стоит ли считать это процветающим матриархатом — публикуем историю Насти с размышлениями от первого лица.
И швец, и жнец
У моего парня Ивана ко мне высокие требования, которые я иногда не в силах исполнять: чтобы побольше ела, спала и гуляла. Зато делать что-либо по хозяйству он меня не заставляет. Сам спокойно моет полы, готовит, кстати, очень вкусно — и взамен ничего не просит. И нет, Ваня не домохозяин — работает за троих, хоть и на удаленке.
Все выходные в декабре и январе (ну ладно, и до этого тоже) я провалялась в кровати, плевала в потолок и думала о смысле бытия. Мол, на фоне огромной вселенной я всего лишь крошечная точечка. К 25 годам не достигла своих мнимых идеалов: не построила бизнес-империю, не стала моделью или миллионершей, да что уж там, до офиса еле доползаю.
— Всё плохо. Просто ужасно, — тревожусь я.
— Расскажи, что тебя беспокоит. И вообще, может, пойдем погуляем? — без всякого укора предлагает он.
В любви-то, похоже, повезло.
Пока меня не покидало философское настроение, Иван умудрился провернуть ремонт в квартире, куда мы переезжали. Единственное, что сделала я, — оборвала там обои, и то многие их кусочки как были, так и остались на месте. Гражданский муж (так в шутку, но с гордостью его называю) мучительно доделал работу за мной, потом заклеивал плинтусы, грунтовал и в несколько слоев красил стены.
Вдобавок Ваня сделал генеральную уборку в квартире, в которой мы жили до этого, и без моего участия вернул ключи от нее владелице. Та похвалила:
— Вы лучшие квартиранты. Идеально чисто, — и этот комплимент по праву принадлежит исключительно ему.
Присматривает за детьми
Когда Иван был подростком, у него родилась сестра. Он успевал нянчить ее, несмотря на учебу и подработку: кормил, менял памперсы, развлекал.
В помощи с моей сестрицей-первоклассницей тоже не отказал. Недавно она приезжала в Новосибирск на каникулы, и он сидел с ней, когда я уходила на работу. Одновременно выполнял свою работу — ни капли не прохлаждался. Терпеливо отнесся к тому, что каждые 5 минут сестренка повторяла:
— Мне скучно.
Давал ей поиграть и порисовать на своем планшете, в перерывах читал с ней книжку.
У нас не матриархат (надеюсь)
Парадокс в том, что никто не заставляет гражданского мужа помогать мне — это его решение, которое не рушится от бесконечно повторяющейся фразы:
— Я сама (да-да, даже при том, что частенько прокрастинирую на диване).
— Знаю, что ты можешь, — отвечает Ваня, но по-прежнему остается галантным кавалером. Парень хочет уюта и готов создавать его. Ценю.
А ведь он с характером и принципами — всегда поступает, как считает нужным, и никто не в силах повлиять на его мнение. Однажды, допустим, попросила его лечь спать, потому что уже была ночь. Иван заявил что-то вроде:
— Не хочу, мне надо поиграть в компьютер. Сон для меня не отдых: закрыл глаза и снова открыл. И да, представь, я тебе скажу: «Ложись спать, потому что мне так хочется». Нехорошо. Взрослые же люди — давай уважать свободу друг друга.
Драить полы и баловать меня кулинарными шедеврами действительно не заставляю. И всё же без периодических капризов не оставляю — к примеру, напоминаю: «Нам пора жениться. Часики тикают».
Как-то раз из вредности задала вопрос с подковыркой:
— Ты мог бы мне изменить?
— Нет, я уважаю свой выбор.
Рада, что есть тот, на кого можно положиться, и тот, кто не скажет: «Вставай за плиту». На мой взгляд, женщина — не обязательно только хранительница очага, а мужчина — не обязательно только добытчик.
Ранее Анастасия Бичакова написала колонку о том, как искала парня в интернете, — было несколько провалов.