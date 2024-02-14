«Решил к тебе забежать, а вообще шел в церковь»: как журналистка НГС искала парня в интернете — без провалов не обошлось

После этого мы больше не виделись, лишь несколько недель переписывались. До того момента, пока Владимир не заявил, что нам надо прекратить общение: я показалась ему уставшей от жизни и, вероятно, не слишком умной.



«Мимо проходил»

Потом был Александр, молодой электрик, увлекающийся игрой на баяне. После того как мы попереписывались в соцсетях, он пришел ко мне в гости, в редакцию. Начиналось рандеву хорошо: ухажер принес торт. Но поедая его, он отказался от вилки, и крошки сыпались на мою клавиатуру. Сам Саша смачно чавкал.

