История любви Евгения Цыганова и Юлии Снигирь, сыгравших Мастера и Маргариту, — в одном видео

Актеры познакомились в 2014-м на съемочной площадке фильма «С чего начинается Родина» (18+), когда Цыганов был в гражданском браке с Ириной Леоновой, ожидающей от него седьмого ребенка. В 2015 году он покинул семью, признавшись, что устал от бытовых проблем и семейного быта. Разрыв произошел в момент выхода фильма «Битва за Севастополь (12+)»: актер столкнулся с нехваткой времени, а отношения с супругой настолько ухудшились, что общались они только через эсэмэски.