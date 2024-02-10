Ушел к ней от матери семи его детей. История любви Евгения Цыганова и Юлии Снигирь, сыгравших Мастера и Маргариту

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь воплотили образы возлюбленных в свежей экранизации романа «Мастер и Маргарита». «Химию» играть не пришлось: вне камер они также состоят в отношениях и воспитывают ребенка, появившегося на свет в
Их история началась в 2014 году на съемочной площадке фильма «С чего начинается Родина», когда Цыганов был в гражданском браке с Ириной Леоновой, ожидающей от него седьмого ребенка. В
На съемках фильма «С чего начинается Родина» Цыганову сначала приписывали роман с Юлией Пересильд, но, как оказалось позже, встречалась она на самом деле с Юрием Учителем. Когда общественность узнала об отношениях Евгения и Юлии, многие осудили актера за то, что он покинул жену и семеро детей.
— Он меня подвел. Имея семерых детей, заводить на стороне еще одного, — сказала Леонова после того, как Снигирь родила от Цыганова сына. Подробности их отношений — в материале MSK1.RU.
Впрочем, сам актер доказал, что не покинул прежнюю семью: он всегда поддерживал контакт с детьми и даже поселился неподалеку.
— На самом деле у меня не было как такового развода, я никого и не бросал: детей или женщину, — утверждал Цыганов. — Для меня это сами по себе странные формулировки, потому что это дорогие и близкие мне люди. У нас общие проблемы, дела. Самая главная неправда в том, что есть какое-то расставание. Подробности мы опустим: сколько мы были вместе, куда ходили, что делали. Да, семеро детей, но я не отнекиваюсь! Наоборот, мы в прекрасных отношениях, общаемся… Это жизнь.
Еще после рождения первого ребенка в паре Цыганова и Снигирь в СМИ поговаривали, что актер предложил возлюбленной обвенчаться. В 2019 году появилась информация о том, что пара тайно поженилась, но подтверждений этому нет до сих пор.
Недавно на экраны вышла экранизация булгаковского «Мастера и Маргариты», где влюбленные сыграли главные роли. Первой роль получила Снигирь, а она убеждала съемочную команду, что идеальный кандидат на роль ее партнера — Цыганов.
— Я как-то с самого начала была уверена, что это должен играть он — вообще не было сомнений, именно из-за того, как рассказана история — про Булгакова, который пишет роман. Должно многое сойтись: человек должен быть немного Булгаков — типажно, интеллектуально, при этом это и немного Мастер. Кто это? Я понимаю, конечно, что я немного субъективна, но я никого не придумала, — поделилась она.
Когда ее мужа всё же утвердили на роль, они начали конфликтовать на площадке, что немало раздражало режиссера. По словам самой Снигирь, чаще постановщик все же поддерживал ее.
— «Юль, — говорил мне Миша, — ну ты хотя бы соблюдаешь какой-то политес, улыбаешься, а этот даже вид не делает». Я еще не очень люблю, когда мне партнеры что-то советуют. Хотя нет, вру, наверное, я просто не люблю, когда мне Женя что-нибудь советует. Воспринимаю на личный счет сразу. Это было бы простительно любому другому партнеру, но не Жене, — призналась Снигирь.
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