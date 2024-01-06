«Я рожала для него — не для себя». История любви российской Золушки и супермодели Водяновой и сына самого богатого человека на земле

— Когда я ее увидел, у меня буквально отпала челюсть. И дело тут не только в красоте, есть в ней что-то особенное — взгляд, энергетика, — признавался Арно в одном из интервью.

Однако тогда и Водянова, и Арно были связаны отношениями с другими людьми. Модель была замужем за английским аристократом Джастином Портманом и воспитывала троих детей от него. Поэтому мысли о том, чтобы пригласить красавицу-модель на свидание, у Арно не было.

Следующие три года будущие возлюбленные продолжали общаться на светских мероприятиях, но исключительно в дружеском ключе. Поворотным в их отношениях стал 2011 год. Наталья приняла решение развестись с Портманом из-за его пристрастия к алкоголю. А миллиардер бросил свою девушку — французскую актрису Элен де Фужроль. Арно решил, что их обоюдное расставание с партнерами — отличный повод проявить внимание к Наталье и пригласить ее на свидание. Но Водянова соблюдала строгие рамки приличия и отказывалась заводить новые отношения еще несколько месяцев.

