Не могу позволить себе завести семью: откровения 32-летнего холостяка с зарплатой 150 тысяч рублей

Мне 32 года, несколько высших образований. Я работаю в сфере развлечений, здесь у меня несколько источников дохода: диджей, музыкант, организатор мероприятий. Мой уровень заработка плавает, но в среднем за месяц я зарабатываю 100–150 тысяч рублей. Я холост и пока что строить серьезные отношения я не планирую. Но как свободный человек я периодически знакомлюсь с девушками и использую для этого все варианты, которые есть: приложения, знакомства в баре и т. д .

Лучше пересплю с Тельцом

Начнем с приложений. Как по мне, коэффициент эффективности от них гораздо ниже, чем от тех же знакомств в баре. Например, из 10 свайпов 2 взаимные симпатии. Из 10 взаимных симпатий я могу сходить на 2 свидания. И вот если из 10 девушек, с которыми я встретился, я хоть с одной пойду на второе свидание, это уже успех.