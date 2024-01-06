freedom
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 3/10
usd 89.69
eur 99.19
Тема дняПотепление до +1 градуса придет в январе
Все новости
Все новости

«Я рожала для него — не для себя». История любви российской Золушки и супермодели Водяновой и сына самого богатого человека на земле

Пара прожила вместе восемь лет, прежде чем связать себя узами брака

1 209

За историей любви звездной пары следил весь мир

Поделиться

Какая девушка не мечтает выйти замуж за богатого и знаменитого? Многие вдохновлялись главной героиней знаменитой сказки о Золушке, которая по мановению волшебной палочки из бедной девочки и падчерицы злой мачехи превратилась в принцессу с дорогими платьями и хрустальными башмачками. В обычной жизни таких случаев мало, но они встречаются. В пример можно привести мировую топ-модель Наталью Водянову, которая когда-то торговала овощами в Нижнем Новгороде, помогая матери. Последние 20 лет Наталья живет за границей и вышла замуж за известного миллиардера Антуана Арно — сына самого богатого человека на планете. Рассказываем историю любви звездной четы и отвечаем на вопрос, почему Водянова ради этого союза бросила английского аристократа.

Наталья переехала за границу практически на старте своей модельной карьеры. Ее заметили на одном из просмотров и из-за сходства с популярной французской актрисой предложили работу в Париже.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

С Антуаном Арно Водянова познакомилась в 2008 году на съемках рекламы в компании его отца. Сам миллиардер работал там директором по коммуникациям. Наталья и Антуан сразу приглянулись друг другу, и взгляд мужчины был прикован только к русской модели.

— Когда я ее увидел, у меня буквально отпала челюсть. И дело тут не только в красоте, есть в ней что-то особенное — взгляд, энергетика, — признавался Арно в одном из интервью.

Однако тогда и Водянова, и Арно были связаны отношениями с другими людьми. Модель была замужем за английским аристократом Джастином Портманом и воспитывала троих детей от него. Поэтому мысли о том, чтобы пригласить красавицу-модель на свидание, у Арно не было.

Следующие три года будущие возлюбленные продолжали общаться на светских мероприятиях, но исключительно в дружеском ключе. Поворотным в их отношениях стал 2011 год. Наталья приняла решение развестись с Портманом из-за его пристрастия к алкоголю. А миллиардер бросил свою девушку — французскую актрису Элен де Фужроль. Арно решил, что их обоюдное расставание с партнерами — отличный повод проявить внимание к Наталье и пригласить ее на свидание. Но Водянова соблюдала строгие рамки приличия и отказывалась заводить новые отношения еще несколько месяцев.

Первое свидание влюбленные провели в полном секрете в парижской квартире Арно, чтобы не привлекать внимание прессы. Наталья вспоминает, что оба они очень стеснялись и Антуан даже не попытался поцеловать ее. Тогда модель решила, что мужчина рассматривает для себя только дружеские отношения. Но уже через пару дней раздался звонок, и Арно пригласил ее в ресторан. В более непринужденной обстановке влюбленным удалось пообщаться на личные темы и выяснить, что у них много общего.

Поделиться

Спустя некоторое время после их общения на новом уровне Водянова решила познакомить его с детьми от первого брака и пригласила на семейный ужин. Правда, тогда за столом оказались еще и многочисленные родственники Водяновой, что не могло не смутить миллиардера. Но Антуану удалось быстро влиться в семейные дела, так как на ужине одной из родственниц нижегородки стало плохо.

Несмотря на это, Водянова и Арно всё еще продолжали встречаться тайно, не афишируя свои отношения. Пресса подловила влюбленных на отдыхе на Ибице, и тогда мир узнал о романе двух знаменитостей. Когда их отношения предали огласке, Водянова и Арно поняли, что скрываться больше нет смысла, и начали жить вместе, но со свадьбой не спешили.

Арно сразу сказал Водяновой, что готов принять ее детей от первого брака, но мечтает и о своих наследниках. Наталья долго сомневалась, но спустя пару лет совместной жизни призналась, что ждет ребенка. В 2014 году у пары появился общий сын Максим, а в 2016-м молодую семью вновь ждало прибавление — у Натальи родился еще один мальчик, которого она назвала Романом.

За всё это время пара так и не связала себя узами брака, хотя модели этого очень хотелось. Как-то Наталья призналась журналистам, что не очень-то и ждала детей, но у нее есть свой взгляд на эту ситуацию.

— Я больше рожала для него — не для себя. Но если любишь мужчину, то стараешься подарить ему столько детей, сколько это возможно, — призналась модель.

Сам же Арно был на седьмом небе от счастья, так как всегда мечтал о большой и дружной семье.

— Когда мы начали встречаться, у меня не было детей, а спустя несколько лет их было уже пятеро. И это самое замечательное, что случилось в моей жизни, — сказал миллиардер.

Казалось, что после появления второго ребенка свадьба была лишь формальным шагом и вопросом времени. Однако с момента появления первого сына до даты заключения официального союза прошло пять лет.

Предложение красавице-модели Арно решил сделать волшебным образом. Накануне Нового года Наталья нашла под елкой роскошное помолвочное кольцо и наконец услышала от любимого долгожданное предложение руки и сердца. Это произошло в 2020 году, и модель в соцсетях опубликовала пост с фото, где обнимает Арно, а на безымянном пальце красуется кольцо с огромным бриллиантом.

Поделиться

Несмотря на то что пара прожила вместе уже восемь лет, свадьбу решили сделать с размахом. В планах у молодоженов было пригласить не менее 300 гостей, однако свои коррективы тогда внесла пандемия коронавируса. Тем не менее официальную регистрацию брака не отложили. В сентябре 2020 года Наталья и Антуан официально стали мужем и женой. Церемонию бракосочетания провели в парижской мэрии, а брак регистрировала лично мэр Парижа Анн Идальго.

Модницы особенно ждали этой даты, чтобы посмотреть, какой свадебный образ выберет русская модель. И они оказались под впечатлением: Наталья решила отказаться от роскошного и пышного платья с фатой в пользу простого и элегантного наряда из последней коллекции дизайнера Ульяны Сергиенко, дополнив образ аккуратными лодочками и достаточно скромным букетом.

Свадебные фото влюбленных тронули поклонников

Свадебные фото влюбленных тронули поклонников

Поделиться

Кстати, миллион женщин следит за Водяновой не первый год, чтобы почерпнуть вдохновение для своего образа. На радость им Наталья недавно рассказала, какой косметикой пользуется и что входит в ее ежедневную бьюти-рутину. Мы, в свою очередь, посмотрели, сколько стоит косметика модели и сможет ли ее себе позволить обычная девушка.

По теме

Наталья ВодяноваАнтуан АрноЛюбовьСупермодельЗолушка
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter