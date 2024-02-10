Ушел к ней от матери семи его детей. История любви Евгения Цыганова и Юлии Снигирь, сыгравших Мастера и Маргариту

— На самом деле у меня не было как такового развода, я никого и не бросал: детей или женщину, — утверждал Цыганов. — Для меня это сами по себе странные формулировки, потому что это дорогие и близкие мне люди. У нас общие проблемы, дела. Самая главная неправда в том, что есть какое-то расставание. Подробности мы опустим: сколько мы были вместе, куда ходили, что делали. Да, семеро детей, но я не отнекиваюсь! Наоборот, мы в прекрасных отношениях, общаемся… Это жизнь.

