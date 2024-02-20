«Получал бы 25 тысяч — давно бы женился»: новосибирцы захейтили мужчину с зарплатой в 150 тысяч — он не ищет жену

Некоторые новосибирцы отметили, что не верят автору публикации — по их мнению, невозможно, как указал автор колонки, заниматься серфингом, ходить в тренажерный зал и бассейн, увлекаться сноубордингом и 4 раза в год ездить в отпуск, при этом тратя всего 150 тысяч рублей.



— Да чушь придуманная. Нормальная тренажёрка стоит от 10 тысяч в месяц. Бассейны тоже нынче недешевы. Ну, допустим, в одном комплексе. Такие 12–14 тысяч в месяц стоят. Сноуборд или прочее горнолыжное стоит с учетом скипаса и гостиницы 10 тысяч в сутки минимум. Серфинг без нифига, если тупо всё в аренду, тоже 5 тысяч в раз обойдется. Ну а дальше всякие кабаки и бары, вот это все. Потом работнику такой сферы нужна и машина приличная, что легко под 100 тысяч в год ест на своё обслуживание и больше, ну и прикид. Короче, в 100–150 в месяц ну никак не ложатся такие интересы, и это еще если не считать 4 отпуска в году. Выдуманная чушь, — написал анонимный комментатор на сайте.

