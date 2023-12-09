«Вдовец, воспитывает сына». 40-летняя красотка из Сочи искала любовь на сайте знакомств, раз за разом теряя деньги

Типичные истории про вымогательство у русских женщин денег на лечение или на билет американским военным в соцсетях уже неактуальны. Теперь мошенники действуют по-другому. На сайтах знакомств.
Жительница Сочи,
Марина — женщина красивая, разносторонняя и самостоятельная. Всё при ней, но никак не могла она устроить свое женское счастье. Без дела ни сидела и активно искала мужчину своей мечты на сайтах знакомств.
Жених с креветками и пивом за 37 тысяч
Зарегистрировались Марина на русскоязычном сайте знакомств «Баду» и в апреле этого года познакомилась с сочинцем, который работал в такси. Такое себе занятие, конечно, но на безрыбье, как говорится. Сначала общались в мессенджерах, а потом решили встретиться, вернее — он решил. Настоял, что приедет к ней в гости, с собой обещал взять креветок и пивка. Марина была не очень расположена встречать жениха, поскольку взяла подработку — нянчилась с чужим ребенком. Но это его не остановило.
— Он приехал ко мне. Ребенок проснулся, мне надо к нему идти. У меня все двери открыты, я всегда прятала сумку, а тут она осталась на виду. И он у меня спер из сумки 37 тысяч рублей, — рассказывает Марина.
Деньги взял и был таков. Марина пошла в полицию, возбудили уголовное дело. В ноябре было заседание суда — его признали виновным, назначили год исправительных работ и штраф — 15 процентов от заработка в доход государства. Ей он обещал также возместить украденное. Казалось бы, можно выдохнуть и жить дальше. Но, как оказалось, эта ситуация была цветочками, ягодки созрели потом. Из знакомства с сочинским женихом Марина выводов не сделала и продолжила верить людям.
Вдовец с сыном за 915 тысяч рублей
Буквально в ноябре этого года Марина познакомилась на сайте знакомств «Баду» с красивым мужчиной. Начали общаться, обменялись номерами телефонов. Стали переписываться. Он долго рассказывал, чем занимается, слал свои фотографии, номер телефона у него начинался на +370. Он не скрывал, что находится в Литве, представился Сергеем Марковым. Он писал, что занимается ландшафтным дизайном, один воспитывает сына-подростка, а его жена умерла несколько лет назад. И присылал трогательные фото с ребенком. Был очень галантным и заботливым. В принципе, картина стандартного разводилова. Такой несчастный красавчик, который не бросил сына, больше не женился, делает людям красивые сады. Одинокая женщина просто таяла от этой идиллии.
Целых три дня про деньги он речи не заводил. По классике жанра должен был написать про страшную аварию, в которой он сильно пострадал, или про заблокированные счета и попросить у Марины денег. Но тут схема оказалась другая. Он всё же заговорил о деньгах. Но осторожно и только о своем дополнительном доходе. И предложил ей заняться. Она отнекивалась: мол, нет денег, чтобы куда-то вкладываться, но красавчик настаивал. Он убеждал, что начать можно с любой суммы. Марине даже обидно стало и она напрямую спросила жениха: она ему нужна как женщина или как партнер. Он, конечно же, сказал, что нужна она ему как женщина и он только хочет, чтобы она была счастлива и получала пассивный доход.
— Он говорил, что работает с сестрой, что она его курирует, он ей якобы платит 18 процентов. Я отнекивалась, поскольку у меня не было денег, чтобы участвовать. Но он был настойчив. Я сейчас на себя в зеркало смотрю и понимаю, что оказалось в каком-то забытье. Я даже не понимаю сейчас, как я могла так поступать. Он говорил, что они не работают с физическими лицами, но так как я ему дорогой человек, он может мне доверять, я поговорю с сестрой. Дошло до того, что он с ней поговорил, у нее нашлось время для меня, — рассказывает Марина.
А потом всё как в тумане. Сначала она взяла на работе без разрешения 50 тысяч рублей и отправила их по ссылке, которую присылала «сестра» Сергея и ее начальник. Сейчас она понимает, что это был простой электронный кошелек на бирже криптовалют. После этого они позволили ей вывести 4500 рублей, и Марина поверила, что действительно можно заработать — вывести вложенные деньги, да еще и доход сверху. Она положила еще 80 тысяч рублей чужих денег, а потом — еще 200 тысяч. Так она внесла на чужой счет в общей сложности 915 тысяч рублей.
— Я думала, что я всё без проблем выведу. Но потом меня заблокировали из-за того, что у меня сумма превысила, то мне надо было протокол защиты заплатить, потом деньги ушли не туда. В итоге вывод средств стал недоступен, и только тогда я поняла, что меня кинули, — рассказывает Марина.
По видеосвязи с Сергеем Марина ни разу не общалась. И это ее не насторожило. «Сестра» и ее начальник связывались с ней только по скайпу — все действия совершались через демонстрацию экрана. При этом начальнику «сестра» представила Марину своей сестрой, потому что компания не работает с физическими лицами, но очень уважает семейные связи. Вот таким семейным подрядом они обрабатывали Марину две недели, только потом она очнулась. Главное, что, когда она делала переводы через карту своего банка, ей звонили из службы безопасности и спрашивали, всё ли у нее хорошо и уверена ли она в этих переводах. Тогда была уверена, потому что крепко обработана, ей давали четкие наставления кому, что говорить и как действовать.
— Полиция разводит руками, крутит пальцем у виска, потому что номера не российские, находятся эти люди не в России, где их искать. Но концов нет. Нашла какую-то юридическую контору через интернет, но я уже думаю, что это какие-то мошенники. В моей ситуации может оказаться каждая. Мне 40 лет, я на себя смотрю и думаю, как я вообще могла. Я понимала, что беру не свои. Мне нужно было уже тогда понять, когда они стали требовать еще и еще, что что-то нечисто. Но я не понимаю, как сейчас ответить на этот вопрос, — говорит Марина.
Сейчас она в отчаянии, где брать деньги, которые срочно нужно вернуть, иначе ей светит статья, уже две недели не ест и не спит. Работает на двух работах, но заработать за короткий срок почти миллион рублей нереально. Самое интересное, что Сергей Марков выходит с ней на связь и очень удивлен, тем, что ее кинули. В переписке он обвиняет Марину, что она сама не выходит на связь с «директором» его «сестры».
Как быть и что делать
С такими заявлениями должно разбираться Национальное бюро Интерпола МВД России, международные преступления — это их профиль, сообщили нам в МВД России. Кстати, о профилях. Фотографию Сергея Маркова не знает ни одна поисковая система. То есть он, возможно, использует собственное фото, но никаких ссылок на соцсети системы не выдают. Номер телефона «жениха» действительно зарегистрирован в Латвии.
Буквально на днях «Парламентская газета» сообщила, что «под предлогом надуманных обвинений продвигаются попытки ограничить Россию в использовании информационных каналов главной международной полицейской организации — Интерпола для розыска преступников и даже приостановить наше членство в ней». СМИ ссылается на слова главы МВД России Владимира Колокольцева. Он рассказал, что в Интерполе ввели особый режим обработки запросов Москвы, что затягивает размещение сведений о разыскиваемых лицах. Скорей всего, Марина так и не добьется возврата своих средств. Но она не отчаивается и планирует после того, как решит свои проблемы, открыть собственное агентство знакомств, чтобы помогать одиноким женщинам искать свою судьбу. В ее базе будут только проверенные женихи, а не мошенники.