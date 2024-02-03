«Мне было очень стыдно»: как юная невеста сыграла свадьбу за миллион без жениха

За два дня до назначенной даты у 26-летнего жениха начал сильно болеть живот. Ночью на скорой его увезли в больницу. А за сутки до свадьбы ему провели операцию по удалению аппендицита.



— Я до конца не осознавала, что такая ситуация произошла именно с нами, думала, как такое вообще возможно. Мы всё обсудили по телефону с Асланом, он был немногословен. В итоге поняли, что отменять свадьбу — не вариант. У нас очень много родственников уже приехали из Казахстана, издалека. Если переносить праздник, то многие бы уже не смогли приехать. Мы и так дату подгоняли так, чтобы все смогли быть в Омске в этот день. Конечно же, я надеялась, что муж выздоровеет за одну ночь. Думала, что если ему сложно ходить, то он на коляске будет. Но ему было больно даже чихать.