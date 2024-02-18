«Прятала обновки, было стыдно показать»: сибирячки экономят на себе, не скупясь на детей и мужа, — три реальные истории

«Хожу как лохудра»

Жительница Новосибирска Екатерина вышла замуж больше 15 лет назад. До рождения детей пара много путешествовала по миру и ни в чем себе не отказывала, хотя порой супруги и влезали в кредиты для этого. После того как приняли решение завести детей, ситуация в корне изменилась.



— Мы вообще беззаботно жили до детей, не парились по пустякам. Я никогда не старалась экономить, хотя и не шиковала. Муж у меня довольно экономный человек, прижимистый, но на меня это не особо распространялось. Но появились дети, денег стало меньше хватать. Сейчас сын ходит на скалолазание, там средств нужно немного. Дочь занимается фигурным катанием, на это уходит много денег. Например, перчатки для тренировок элементарно 2500 рублей стоят. Я сама ее туда отдала и, если честно, порой жалею об этом. Муж особо вещей себе не покупает, но тратится на машину, ездит кататься на лыжах в Шерегеш с друзьями. А я часто даже вещи себе нормальные купить не могу, — признаётся женщина.