В нечеловеческих условиях: секс-колумнистка НГС — о близости во время коммунальной ЧС и сложностях интимной жизни без отопления

Когда спать приходится в термобелье, носках и под двумя одеялами, это не слишком способствует сексу под этими самыми одеялами, но вдвоем все равно теплее. Если, конечно, ни у кого нет привычки выпихивать свою вторую половину из-под одеяла.



А сколько в мессенджерах было отправлено сообщений в духе «Как бы мне хотелось быть с тобой рядом и согреть тебя сейчас!» Мужья писали любовницам, любовники писали чужим женам, а также ничьим женам, обремененным малолетними отпрысками, которые мешали бы согреваться сексом во внеурочное время, а ночью им нужно быть дома, под одеялом греть собственную жену.

