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Узнайте, зачем вы встретились? В День всех влюбленных астролог считает совместимость в отношениях пар и их карму по специальной формуле
Карточки

Узнайте, зачем вы встретились? В День всех влюбленных астролог считает совместимость в отношениях пар и их карму по специальной формуле

Читайте, чему вы должны научиться от своего партнера и будет ли с ним счастье

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Помните, что отношения — это усилия двоих людей. Каждый отдает частичку себя

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Вы верите в то, что случайности не случайны? И каждый человек, которого вы встречаете на своем пути, предназначен судьбой? Кто-то учит нас любить, кто-то — драться и защищаться, а кто-то — понять себя. Астролог Анна Боровских предлагает вам узнать, для чего вы встретили своего нынешнего партнера. Какие уроки вы вместе проходите в отношениях и что ждет союз в будущем? На эти вопросы можно ответить, сделав простой расчет по матрице судьбы.

— Нам потребуются числа рождения обоих партнеров. Например, один родился 29-го числа, а другой — 8-го числа. Так как в матрице судьбы только 22 высших энергии, все числа приводим путем сложения к менее или равным 22. В нашем случае 29 — это 2 + 9. У нас получилось первое число 11. Второе число меньше 22, поэтому оставляем как есть. Далее складываем полученные числа 11 + 8. Получается 19. Итак, наше число совместимости — 19! Теперь ищем описание и осознанно применяем его в своей жизни, — объясняет астролог.

Значение каждой энергии можно посмотреть ниже в удобных карточках. Ее номер совпадает с номером, который у вас получится при расчете.

1

1-я энергия

При расчетах получиться не может.

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2

2-я энергия «Равновесие»

Такая пара встретилась для того, чтобы научиться заботе и взаимопониманию. Важна открытость и доверие — так партнеры будут чувствовать друг друга на интуитивном уровне. Необходимо поддерживать в доме комфортную атмосферу и заботиться о своих потребностях.

Не стоит откладывать рождение детей, это способствует единению партнеров.

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3

3-я энергия «Императрица»

Эта пара встретилась, чтобы научиться познавать легкие и воздушные отношения, похожие на искреннюю детскую игру. Партнеры могут смотреть друг на друга через розовые очки.

Максимально благополучно взаимоотношения складываются только тогда, когда оба состоялись как личности, вместе достигли высот и готовы продолжить род и воспитывать детей.

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4

4-я энергия «Император»

Пара стремится к достижению материального успеха. Оба идут вверх по карьерной лестнице, растут как профессионалы. Нацелены на рост благополучия, увеличение и улучшение того, что имеют, в том числе жилищных условий и бизнеса.

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5

5-я энергия «Учитель»

Эта пара живет здесь и сейчас, не откладывая жизнь на потом. Партнеры слышат друг друга и могут договориться по любому вопросу. Их отношения могут послужить примером для других!

Практикуйте разговоры по душам, обустройство быта.

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6

6-я энергия «Любовь»

Эта пара стремится повысить свое положение в обществе, достичь успеха и реализовать себя в социальном плане. Партнеры стараются обеспечить себе благополучие и достаток, окружают себя красивыми вещами.

Познавайте, что такое любовь и настоящая забота друг о друге.

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7

7-я энергия «Воин»

Пара создана для совместного духовного роста. Партнеры помогают друг другу в решении проблем. В этом союзе появляются свежие замыслы и идеи.

Ставьте цели и достигайте их вместе!

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8

8-я энергия «Закон»

В этой паре существуют задачи, которые необходимо решить. Ради этого они встретились. Партнеры многое могут делать вместе, разделяя обязанности и дополняя друг друга в делах. Каждый выполняет то, что ему по силам или получается лучше. Вместе эти люди прекрасно решают организационные вопросы. Могут считать себя идеальным союзом.

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9

9-я энергия «Мудрец»

Паре необходимо добиться финансовой стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Партнеры гармонично смотрятся вместе, живут в согласии друг с другом, совершенствуя свои личностные качества и наполняясь мудростью жизни.

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10

10-я энергия «Удача»

Этот союз создан для того, чтобы партнеры испытали на себе легкую жизнь без ограничений и дышали полной грудью. Им во всём сопутствует удача! Люди в этой паре становятся друг другу не только любовниками и супругами, но и отличными друзьями.

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11

11-я энергия «Сила»

Этот союз образован, чтобы научить друг друга взаимопониманию. Для такой пары характерно душевное общение, близость интересов и взглядов. Активность предпочитают лени и бездействию.

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12

12-я энергия «Служение»

Пара встретилась, чтобы сильно преобразить свои жизни. Оба человека, образующие этот союз, кардинально отличаются от бывших партнеров друг друга.

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13

13-я энергия «Трансформация»

Партнеры встретились в сознательном возрасте или с некоторыми ограниченными возможностями у одного партнера, чтобы вместе пройти путь духовного роста и перерождения. В основе развития лежит опыт проживания боли. Необходима внутренняя дисциплина.

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14

14-я энергия «Душа»

Пара встретилась, чтобы поменять мировоззрение друг друга и научиться жить сегодняшним днем. Этим людям комфортно проводить время за совместными рассуждениями, в поиске истин.

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15

15-я энергия «Искушение»

Паре необходимо работать над своими пороками и недостатками путем самоконтроля и осознанности. В таком союзе партнеры ставят себе большие цели и достигают их.

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16

16-я энергия «Перерождение»

Пара образована для тихой, спокойной жизни. Партнеры обретают умиротворение, взаимопонимание и поддержку в лице друг друга. Любовь в этом союзе подкреплена действиями и поступками, а не просто красивыми словами. Научитесь жить спокойно и никогда не бросайте слов на ветер!

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17

17-я энергия «Звезда»

Пара образовалась для того, чтобы партнеры совместно совершенствовались. Людям, образующим такой союз, необходимо найти свою роль в социуме. Также им важно расти духовно, работать над внутренними качествами, найти и развивать свои таланты, помогать в этом друг другу.

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18

18-я энергия «Магия»

Люди встретили друг друга, чтобы подарить партнеру безусловную веру и поддержку. Паре нужно не бояться ставить перед собой масштабные цели и желания.

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19

19-я энергия «Процветание»

Пара встретилась для того, чтобы во всех жизненных вопросах быть одной командой. Им необходимо вместе идти к общим целям. Партнеров объединяют схожие интересы. Они ощущают единство душ, гармонично дополняют друг друга.

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20

20-я энергия «Род»

Встретившись, люди понимают, что нашли родную душу. У партнеров возникает ощущение, что они давно знакомы. Этой паре необходимо жить сегодняшним днем, дышать полной грудью и пользоваться возможностями, которые дарит судьба.

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21

21-я энергия «Расширение»

Совместно этой паре необходимо жить на полную катушку! Использовать возможности, подаренные судьбой. Пара встретилась, чтобы воплотить в жизнь пример прекрасных, близких отношений.

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22

22-я энергия «Свобода»

Люди встретились, чтобы подарить друг другу чистые, искренние отношения, полные чувств, участия и заботы.

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