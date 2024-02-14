Узнайте, зачем вы встретились? В День всех влюбленных астролог считает совместимость в отношениях пар и их карму по специальной формуле

1
1-я энергия
При расчетах получиться не может.
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2
2-я энергия «Равновесие»
Такая пара встретилась для того, чтобы научиться заботе и взаимопониманию. Важна открытость и доверие — так партнеры будут чувствовать друг друга на интуитивном уровне. Необходимо поддерживать в доме комфортную атмосферу и заботиться о своих потребностях.
Не стоит откладывать рождение детей, это способствует единению партнеров.
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3
3-я энергия «Императрица»
Эта пара встретилась, чтобы научиться познавать легкие и воздушные отношения, похожие на искреннюю детскую игру. Партнеры могут смотреть друг на друга через розовые очки.
Максимально благополучно взаимоотношения складываются только тогда, когда оба состоялись как личности, вместе достигли высот и готовы продолжить род и воспитывать детей.
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4
4-я энергия «Император»
Пара стремится к достижению материального успеха. Оба идут вверх по карьерной лестнице, растут как профессионалы. Нацелены на рост благополучия, увеличение и улучшение того, что имеют, в том числе жилищных условий и бизнеса.
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5
5-я энергия «Учитель»
Эта пара живет здесь и сейчас, не откладывая жизнь на потом. Партнеры слышат друг друга и могут договориться по любому вопросу. Их отношения могут послужить примером для других!
Практикуйте разговоры по душам, обустройство быта.
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6
6-я энергия «Любовь»
Эта пара стремится повысить свое положение в обществе, достичь успеха и реализовать себя в социальном плане. Партнеры стараются обеспечить себе благополучие и достаток, окружают себя красивыми вещами.
Познавайте, что такое любовь и настоящая забота друг о друге.
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7
7-я энергия «Воин»
Пара создана для совместного духовного роста. Партнеры помогают друг другу в решении проблем. В этом союзе появляются свежие замыслы и идеи.
Ставьте цели и достигайте их вместе!
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8
8-я энергия «Закон»
В этой паре существуют задачи, которые необходимо решить. Ради этого они встретились. Партнеры многое могут делать вместе, разделяя обязанности и дополняя друг друга в делах. Каждый выполняет то, что ему по силам или получается лучше. Вместе эти люди прекрасно решают организационные вопросы. Могут считать себя идеальным союзом.
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9
9-я энергия «Мудрец»
Паре необходимо добиться финансовой стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Партнеры гармонично смотрятся вместе, живут в согласии друг с другом, совершенствуя свои личностные качества и наполняясь мудростью жизни.
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10
10-я энергия «Удача»
Этот союз создан для того, чтобы партнеры испытали на себе легкую жизнь без ограничений и дышали полной грудью. Им во всём сопутствует удача! Люди в этой паре становятся друг другу не только любовниками и супругами, но и отличными друзьями.
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11
11-я энергия «Сила»
Этот союз образован, чтобы научить друг друга взаимопониманию. Для такой пары характерно душевное общение, близость интересов и взглядов. Активность предпочитают лени и бездействию.
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12
12-я энергия «Служение»
Пара встретилась, чтобы сильно преобразить свои жизни. Оба человека, образующие этот союз, кардинально отличаются от бывших партнеров друг друга.
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13
13-я энергия «Трансформация»
Партнеры встретились в сознательном возрасте или с некоторыми ограниченными возможностями у одного партнера, чтобы вместе пройти путь духовного роста и перерождения. В основе развития лежит опыт проживания боли. Необходима внутренняя дисциплина.
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14
14-я энергия «Душа»
Пара встретилась, чтобы поменять мировоззрение друг друга и научиться жить сегодняшним днем. Этим людям комфортно проводить время за совместными рассуждениями, в поиске истин.
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15
15-я энергия «Искушение»
Паре необходимо работать над своими пороками и недостатками путем самоконтроля и осознанности. В таком союзе партнеры ставят себе большие цели и достигают их.
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16
16-я энергия «Перерождение»
Пара образована для тихой, спокойной жизни. Партнеры обретают умиротворение, взаимопонимание и поддержку в лице друг друга. Любовь в этом союзе подкреплена действиями и поступками, а не просто красивыми словами. Научитесь жить спокойно и никогда не бросайте слов на ветер!
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17
17-я энергия «Звезда»
Пара образовалась для того, чтобы партнеры совместно совершенствовались. Людям, образующим такой союз, необходимо найти свою роль в социуме. Также им важно расти духовно, работать над внутренними качествами, найти и развивать свои таланты, помогать в этом друг другу.
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18
18-я энергия «Магия»
Люди встретили друг друга, чтобы подарить партнеру безусловную веру и поддержку. Паре нужно не бояться ставить перед собой масштабные цели и желания.
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19
19-я энергия «Процветание»
Пара встретилась для того, чтобы во всех жизненных вопросах быть одной командой. Им необходимо вместе идти к общим целям. Партнеров объединяют схожие интересы. Они ощущают единство душ, гармонично дополняют друг друга.
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20
20-я энергия «Род»
Встретившись, люди понимают, что нашли родную душу. У партнеров возникает ощущение, что они давно знакомы. Этой паре необходимо жить сегодняшним днем, дышать полной грудью и пользоваться возможностями, которые дарит судьба.
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21
21-я энергия «Расширение»
Совместно этой паре необходимо жить на полную катушку! Использовать возможности, подаренные судьбой. Пара встретилась, чтобы воплотить в жизнь пример прекрасных, близких отношений.
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22
22-я энергия «Свобода»
Люди встретились, чтобы подарить друг другу чистые, искренние отношения, полные чувств, участия и заботы.
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