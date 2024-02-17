История любви Евгения Цыганова и Юлии Снигирь, сыгравших Мастера и Маргариту, — в одном видео

Евгению Цыганову и Юлии Снигирь, исполнившим главные роли в свежей экранизации романа «Мастер и Маргарита» (18+), играть «химию» не пришлось: вне камер они уже почти 10 лет состоят в отношениях и воспитывают ребенка, появившегося на свет в 2016 году.
Актеры познакомились в 2014-м на съемочной площадке фильма «С чего начинается Родина» (18+), когда Цыганов был в гражданском браке с Ириной Леоновой, ожидающей от него седьмого ребенка. В 2015 году он покинул семью, признавшись, что устал от бытовых проблем и семейного быта. Разрыв произошел в момент выхода фильма «Битва за Севастополь (12+)»: актер столкнулся с нехваткой времени, а отношения с супругой настолько ухудшились, что общались они только через эсэмэски.
Свои отношения Цыганов и Снигирь скрывали до тех пор, пока у них не родился сын. Узнав новость о беременности актрисы, общественность осудила Евгения Цыганова, но он заявил, что не бросил семерых детей от Ирины Леоновой и продолжает их воспитывать.
После рождения ребенка в СМИ поговаривали, что актер предложил возлюбленной обвенчаться. В 2019 году появилась информация о том, что пара тайно поженилась, но подтверждений этому нет до сих пор.
Всё, что известно о любви Юлии Снигирь и Евгения Цыганова, смотрите на видео выше.
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