«Вдовец, воспитывает сына». 40-летняя красотка из Сочи искала любовь на сайте знакомств, раз за разом теряя деньги

Жених с креветками и пивом за 37 тысяч

Зарегистрировались Марина на русскоязычном сайте знакомств «Баду» и в апреле этого года познакомилась с сочинцем, который работал в такси. Такое себе занятие, конечно, но на безрыбье, как говорится. Сначала общались в мессенджерах, а потом решили встретиться, вернее — он решил. Настоял, что приедет к ней в гости, с собой обещал взять креветок и пивка. Марина была не очень расположена встречать жениха, поскольку взяла подработку — нянчилась с чужим ребенком. Но это его не остановило.

— Он приехал ко мне. Ребенок проснулся, мне надо к нему идти. У меня все двери открыты, я всегда прятала сумку, а тут она осталась на виду. И он у меня спер из сумки 37 тысяч рублей, — рассказывает Марина.

