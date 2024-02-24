«Вы — женское поголовье»: сибирячка посетила лекцию коуча Сатьи Дас — чему он учит

В 19:00 я сдала свою куртку в гардероб. Вместе с ней сдала предвзятость и свои знания об этом человеке из интернета. Да, бил поклонницу. Да, грубил женщинам и называл их единственной причиной развода. Я решила поставить перед собой чистый лист и написать на нем, что я объективно здесь увидела.



Полный зал мужчин и женщин за 30. В помещении — стойкий запах сладких духов. Через пару минут после того, как я сажусь на место в 12-м ряду, на сцену выходит Сатья под аплодисменты и объявляет, что сегодняшняя встреча будет состоять из трех этапов. Это лекция, вопрос-ответ и автограф-сессия. Пока что выглядит как сцена из «Мастера и Маргариты», когда Воланд со свитой выходит на сцену московского театра.