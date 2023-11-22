«Не просто удовлетворение сексуальных потребностей»: сибирячка в 36 лет работает в эскорте — это обошлось ей в полмиллиона

Начнем с того, что мне 36 лет, я в этом бизнесе 4 года. В отличие от моих более молодых коллег, я попала в эскорт позже. Мой возраст считается уже не молодым, но в этот бизнес женщины за 30 попадают достаточно часто и легко, потому что востребованы.



Я имею два высших образования и до эскорта я довольно долго работала в одном из известнейших банков страны. В какой-то момент я познакомилась с молодым человеком, который напрямую позвал меня в эскорт, услышав, что мне не хватает денег. Я устала от постоянной работы и круглосуточного пропадания в этом банке. За первую разовую встречу в гостинице тот мужчина заплатил мне 50 тысяч рублей. Тогда это было моей месячной зарплатой.

