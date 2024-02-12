Выпускник Российского государственного гуманитарного университета Александр Жадан, который написал диплом при помощи ChatGPT, сообщил, что нашел с помощью нейросети будущую жену. Молодой человек рассказал, что разработал бота на моделях OpenAI, который общался с девушками и назначал свидания.
— Сделал предложение девушке, с которой ChatGPT общался за меня год. До этого нейросеть переобщалась с другими 5239 девушками, которых отметила как ненужных, и оставила только одну, — рассказал выпускник РГГУ.
ChatGPT — чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, разработанный американской компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках.
Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с парой и узнали, как они готовятся к предстоящей свадьбе и повлияло ли знакомство необычным способом на развитие их отношений.
Карина, будущая жена Александра, как и ее жених, недавно закончила университет и сейчас работает аналитиком банковских рисков. Она называет себя счастливицей, потому что скачала приложение для знакомств за три дня до того, как наткнулась на анкету парня. Девушка не поняла, что какое-то время общалась не с ним, а с нейросетью.
— Когда ты не знаком с человеком, то в нейтральном стиле общения сложно отличить искусственный интеллект, который работает по персонализированному промту (специальная инструкция, которую человек направляет в адрес нейросети для создания текста, изображений и аудио. — Прим. ред.), от реального человека, — поделилась с MSK1.RU Карина. — На первых этапах общения для меня было важно понять, чем занимается человек, узнать его интересы, образ жизни. ChatGPT хорошо справляется с транслированием этой информации и еще пишет грамотно.
Спустя некоторое время Александр рассказал девушке, что переписку с ней ведет не он, а созданный им бот. Карину это не смутило: она удивилась тому, как работает нейросеть, и считает, что ее жених создал масштабный проект.
— Осенью за обедом Саша рассказал, что использует ChatGPT как своего ассистента. В его функции входит ответ на сообщения и корректировка календаря. А спустя несколько дней после предложения он более конкретно рассказал про этот проект. Я была удивлена такой работой. После того как я задала много вопросов Саше насчет того, как это всё работает, мы поговорили и всё встало на свои места, — рассказала MSK1.RU Карина.
Сама Карина не возражает, что иногда вместо жениха с ней будет общаться бот.
— Я не против, если Саша занят, то пусть мне отвечает ассистент, чтобы, например, я могла бы узнать его планы на вечер и предложить что-то свое. Плюс я понимаю, что не на все сообщения может ответить чат, и в эти моменты подключается Саша. Я считаю, это хороший и правильно выстроенный симбиоз, — призналась Карина.
Сейчас будущие молодожены живут вместе и бот Александр отключил.
— Какое-то время я использовал бота уже после того, как рассказал Карине, и она понимала процесс общения со мной. Сейчас я отключил его, поскольку у нас исчерпалась потребность в нем, — рассказал MSK1.RU молодой человек.
— Для меня важнее всего личное общение. Как и у всех людей, наши отношения развиваются. Мы делимся своими мыслями и историями, поддерживаем друг друга в различных обстоятельствах, понимаем и уважаем желания и действия каждого, — добавила Карина.
Однако полностью ChatGPT ребята из своей жизни не исключили. Теперь нейросеть помогает паре в бытовых делах.
— Когда мы вернулись из Италии и привезли с собой разные сыры и соусы, с помощью функции считывания предметов по фотографии ChatGPT предложил нам рецепт пасты. Бывают ситуации, когда мы спорим. Тогда мы обращаемся к чату, чтобы узнать правдивость какого-то факта, — поделилась с MSK1.RU Карина.
Близкие Александра и Карины поддержали пару и обрадовались их предстоящей свадьбе. Молодые люди подали заявление в ЗАГС, и уже 3 августа они официально станут мужем и женой.
— Сейчас мы ищем площадку и планируем, как провести этот день, — уточнили будущие супруги.
Молодой человек не планирует останавливаться на достигнутых успехах в сфере искусственного интеллекта. После того как Александр защитил написанный ChatGPT диплом, он устроился руководителем проекта по нейросетям в TenChat.
— Планирую дальше заниматься созданием и развитием проектов. Поживем и увидим, что еще получится сделать, — поделился с MSK1.RU Александр.
TenChat — IT-компания, аккредитованная Министерством цифрового развития, связи и массовой коммуникации России.
Напомним, в 2023 году Александр Жадан написал выпускную работу с помощью искусственного интеллекта, чат-бота ChatGPT, и успешно защитил его. Из-за рассказа студента в Twitter разразился скандал c РГГУ. Конфликт удалось урегулировать, и в марте молодой человек получил диплом о высшем образовании.