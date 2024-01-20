В нечеловеческих условиях: секс-колумнистка НГС — о близости во время коммунальной ЧС и сложностях интимной жизни без отопления

Вы помните, конечно, что половой инстинкт считается основным у человека. Но много ли найдется желающих удовлетворять этот самый основной инстинкт, когда батареи ледяные? Вот такой сложный вопрос поставили наши коммунальщики перед секс-колумнисткой НГС.
Вообще, конечно, наш климат не кажется гуманным большей части человечества. Я тут наткнулась на исследование, из которого следует, что живущие на севере люди биологически старше таких же, живущих в нормальных условиях, аж на три года. Просто слишком много энергии организму приходится тратить банально на то, чтобы согреться. И вот ты еще думаешь, что тебе, например, 37, и не особенно переживаешь в каждый свой новый день рождения — а на самом деле тебе уже, милочка, стукнул сорокет.
Очевидно, мороз подвергает организм серьезным испытаниям. А что там по сексу? Вот отключили, например, в левобережье отопление. И сразу стало понятно, что вообще-то брак нужен не только для совместного ведения хозяйства и потому что жить на две пенсии вдвоем легче, чем одному на одну, но и потому, что вдвоем под одним одеялом спать тоже теплее, чем одному.
Когда спать приходится в термобелье, носках и под двумя одеялами, это не слишком способствует сексу под этими самыми одеялами, но вдвоем все равно теплее. Если, конечно, ни у кого нет привычки выпихивать свою вторую половину из-под одеяла.
А сколько в мессенджерах было отправлено сообщений в духе «Как бы мне хотелось быть с тобой рядом и согреть тебя сейчас!» Мужья писали любовницам, любовники писали чужим женам, а также ничьим женам, обремененным малолетними отпрысками, которые мешали бы согреваться сексом во внеурочное время, а ночью им нужно быть дома, под одеялом греть собственную жену.
Разведенные жители правобережья, не лишенные отопления в морозы, столкнулись с разнообразными моральными дилеммами: звать греться бывшую жену с детьми или только детей? Или вообще позвать греться любовницу? А детей любовницы оставить замерзать или тоже позвать? А если всех сразу, то они не передерутся? Некоторые любовницы вооружились обогревателями и избавили сразу и бывших мужей, и нынешних любовников от моральных страданий.
А одна семейная пара и вовсе чуть не развелась, потому что муж запостил в одну соцсеть информацию о том, что у него нет отопления, и получил приглашение приезжать греться от бывшей одноклассницы. Она, может, и не вкладывала никакого сексуального контекста, но жену это никак не остановило от сцены ревности. Чего это она тебе пишет? Почему приглашает тебя греться без жены и детей? Не замерзнешь ли ты еще сильнее по дороге до Академгородка? Вот тебе коньяк, грелка и шерстяные носки и сиди себе дома — у тебя вон давление и радикулит. Какие тебе приключения уже!
И все же должно же зимой быть что-то хорошее и эротическое? Говорят же, что сибиряк — это тот, кто тепло одевается. Вот, например, носит шубу. Может ли шуба быть при этом эротичной? Мужчины продолжают годами фантазировать о том, как открывают дверь, а на пороге стоит привлекательная женщина в шубе, надетой прямо на нижнее белье. То есть вот она, по вашему мнению, прямо так и явилась с мороза? Дорогие мужчины, это так не работает, я проверяла. Я, правда, решила, что вправе надеть еще и шерстяные чулки. Но чулки — это же как бы само по себе +100 к эротизму? Допустим, тот факт, что они шерстяные, — это минус 30. Но общий баланс же все равно положительный, да?
В общем, не рекомендую: чулки колются, хочется немедленно их снять и долго вдумчиво чесать ноги, не отвлекаясь на секс. К тому же в шубе без дополнительных слоев одежды все равно холодно, даже если она как бы теплая, а ты как бы на машине. Мужчина, вроде, был доволен. Возможно, именно этот эпизод он будет вспоминать на смертном одре как самый счастливый момент в своей жизни. Но женщинам я бы не рекомендовала повторять такое без выраженной заинтересованности в этом конкретном мужчине.
Вот и получается, что сильная и независимая женщина в нашем климате — это не про котов, а про домик в деревне с газовым отоплением (и дополнительно электрический котел тоже пусть будет) или хотя бы небольшой личной буржуйкой, на которую можно водрузить кастрюльку с глинтвейном. И да, уютно устроиться рядом в обнимку с котами, конечно.
А секс на морозе — дело все-таки малопривлекательное. Ты сначала девицу накорми, напои, в баньке попарь, чтобы согрелась, а потом уже переходи к сексу. Да и чего уж там: секс, когда нужно тщательно следить, как бы какая-нибудь конечность не вылезла из-под одеяла, расслаблению не способствует. Разве что согреться — и все удовольствие.
19 января в Новосибирске ввели режим ЧС: в Левобережье произошёл уже третий порыв на теплотрассе за неделю. Хронику аварии мы собрали в одном видео.