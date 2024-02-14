«Решил к тебе забежать, а вообще шел в церковь»: как журналистка НГС искала парня в интернете — без провалов не обошлось

Любовь зла, захочешь найти суженого — будешь искать до последнего, причем даже самыми изощренными способами. Корреспондент НГС Анастасия Бичакова неоднократно знакомилась с парнями в соцсетях. Случались и промахи. Впрочем, о неудачах девушка вспоминает не без иронии. О романтических похождениях, которые не всегда заканчивались приятно, — от первого лица.
Весы для еды на корпоративе
Одним из первых в соцсетях я познакомилась с Владимиром, сыном директора крупного предприятия, а в прошлом священника. Парень оказался жадным до знаний, любил интеллектуальное кино и настольные игры, собрал огромную библиотеку. По моим впечатлениям, мечтал быть с девушкой, которая не уступала бы ему в уровне IQ — любви и верности недостаточно.
Когда мы встретились в кафе, Вова заказал себе рисовую кашу. Пока ел ее чайной ложкой, объяснил: пытается похудеть и даже на рабочие корпоративы носит с собой весы, чтобы тютелька в тютельку отмерять порции.
Любимая книга Владимира — «Атлант расправил плечи». Ну а моя…
— Люблю «Агату Кристи»! — выдала я.
— О, Пуаро? — воодушевился собеседник.
— Нет. Музыкальная группа.
— Поня-я-ятно.
Он упомянул, что в 15–17 лет постоянно валялся на диване и не вылезал из компьютерных игр, а когда повзрослел, захотел всесторонне развиваться. Вова добрый и любит животных — держит в квартире прелестных домашних крыс, но, судя по всему, редко пускает в нее людей. Он позвал меня в книжный магазин, откуда собирался забрать посылку. Я отказалась, соврав, что дел много, но на прощание подарила ему свой браслет с надписью: «Молодость всё простит».
После этого мы больше не виделись, лишь несколько недель переписывались. До того момента, пока Владимир не заявил, что нам надо прекратить общение: я показалась ему уставшей от жизни и, вероятно, не слишком умной.
«Мимо проходил»
Потом был Александр, молодой электрик, увлекающийся игрой на баяне. После того как мы попереписывались в соцсетях, он пришел ко мне в гости, в редакцию. Начиналось рандеву хорошо: ухажер принес торт. Но поедая его, он отказался от вилки, и крошки сыпались на мою клавиатуру. Сам Саша смачно чавкал.
— Ну ничего, быстренько чайку попьем и разойдемся по домам. Делов-то, потерпеть полчаса, — подумала я.
Ха, подруга, и не надейся. Вскоре Александр, как фокусник, с загадочной улыбкой вытащил из рюкзака настольные игры. Одной из них оказалось домино.
— Сыграем? — воодушевленно предложил он.
«О, это надолго», — подумала я и ответила:
— Да. Конечно.
2 часа мы сидели вдвоем. Когда Саша уходил, я понадеялась, что отмучилась. Но уже на следующий день он явился ко мне на работу без предупреждения. Сел сзади, тихо поздоровался и объяснил:
— Решил к тебе забежать. Мимо проходил. А вообще собираюсь в церковь, а то скоро паломничество.
«С тобой никогда бы так не поступил»
Однажды я в очередной раз листала соцсети и наткнулась на страницу Алексея. Мускулистый брюнет с широкими плечами и выразительным взглядом, медик. От восторга у меня закружилась голова — решила, что рядом с собой готова видеть исключительно его. Мы познакомились, и я узнала, что парень, как мой родной отец, — наполовину алтаец. Да и внешне они похожи друг на друга.
Отношения развивались очень быстро. Через два часа меня до беспамятства захлестнули нежно-романтические чувства. Леша заявил, что со всеми скрытен, а мне почему-то сразу стал доверять. На следующий день после встречи в кафе он при встрече разрыдался. Поделился, что раньше делал глупости, но больше не будет, ведь появилась я. Не понимая происходящего, я с трясущимися руками и ногами еле дошла до дома.
За неделю общения мы неоднократно расставались и сходились. Я выкатила список требований: не ревновать, не запрещать мне яркий макияж, не провожать до дома и еще кучу всего. До знакомства со мной у Леши было несколько девушек «для секса». Вот это поворот!
От греха подальше целоваться не будем, решила я, и начался цирк. Прикрылась серьезными намерениями и пригласила его на ужин со своими мамой-юристом и отчимом-полковником. Во-первых, чтобы они сами посмотрели на Алексея. Во-вторых, чтобы Алексею жизнь медом не казалась.
— Мы знаем друг друга аж две недели. Ты должен получить от родителей благословение, — чуть ли не на полном серьезе выпалила я.
Вечер балаганного сватовства запомнился мне надолго. Леша позвонил и попросил встретить его в подъезде. Выхожу, а тот, от страха заикаясь, шепчет: «Страшно. Боюсь».
Как только мама поприветствовала Леху с ироничным криком: «О, зять», у него вообще пропал дар речи, и за столом он старался молчать. А через три дня выяснилось, что одна из бывших девушек юного Казановы беременна. Я была готова закрыть на это глаза, рассудила: ребенок — всегда хорошо, и главное, чтобы отец заботился о нем и не бросал. Но надежды рухнули:
— Даже если он мой, то не факт, что буду его воспитывать. Не люблю его мать. Зато тебя люблю и с тобой никогда бы так не поступил, — заявил Алексей.
В общем, убегала я от него так, что сверкали пятки.
Ранее редактора НГС пытались наивно развести два криптомачо из «Тиндера» — она сравнила диалоги с ними.