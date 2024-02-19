Не могу позволить себе завести семью: откровения 32-летнего холостяка с зарплатой 150 тысяч рублей

Завести отношения бывает не так-то просто. Кто-то не может найти вторую половинку, а кому-то не хватает денег, чтобы обеспечить будущую семью. С подобными трудностями столкнулся и наш читатель Дмитрий. Он откровенно рассказал, с какими трудностями сталкиваются молодые люди при знакомствах с девушками и почему человек с, казалось бы, солидным доходом не может завести семью. Далее — от первого лица.
Мне 32 года, несколько высших образований. Я работаю в сфере развлечений, здесь у меня несколько источников дохода: диджей, музыкант, организатор мероприятий. Мой уровень заработка плавает, но в среднем за месяц я зарабатываю 100–150 тысяч рублей. Я холост и пока что строить серьезные отношения я не планирую. Но как свободный человек я периодически знакомлюсь с девушками и использую для этого все варианты, которые есть: приложения, знакомства в баре
Лучше пересплю с Тельцом
Начнем с приложений. Как по мне, коэффициент эффективности от них гораздо ниже, чем от тех же знакомств в баре. Например, из 10 свайпов 2 взаимные симпатии. Из 10 взаимных симпатий я могу сходить на 2 свидания. И вот если из 10 девушек, с которыми я встретился, я хоть с одной пойду на второе свидание, это уже успех.
Сейчас из России ушли приложения Tinder и Badoo, более-менее — это «VK-знакомства». Мне кажется, что если у тебя есть желание завести семью или отношения, то наверное, не стоит идти в приложения. То есть вряд ли ты в здравом уме решишь: «Блин, хочу найти жену, зарегистрируюсь-ка я в "VK-знакомствах"!». Такие знакомства — они, как правило, весьма поверхностные. Например, у меня конкретно нет как таковой цели знакомства в онлайн-приложениях. Но любой такой опыт я расцениваю как положительный: как минимум, убить время, листая ленту, — это же тоже прикольно, просто посмотреть на людей. А как максимум — провести досуг с кем-то незнакомым.
Вообще я очень избирательный, то есть я не ставлю лайки и не свайпаю всех подряд, может быть, одну-две анкеты из десяти. Но это в последнее время, когда я был помоложе, то свайпал вообще всех подряд: женщина в ментовской форме? Отлично! Есть дети? Да пойдет! Сейчас — нет, я все-таки внимательно смотрю и читаю анкеты. По ним сразу все видно. Есть пункты, которые могут отталкивать, но это нормально, у каждого они свои. Например, если у девушки написано: «я Козерог в Водолее, ищу Овна в Тельце», — я сразу пролистываю. Извини. Я лучше с Тельцом пересплю, чем с тобой. Еще меня очень пугает, например, когда в графе у девушек стоит «детей нет, но хотелось бы». Что это значит? «Хотелось детей от любого чувака, кто здесь кидал лайки», — это ты имела в виду? Таким я сразу ставлю дизлайк.
У меня был опыт знакомиться в приложениях и начать встречаться. Со своей бывшей девушкой я познакомился в Tinder. Для меня это был ничего себе опыт — знакомиться в приложении и начать встречаться. Это что-то немыслимое! Но это единственный мой такой опыт, чтобы это так произошло и так надолго, мы год пробыли вместе.
Девушки пугаются знакомств на улице
На улице я, как правило, почти не знакомлюсь, потому что девушки пугаются. Ты видишь красивую девушку, подходишь к ней, там «добрый день», «бонжур, мадемуазель». Девушки обычно пугаются. Видно, что это для них максимальный выход из зоны комфорта. Собственно, как и для меня. Мне тоже стоит усилий, чтобы подойти там к девушке на улице. Это же еще и самооценку тебе портит: если в том же приложении тебя просто кто-то свайпнул влево, ты же не видишь, сколько тебя людей дизлайкнуло.
Я думаю, это потому, что девушкам часто пишут в том же Инстаграме (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) в директ, на сайтах знакомств. И офлайн-знакомства, они как-то уже, видимо, не то чтобы изжили себя, но уже не такие комфортные. То есть уже нет такого паттерна поведения у людей, выработанного к офлайн-знакомствам. Сейчас знакомства на улице уже просто отмирают.
Я предпочитаю знакомиться в развлекательных заведениях. Например, в баре. Там более расслабленная атмосфера, возможно, это алкоголь решает, возможно, даже не алкоголь, просто само место. В таких местах девушки в большинстве случаев открыты для знакомства и вы сразу начинаете с личного общения, без каких-либо иллюзий. Ты видишь, как человек выглядит, слышишь голос, можешь понять манеру речи, насколько это грамотный человек, насколько образованный. Ну и как-то легче строить диалог. Потом просто берешь телеграм и позже можете договориться куда-то сходить.
Если у меня появится ребенок — я ничего не смогу себе позволить
Но по правде говоря, сейчас я не ищу серьезных отношений. В первую очередь, из-за денег и как следствие — ограничения личных интересов. Мне уже за 30, и, как правило, мои девушки намного моложе меня. Тут еще есть какое-то время до того, как начнут пилить мозг, что у нее «затикали часики» и надо рожать. А детей я сейчас не хочу, потому что у меня куча увлечений: сноуборд, серфинг, скейтбординг, музыка, бассейн, тренажерный зал, я езжу в отпуск несколько раз в год.
Я понимаю, что если при моем нынешнем уровне дохода у меня появится ребенок, то почти ничего из этого я не смогу себе позволить. К тому же, как мы все понимаем, у нас в стране до сих пор условный патриархат — мужчина добытчик, а женщина домохозяйка. Ну или девушка зарабатывает условные 30–40 тысяч рублей и ей хорошо: у меня мужик должен работать, а я должна быть красивой. В целом я не против, но как бы давай пока я для себя сам побуду красивым, развлеченным и вообще молодцом.
Ну я считаю, что если идти на поводу общества, то будешь просто бездумно рожать и воспитывать несчастного ребенка, у которого будут злые папа и мама, которые забили на свои увлечения ради того, чтобы дать ему образование и накормить. А зачем мне плодить несчастных детей? Их и так много, посмотрите на улицу, сколько там больных на голову детей ходит.
Возможно, лет через пять я абсолютно по-другому отвечу на тот же самый вопрос. Но я думаю, что лет через пять у меня просто будет больше денег и я вполне смогу позволить себе содержать семью. То есть сейчас я, конечно, тоже смогу себе это позволить, но исключив путешествия, хобби и, скорее всего, буду злым, пузатым мужиком с морщинами.