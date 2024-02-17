Не прошли проверку на прочность: кто из уехавших звездных пар развелся после начала СВО

После начала СВО звезды отечественного шоу-бизнеса покидали Россию целыми семьями. Они оставляли свои особняки вместе с роскошными автомобилями, собирали чемоданы и уезжали, с одной стороны, в чужие, а с другой — в уже такие привычные лакшери-места.
В то время как у одних пар на фоне мировых событий отношения укрепились, у других всё пошло наперекосяк. Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают, как изменились отношения в семьях знаменитостей после начала военных действий.
Алла Пугачева и Максим Галкин*
Примадонна и юморист поженились в 2011 году, хотя обратили внимания друг на друга еще в далеком 2001 году. Тогда у Аллы Борисовны и ее супруга Филиппа Киркорова брак дал трещину и существовал исключительно на бумаге. Многие поклонники Пугачевой говорили, что ее новые отношения с Галкиным* долго не проживут, а молодой избранник с артисткой только из-за статуса.
— Я спросила: «Я могу спокойно стареть с тобой?» Если бы вы видели эти серьезные глаза... Они и так сумасшедшие, а тут... Макс* сказал: «Конечно. Не бойся ничего!» — делилась в одном из интервью Алла Борисовна.
Резко вспыхнувшие чувства превратились в нечто более серьезное. Так, супруги приняли решение о пополнении в семье. Алла Борисовна заранее подошла к этому моменту и заморозила свою яйцеклетку за 11 лет до появления детей. В 2013 году суррогатная мать родила звездных двойняшек — Лизу и Гарри.
Любовный союз, которому пророчили быстрый распад, оказался таким прочным, что выдержал нестабильную обстановку на фоне СВО. Певица и юморист вместе с детьми покинули Россию, выбрав Израиль своим временным домом. А осенью 2022 года Алла Борисовна сделала громкое заявление и попросила внести ее, народную артистку СССР, в список иноагентов. С такой просьбой она обратилась в связи с тем, что Максим Галкин* получил отрицательный «титул». Сразу видно, муж и жена — одна душа.
— Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова, — писала в личном блоге певица.
Несмотря на сильную супружескую поддержку, в Сети всё чаще появлялась информация о расставании звездной пары. Особенно поклонники артистов заволновались, когда Пугачева вместе с детьми отправилась на Кипр. Общая фотография в соцсетях всех успокоила и дала понять, что в шестой раз Алла Борисовна замуж не собирается.
Вера Брежнева и Константин Меладзе
Музыкальный продюсер Константин Меладзе известен не только своими музыкальными хитами, но и умением скрывать новые отношения. О связи композитора с певицей Верой Брежневой никто не знал, лишь ходили слухи. В них мало верили, ведь Константин был вместе со своей супругой Яной Сумм 19 лет и воспитывал троих детей. Слова из популярной песни «Не отставляй меня, любимый», написанной Константином, не спасли брак. В августе 2013 года пара объявила о разводе.
— Открыто могу сказать: я из тех женщин, которые, подозревая обман, могут посмотреть телефон мужа. И тогда я не выдержала, набрала ее номер. Сказала: «У меня нет ни упреков, ни претензий. Для меня звонить вам — это унижение. Но я иду на это по одной причине: мне нужно понимать, что проиcходит в моей семье». Ответ был неискренним: «У нас рабочие и дружеские отношения, как у отца с дочерью… Он мой наставник. Ничего нет», — рассказывала экс-супруга Меладзе о беседе с Брежневой.
Общих детей у экс-солистки группы «ВИА Гра» и композитора не родилось, но это не помешало принять им серьезное совместное решение. В марте 2022 года знаменитости оставили свой шикарный особняк в Подмосковье и улетели в Италию. Причиной послужила всё та же военная операция. Концертная деятельность артистки сменилась на волонтерскую. За границей украинская певица оказывала помощь своим землякам-беженцам.
После переезда публикации супругов в личных блогах стали всё чаще намекать на разлад в их отношениях. Не выдержав слухов и домыслов, Брежнева сама рассказала, что происходит у них с Константином. Бумеранг всё-таки добрался до артистки, и она тоже оказалась в статусе бывшей.
— Невозможно осчастливить всех, оставаясь верным себе. Но всё же лучше рискнуть и оказаться непонятым, чем быть любимым, но притворяться тем, кем ты не являешься на самом деле, — прокомментировала певица расставание в личном блоге.
После развода Веру Брежневу настигла черная полоса. Концерты, которые должны были состояться в Португалии, Испании и Киргизии, отменили. Константин не остается в стороне и поддерживает экс-супругу, публикуя отрывки из альбома Веры. Вероятно, Меладзе и Брежнева остались в дружеских отношениях и продолжают совместное творчество.
Софья Таюрская и Илья Прусикин*
Участников группы Little Big музыка связала так сильно, что превратила их творческий союз в любовный. Отношения между солисткой коллектива Софьей Таюрской и его основателем Ильей Прусикиным* стали активно развиваться в период пандемии коронавируса. В мае 2021 года артисты открыто заявили о своем романе, который начался со случайного секса во время гастролей. Тогда поклонники группы разделились на два лагеря: одни были рады новой паре, а другие назвали Таюрскую разлучницей.
— Что мы скрывали роман, что нет — итог всё равно один. Ильич* расстался со своей женой в 2019 году, наши отношения начались в
Вскоре лидер группы Little Big сам спровоцировал слухи о расставании с уже новой избранницей. Под конец 2021 года Илья Прусикин* в личном блоге опубликовал историю, где на черном фоне было единственное слово — расставание. Тревога оказалась ложной. Таюрская заверила, что всё у них хорошо и на плохое надеяться не стоит.
Всё у пары в порядке даже после иммиграции в США. Артисты продолжили заниматься музыкой за границей, но в группе остались только они одни.
— Дорогие друзья, на данный момент, в силу сложившихся обстоятельств, теперь Little Big — это два человека, Илья Прусикин* и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут, — говорилось в сообщении на официальной странице коллектива.
В прошлом году группа гастролировала со своим туром по Европе, сейчас продолжает работу над созданием новых песен и съемкой клипов.
Ирина Горбачева и Антон Савлепов
35-летняя звезда сериала «Чики» Ирина Горбачева познакомилась со своим будущим супругом, солистом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым на съемках клипа, но впервые обратила внимание на него на вечеринке в Лос-Анджелесе.
— Она меня первая обняла, она увидела, что я немножечко замкнут, напряжен, и она хотела меня как-то расслабить. Обняла меня, но не помнит этого почему-то, — делился историей знакомства украинский музыкант.
Отношения артистов развивались стремительно — весной 2021 года пара поженилась. Казалось, у молодоженов было всё прекрасно. Никто и подумать не мог, что этот красивый союз так быстро распадется.
Около года супруги скрывали, что их браку пришел конец, хотя в светских кругах уже давно догадывались о разрыве. На премьере фильма «Дыхание» Ирина Горбачева впервые прокомментировала изменения в своей личной жизни. Развод с Антоном Савлеповым подтвердился, однако причина долгое время оставалась неизвестной. Вскоре стало ясно, недопонимания между актрисой и музыкантом возникли из-за разных политических взглядов.
— У меня произошел развод с моим вторым супругом, и вообще с начала спецоперации по всем фронтам произошел раздрай. Ты выбираешь жить в своей стране, потому что ты ее любишь, а не потому что так надо. Я не тот человек, кто трубит о том, что эти правы, а эти неправы. Я всё время разбираюсь: почему, почему, почему. Я всегда так жила, — рассказала в одном из интервью актриса.
Бывший супруг актрисы — уроженец Харьковской области Украины. С начала СВО музыкант открыто презирал действия российских властей. Сама Горбачева на данный момент помогает беженцам из ДНР и ЛНР.
Дарья Мельникова и Артур Смольянинов*
Российские актеры влюбились друг в друга на съемках в 2012 году. О своих чувствах артисты рассказали только самым близким. Коллеги даже не догадывались, что Дарью и Артура связывают романтические отношения.
В августе 2013 года Мельникова и Смольянинов* сыграли свадьбу, решив ее не афишировать. Через два года звезда сериала «Папины дочки» подарила актеру сына Артура, а в 2018 родила второго сына Марка.
На публике пара всегда выглядела счастливой, никто и подумать не мог, что проблемы в отношениях начались сразу. После нескольких попыток исправить ситуацию супруги приняли решение развестись. Об этом стало известно в июне 2021 года.
Причину расставания Мельникова и Смольянинов* так и не назвали. Лишь однажды у себя в блоге актриса лаконично написала, что развод никак не связан с кризисом в отношениях и карантином. Однако не один раз появлялась информация, что Смольянинов* злоупотребляет алкоголем. А по версии актера Ивана Охлобыстина, разлад в семье из-за абьюза в сторону Дарьи.
Бывшие супруги сохранили дружеские отношения и вместе занимались воспитанием детей. Сейчас актер реже видится с сыновьями, потому что уехал в Латвию из-за несогласия с действиями российских властей. Смольянинов* резко высказывался о коллегах, поддерживающих СВО, и говорил, что если надо будет, он встанет на сторону Украины.
Ранее мы рассказывали о самых громких звездных разводах. Читайте также, кому из звезд не удалось хорошо устроиться за пределами России.
* Признаны в России иностранными агентами.