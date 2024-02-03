«Мне было очень стыдно»: как юная невеста сыграла свадьбу за миллион без жениха

Адина и Аслан познакомились четыре года назад во «ВКонтакте». Сначала диалог не клеился, но через некоторое время пара нашла общее увлечение — бокс. Вместе они стали ходить на тренировки, а потом влюбились. Через пять месяцев Аслан сделал Адине предложение. Его родители сосватали невесту, а потом по мусульманской традиции для молодоженов провели в мечети обряд никях. Церемония проходит при нескольких свидетелях, а затем заключается договор, в котором прописывают обязательства молодоженов перед друг другом. Документ не имеет юридической силы, поэтому через полтора месяца Кайрбековы расписались в ЗАГСе и получили свидетельство о браке.
В доме Адины провели церемонию для родных и друзей со стороны невесты кыз узату, и пара начала готовиться к основному торжеству. Свадьбу запланировали на зиму, но в 2020 году началась пандемия коронавируса. Праздник перенесли до ее окончания, однако в 2022 году в стране объявили о спецоперации. На СВО ушли несколько родственников Адины и старший брат Аслана.
— Позже мы всё-таки приняли решение, что не будем еще ждать неизвестно сколько времени и оттягивать. Назначили свадьбу на 28 октября 2023 года. Готовились несколько месяцев. Пригласили 150 родственников. Я придумала для нас свадебный танец (Адина работает хореографом в Доме культуры. — Прим. ред.). Мне сшили на заказ белое платье, жениху тоже купили наряд. Забронировали ведущего, фотографа, видеографа, ресторан. Оплатили множество других услуг. В общей сложности было потрачено больше миллиона рублей, в том числе и на золото для родителей — у нас так принято по традиции дарить украшения родителям и жениха, и невесты, — рассказала Адина.
За два дня до назначенной даты у
— Я до конца не осознавала, что такая ситуация произошла именно с нами, думала, как такое вообще возможно. Мы всё обсудили по телефону с Асланом, он был немногословен. В итоге поняли, что отменять свадьбу — не вариант. У нас очень много родственников уже приехали из Казахстана, издалека. Если переносить праздник, то многие бы уже не смогли приехать. Мы и так дату подгоняли так, чтобы все смогли быть в Омске в этот день. Конечно же, я надеялась, что муж выздоровеет за одну ночь. Думала, что если ему сложно ходить, то он на коляске будет. Но ему было больно даже чихать.
О том, что на свадьбе не будет жениха, Адина предупредила только ведущего, чтобы он изменил программу. Приехавшие утром в гостиницу к невесте фотограф, видеограф и визажист сначала подумали, что это шутка:
— У меня вообще не было никакого настроения, но мне нужно было улыбаться и для хороших кадров, и для гостей. Я не хотела выходить из машины перед банкетным залом, позвонила родителям и попросила, чтобы свадьба проходила и без меня тоже. Но меня поддержали и родные, и весь свадебный персонал, сказали, что если я не выйду и не буду веселиться, то какое настроение будет у этого вечера? Что я могу задать тон празднику, чтобы я кайфанула, и эта свадьба для себя. Перед самым началом ведущий объявил о том, что случилось. Гости подумали, что это розыгрыш и Аслан появится в конце вечера, что это какой-то прикол.
За президиум для молодоженов вместе с невестой села ее двоюродная сестра. Рядом девушки установили штатив с телефоном — на связи был Аслан, который наблюдал за происходящим. Гости старались бодрить невесту, шутили, мол, не замечают, что жениха нет на празднике.
— Аслан выходил на связь с гостями. Видео на проектор вывел ведущий. Муж поблагодарил всех, что пришли, объяснил ситуацию. Ему было трудно говорить, но ради этого он встал с больничной койки. Вид у него был очень больной. Сама свадьба была веселая, с конкурсами, но я всё равно не могла веселиться и старалась держаться всю свадьбу, — вспоминает Адина.
Когда вынесли свадебный торт, девушка всё-таки заплакала. Ее поддержал брат, который помог отрезать первый кусок. Свадебный танец Адина танцевала с отцом.
Аслана выписали из больницы через неделю после свадьбы, а спустя два месяца, когда ему стало легче, пара организовала новую фотосессию и видеосъемку, но уже для двоих:
— После свадьбы мне было очень стыдно, некомфортно, что это произошло со мной. Весь мой родной Павлоградский район знал об этом. Но прошло время, и я сделала веселое видео, на котором была надпись «Когда так сильно хотела свадьбу, что сыграла ее для себя любимой». Оно у меня долгое время хранилось в черновиках. Трудно было выкладывать его и заявлять всем, что у меня прошла такая свадьба. Мне хотелось хорошую, красивую, с женихом. А в один момент я подумала, а почему бы не выложить видео в соцсеть. И оно «залетело» на сотни тысяч просмотров.
Под видео Адины больше тысячи комментариев — от негативных до слов поддержки. Одни называют девушку эгоисткой и считают, что она поступила некрасиво, другие говорят, что она очень смелая, и относятся с пониманием.
— Сейчас я отношусь к этой ситуации с улыбкой. Она укрепила наши отношения с мужем, а еще изменила мое мировоззрение. Теперь я знаю, что может случиться всё что угодно в нашей жизни, что не всё идет по нашему плану.