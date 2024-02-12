— Осенью за обедом Саша рассказал, что использует ChatGPT как своего ассистента. В его функции входит ответ на сообщения и корректировка календаря. А спустя несколько дней после предложения он более конкретно рассказал про этот проект. Я была удивлена такой работой. После того как я задала много вопросов Саше насчет того, как это всё работает, мы поговорили и всё встало на свои места, — рассказала MSK1.RU Карина.

Сама Карина не возражает, что иногда вместо жениха с ней будет общаться бот.



— Я не против, если Саша занят, то пусть мне отвечает ассистент, чтобы, например, я могла бы узнать его планы на вечер и предложить что-то свое. Плюс я понимаю, что не на все сообщения может ответить чат, и в эти моменты подключается Саша. Я считаю, это хороший и правильно выстроенный симбиоз, — призналась Карина.