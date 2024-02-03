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Истории

«Мне было очень стыдно»: как юная невеста сыграла свадьбу за миллион без жениха

Новобрачная разделила президиум для молодоженов с сестрой

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Жених наблюдал за происходящим через камеру смартфона

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21-летняя Адина Кайрбекова отпраздновала пышную свадьбу за миллион рублей без жениха. Торжество, на которое пришли 150 гостей, проходило в Омске. Президиум для молодоженов девушка разделила с двоюродной сестрой, первый кусок свадебного торта отрезала вместе с братом, а в медленном танце кружилась с отцом. Ее фотосессия также прошла без пары. Где в это время был ее суженый? Подробности — в материале NGS55.RU.

Пара познакомилась четыре года назад

Пара познакомилась четыре года назад

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Адина и Аслан познакомились четыре года назад во «ВКонтакте». Сначала диалог не клеился, но через некоторое время пара нашла общее увлечение — бокс. Вместе они стали ходить на тренировки, а потом влюбились. Через пять месяцев Аслан сделал Адине предложение. Его родители сосватали невесту, а потом по мусульманской традиции для молодоженов провели в мечети обряд никях. Церемония проходит при нескольких свидетелях, а затем заключается договор, в котором прописывают обязательства молодоженов перед друг другом. Документ не имеет юридической силы, поэтому через полтора месяца Кайрбековы расписались в ЗАГСе и получили свидетельство о браке.

На обряде никях невеста надевает национальный наряд

На обряде никях невеста надевает национальный наряд

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В доме Адины провели церемонию для родных и друзей со стороны невесты кыз узату, и пара начала готовиться к основному торжеству. Свадьбу запланировали на зиму, но в 2020 году началась пандемия коронавируса. Праздник перенесли до ее окончания, однако в 2022 году в стране объявили о спецоперации. На СВО ушли несколько родственников Адины и старший брат Аслана.

— Позже мы всё-таки приняли решение, что не будем еще ждать неизвестно сколько времени и оттягивать. Назначили свадьбу на 28 октября 2023 года. Готовились несколько месяцев. Пригласили 150 родственников. Я придумала для нас свадебный танец (Адина работает хореографом в Доме культуры. — Прим. ред.). Мне сшили на заказ белое платье, жениху тоже купили наряд. Забронировали ведущего, фотографа, видеографа, ресторан. Оплатили множество других услуг. В общей сложности было потрачено больше миллиона рублей, в том числе и на золото для родителей — у нас так принято по традиции дарить украшения родителям и жениха, и невесты, — рассказала Адина.

Аслан работает тренером по дзюдо и универсальному бою

Аслан работает тренером по дзюдо и универсальному бою

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За два дня до назначенной даты у 26-летнего жениха начал сильно болеть живот. Ночью на скорой его увезли в больницу. А за сутки до свадьбы ему провели операцию по удалению аппендицита.

— Я до конца не осознавала, что такая ситуация произошла именно с нами, думала, как такое вообще возможно. Мы всё обсудили по телефону с Асланом, он был немногословен. В итоге поняли, что отменять свадьбу — не вариант. У нас очень много родственников уже приехали из Казахстана, издалека. Если переносить праздник, то многие бы уже не смогли приехать. Мы и так дату подгоняли так, чтобы все смогли быть в Омске в этот день. Конечно же, я надеялась, что муж выздоровеет за одну ночь. Думала, что если ему сложно ходить, то он на коляске будет. Но ему было больно даже чихать.

Адина позировала для фотографа одна

Адина позировала для фотографа одна

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О том, что на свадьбе не будет жениха, Адина предупредила только ведущего, чтобы он изменил программу. Приехавшие утром в гостиницу к невесте фотограф, видеограф и визажист сначала подумали, что это шутка:

— У меня вообще не было никакого настроения, но мне нужно было улыбаться и для хороших кадров, и для гостей. Я не хотела выходить из машины перед банкетным залом, позвонила родителям и попросила, чтобы свадьба проходила и без меня тоже. Но меня поддержали и родные, и весь свадебный персонал, сказали, что если я не выйду и не буду веселиться, то какое настроение будет у этого вечера? Что я могу задать тон празднику, чтобы я кайфанула, и эта свадьба для себя. Перед самым началом ведущий объявил о том, что случилось. Гости подумали, что это розыгрыш и Аслан появится в конце вечера, что это какой-то прикол.

Муж вышел на связь с гостями из больницы

Муж вышел на связь с гостями из больницы

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За президиум для молодоженов вместе с невестой села ее двоюродная сестра. Рядом девушки установили штатив с телефоном — на связи был Аслан, который наблюдал за происходящим. Гости старались бодрить невесту, шутили, мол, не замечают, что жениха нет на празднике.

— Аслан выходил на связь с гостями. Видео на проектор вывел ведущий. Муж поблагодарил всех, что пришли, объяснил ситуацию. Ему было трудно говорить, но ради этого он встал с больничной койки. Вид у него был очень больной. Сама свадьба была веселая, с конкурсами, но я всё равно не могла веселиться и старалась держаться всю свадьбу, — вспоминает Адина.

Когда вынесли свадебный торт, девушка всё-таки заплакала. Ее поддержал брат, который помог отрезать первый кусок. Свадебный танец Адина танцевала с отцом.

Когда нужно было нарезать торт, девушка заплакала

Когда нужно было нарезать торт, девушка заплакала

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Аслана выписали из больницы через неделю после свадьбы, а спустя два месяца, когда ему стало легче, пара организовала новую фотосессию и видеосъемку, но уже для двоих:

— После свадьбы мне было очень стыдно, некомфортно, что это произошло со мной. Весь мой родной Павлоградский район знал об этом. Но прошло время, и я сделала веселое видео, на котором была надпись «Когда так сильно хотела свадьбу, что сыграла ее для себя любимой». Оно у меня долгое время хранилось в черновиках. Трудно было выкладывать его и заявлять всем, что у меня прошла такая свадьба. Мне хотелось хорошую, красивую, с женихом. А в один момент я подумала, а почему бы не выложить видео в соцсеть. И оно «залетело» на сотни тысяч просмотров.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: charodeiikka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Под видео Адины больше тысячи комментариев — от негативных до слов поддержки. Одни называют девушку эгоисткой и считают, что она поступила некрасиво, другие говорят, что она очень смелая, и относятся с пониманием.

— Сейчас я отношусь к этой ситуации с улыбкой. Она укрепила наши отношения с мужем, а еще изменила мое мировоззрение. Теперь я знаю, что может случиться всё что угодно в нашей жизни, что не всё идет по нашему плану.

Девушка ждет новых фотографий, на которых она вместе с женихом

Девушка ждет новых фотографий, на которых она вместе с женихом

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