«Получал бы 25 тысяч — давно бы женился»: новосибирцы захейтили мужчину с зарплатой в 150 тысяч — он не ищет жену

Новосибирцы обсуждают колонку анонимного жителя России, который при зарплате в 150 тысяч рублей не спешит заводить семью и искать серьезных отношений, но при этом жалуется на то, что в последнее время познакомиться с противоположенным полом стало сложнее. Читатели НГС обвинили мужчину в инфантильности и неискренности. Публикуем самые интересные комментарии.
Некоторые новосибирцы отметили, что не верят автору публикации — по их мнению, невозможно, как указал автор колонки, заниматься серфингом, ходить в тренажерный зал и бассейн, увлекаться сноубордингом и 4 раза в год ездить в отпуск, при этом тратя всего 150 тысяч рублей.
— Да чушь придуманная. Нормальная тренажёрка стоит от 10 тысяч в месяц. Бассейны тоже нынче недешевы. Ну, допустим, в одном комплексе. Такие 12–14 тысяч в месяц стоят. Сноуборд или прочее горнолыжное стоит с учетом скипаса и гостиницы 10 тысяч в сутки минимум. Серфинг без нифига, если тупо всё в аренду, тоже 5 тысяч в раз обойдется. Ну а дальше всякие кабаки и бары, вот это все. Потом работнику такой сферы нужна и машина приличная, что легко под 100 тысяч в год ест на своё обслуживание и больше, ну и прикид. Короче, в 100–150 в месяц ну никак не ложатся такие интересы, и это еще если не считать 4 отпуска в году. Выдуманная чушь, — написал анонимный комментатор на сайте.
Часть новосибирцев уверены, что колонку написал инфантильный мужчина, который не готов к серьезным отношениям.
— Дитя дитем, зачем ему семья? Только из-за того, что переспать охота? Видно, от большого ума знакомится в барах. На таких женщин ему точно зарплаты не хватит, а нормальные по барам не знакомятся, — уверен еще один аноним.
Согласны с таким мнением и другие читатели.
— Судьба героя статьи — до 50 лет сидеть на сайтах знакомств и перебираться случайными встречами, — уверен анонимный комментатор. — В голове — ветер.
Некоторые читатели иронизируют: мол, если бы у россиянина было меньше увлечений и ниже зарплата, он давно бы обзавелся семьей.
— «Сноуборд, серфинг, скейтбординг, музыка, бассейн, тренажерный зал, я езжу в отпуск несколько раз в год». Ну и когда тут семью заводить? А было бы не 150 тысяч рублей, а 25, давно бы завел. Что делать-то вечерами?, — иронизирует читатели.
Часть комментаторов обеспокоилась — они уверены, что когда мужчина решит обзавестись семьей, для него не останется подходящих вариантов.
— Опасность такого паттерна в том, что, когда ты будешь «готов», тебе уже будет 40, и у 20-летних ты будешь дедушка, а 30-летние уже будут со своими «прицепами», — уверен пользователь под ником Bream.
Но есть и обратное мнение — пользователь под ником «ОЛЕГАА» уверен, что в 40 мужчина при определенных условиях продолжает пользоваться спросом у противоположенного пола.
— 40 летний мужик, который не угробил здоровье на стройке и прочих подобных работах с доходом в 100 и выше тысяч востребован у 20-летних. Понятно, что нужно делать скидку на моральные устои и не влюбляться в «Лолиту», но повыбирать для досуга и гостевых отношений вполне можно, — уверен читатель.
Некоторые отметили, что не нужно лезть в чужую жизнь со своими советами и мнениями. Пользователи уверены — если мужчина не хочет серьезных отношений, то и не нужно себя заставлять.
— О чем речь-то? Его кто-то принуждает заводить семью? Да всем все равно, я даже скажу больше — людей, которые лезут в чужую жизнь, особенно с советами типа «а вам нужно еще одного ребенка, желательно такого-то пола» нужно избегать, у них шизофрения. Здоровый человек дает совет лишь, когда его попросят, а в чужую жизнь вообще не лезут. Да и 150 тысяч — это, конечно, не 50, но все-таки не миллионы, чтобы прям с разбегу семью заводить, — поделился мнением еще один читатель НГС.
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