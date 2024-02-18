«Прятала обновки, было стыдно показать»: сибирячки экономят на себе, не скупясь на детей и мужа, — три реальные истории

Семейная жизнь не бывает без трудностей и непонимания. Часто разногласия случаются именно в вопросах быта и финансов. При этом женщины нередко бросаются в крайности: одни стремятся жить на широкую ногу, невзирая на то что семейный доход этого не позволяет, другие, наоборот, стремятся существовать в максимальном режиме экономии на себе, не жалея денег на супруга и детей. Корреспондент НГС пообщалась с экономными мамами Новосибирска и попыталась выяснить, для чего они это делают, а эксперты объяснили, с чем связано такое поведение.
«Иду за платьем, а беру трусы мужу и игрушки детям»
Мать троих детей из Новосибирска Светлана говорит, что в юности очень любила наряжаться и ходить по магазинам, но в семье всегда придерживались экономии. Мама Светланы растила ее одна, больших денег никогда не было, но, признается женщина, на обновки она себе всегда «выгадывала».
После того как она вышла замуж, появились новые проблемы. Когда первая дочь подросла, родилась вторая, а когда младшей исполнилось 7 лет, на свет появился сын. Работает в семье только супруг Светланы. Денег на всё необходимое хватает, но лишних, как правило, нет.
Со временем Светлана стала замечать, что отказывает себе во многом ради благополучия детей и мужа. Это касается, в основном, покупок вещей, одежды, гаджетов.
— Иду на рынок, чтобы купить себе платье на Новый год, например, а беру трусы мужу, какую-то одежду и игрушки детям, вкусняшки для них. Всё по мелочи, по мелочи, и на платье уже вроде как и денег нет. Или, например, был у меня телефон нормальный. Муж свой потерял, я зачем-то ему свой отдала, а сама теперь чуть ли не с кнопочным хожу. Попросить новый или свой назад не могу: стыдно позволить себе чего-то лишнего. Постоянно на таком себя ловлю, но как это остановить, не знаю, — вздыхает сибирячка.
«Хожу как лохудра»
Жительница Новосибирска Екатерина вышла замуж больше 15 лет назад. До рождения детей пара много путешествовала по миру и ни в чем себе не отказывала, хотя порой супруги и влезали в кредиты для этого. После того как приняли решение завести детей, ситуация в корне изменилась.
— Мы вообще беззаботно жили до детей, не парились по пустякам. Я никогда не старалась экономить, хотя и не шиковала. Муж у меня довольно экономный человек, прижимистый, но на меня это не особо распространялось. Но появились дети, денег стало меньше хватать. Сейчас сын ходит на скалолазание, там средств нужно немного. Дочь занимается фигурным катанием, на это уходит много денег. Например, перчатки для тренировок элементарно 2500 рублей стоят. Я сама ее туда отдала и, если честно, порой жалею об этом. Муж особо вещей себе не покупает, но тратится на машину, ездит кататься на лыжах в Шерегеш с друзьями. А я часто даже вещи себе нормальные купить не могу, — признаётся женщина.
Екатерина никогда не экономит на продуктах — ей жаль денег только для себя. Нередко она любуется на какие-нибудь вещи на маркетплейсах, но купить их не решается. Или заказывает, примеряет и отказывается от товара, потому что ее мучает совесть.
— Начинаю думать: зачем тебе это, в другой раз купишь, деньги и так нужны на все. А в итоге другого раза так и не подворачивается. Часто хожу в старье, которое покупала еще до беременностей. Экономлю на окрашивании, на маникюре — мне кажется, что это излишества, я трачу деньги впустую. Часто ограничиваю себя в развлечениях, не хожу с подругами в караоке, чтобы не тратить лишних денег. В итоге и деньги куда-то разлетаются — на продукты, на всякую фигню, — и я хожу как лохудра, — говорит женщина.
«Прятала вещи от мужа»
Сибирячка Алевтина в последнее время борется с собой и запрещает себе экономить. Но в первое время семейной жизни, говорит она, страдала от такой же проблемы. При этом у пары нет детей, а супруг Алевтины никогда ее не упрекал за лишние траты.
— Я не знаю, с чего это началось. Муж мой вообще не любит экономить, при этом тогда не особо зарабатывал. Я получала немного больше, чем он, но всё равно на себе экономила. Из двух вещей выбирала ту, что подешевле, и было неважно, нравится она мне или нет. Дошло до того, что я прятала от мужа обновки: мне было стыдно их показать, — вспоминает Алевтина. — В последнее время борюсь с собой, так как прочитала где-то в интернете, что тотальная экономия на себе и своих желаниях порождает еще большое погружение в болото материальных проблем и долгов. Не скажу, что победила своего внутреннего скрягу, но, по крайней мере, научилась в 50% случаев его побеждать. И, как мне кажется, это реально работает: семейный доход вырос, в жизни появилось больше путешествий и развлечений.
Комментарии экспертов
Психолог-консультант Олеся Братишко считает, что женщины часто лишают себя чего-то в пользу родных. По словам эксперта, это объясняется заложенной в женщинах установкой заботиться о детях и отдавать им всё самое лучшее.
— Чаще всего мы пытаемся дать другим то, в чем нуждаемся сами. Например, женщина в детстве мечтала заниматься музыкой и отдает дочь в музыкальную школу. Но вся проблема в том, что нашим детям зачастую нужно не это, и в итоге — замкнутый круг, — также заметила она.
Еще одна причина, по мнению Олеси Братишко, — попытка женщины быть для всех хорошей и заслуживать любовь. Но после этого возникает недовольство и обиды на семью за то, что те не ценят материнский труд, рассуждает спикер. Такое, по словам психолога, происходит из-за недостатка любви к себе. Помочь может понимание, что любовь заслуживать не нужно, но на это требуется время.
— Выход из ситуации есть: женщинам нужно заботиться не только о детях, но и о себе. Важно понять, что самый главный человек в жизни человека — он сам, и только потом — все остальные, — отметила психолог.
Психолог Юлия Деревяга уверена, что гипервовлеченность и огромная самоотдача семье обусловлены стремлением женщины быть «полезной». При такой модели поведения ее собственная потребность в реализации смещается на других людей и их достижения. В действительности эта ее потребность остается нереализованной, потому что дети растут и «улетают из гнезда», а достижения мужа остаются сугубо его достижениями, сама же женщина испытывает нехватку и «голод». Это ведет к тому, что она начинает трепетнее относиться к ресурсам, в том числе материальным.
— Такая модель может быть следствием уже ранее имевшегося опыта в семье родителей, где женщина могла наблюдать схожее поведение. Также влияет социальный аспект: у нас всё еще превалирует классическая форма семей, где мужчина — добытчик, а женщина — хранительница очага. С детства в обществе воспитывают терпеливую домохозяйку, — отмечает психолог Юлия Деревяга.
Чтобы женщина с такой моделью поведения что-то изменила к лучшему, считает специалист, ей нужно повернуть фокус внимания на восполнение собственных нужд и потребностей. Хорошо способствуют внутренней устойчивости самореализация и профессиональное развитие. На этом пути также хорошее подспорье может оказать психотерапия, особенно, если это не удается сделать самостоятельно.
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