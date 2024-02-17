Не прошли проверку на прочность: кто из уехавших звездных пар развелся после начала СВО

Резко вспыхнувшие чувства превратились в нечто более серьезное. Так, супруги приняли решение о пополнении в семье. Алла Борисовна заранее подошла к этому моменту и заморозила свою яйцеклетку за 11 лет до появления детей. В 2013 году суррогатная мать родила звездных двойняшек — Лизу и Гарри.

Любовный союз, которому пророчили быстрый распад, оказался таким прочным, что выдержал нестабильную обстановку на фоне СВО. Певица и юморист вместе с детьми покинули Россию, выбрав Израиль своим временным домом. А осенью 2022 года Алла Борисовна сделала громкое заявление и попросила внести ее, народную артистку СССР, в список иноагентов. С такой просьбой она обратилась в связи с тем, что Максим Галкин* получил отрицательный «титул». Сразу видно, муж и жена — одна душа.