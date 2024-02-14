Узнайте, зачем вы встретились? В День всех влюбленных астролог считает совместимость в отношениях пар и их карму по специальной формуле

Вы верите в то, что случайности не случайны? И каждый человек, которого вы встречаете на своем пути, предназначен судьбой? Кто-то учит нас любить, кто-то — драться и защищаться, а кто-то — понять себя. Астролог Анна Боровских предлагает вам узнать, для чего вы встретили своего нынешнего партнера. Какие уроки вы вместе проходите в отношениях и что ждет союз в будущем? На эти вопросы можно ответить, сделав простой расчет по матрице судьбы.

— Нам потребуются числа рождения обоих партнеров. Например, один родился 29-го числа, а другой — 8-го числа. Так как в матрице судьбы только 22 высших энергии, все числа приводим путем сложения к менее или равным 22. В нашем случае 29 — это 2 + 9. У нас получилось первое число 11. Второе число меньше 22, поэтому оставляем как есть. Далее складываем полученные числа 11 + 8. Получается 19. Итак, наше число совместимости — 19! Теперь ищем описание и осознанно применяем его в своей жизни, — объясняет астролог.

Значение каждой энергии можно посмотреть ниже в удобных карточках. Ее номер совпадает с номером, который у вас получится при расчете.