Матриархат в однёшке. Журналистка НГС — о том, как она лежит на диване, а ее парень моет полы и готовит еду

И швец, и жнец

У моего парня Ивана ко мне высокие требования, которые я иногда не в силах исполнять: чтобы побольше ела, спала и гуляла. Зато делать что-либо по хозяйству он меня не заставляет. Сам спокойно моет полы, готовит, кстати, очень вкусно — и взамен ничего не просит. И нет, Ваня не домохозяин — работает за троих, хоть и на удаленке.



Все выходные в декабре и январе (ну ладно, и до этого тоже) я провалялась в кровати, плевала в потолок и думала о смысле бытия. Мол, на фоне огромной вселенной я всего лишь крошечная точечка. К 25 годам не достигла своих мнимых идеалов: не построила бизнес-империю, не стала моделью или миллионершей, да что уж там, до офиса еле доползаю.

