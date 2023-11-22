«Не просто удовлетворение сексуальных потребностей»: сибирячка в 36 лет работает в эскорте — это обошлось ей в полмиллиона

Сотрудница крупного банка из Новосибирска четыре года назад променяла размеренную жизнь клерка на эскорт. Чтобы войти в этот бизнес, ей пришлось внести взнос в полмиллиона рублей агентству по подбору клиентов. О своем выборе Анастасия не пожалела, она согласилась рассказать НГС без купюр о подноготной этого бизнеса, и о том, чем он по факту отличается от проституции. Далее — от первого лица.
Начнем с того, что мне 36 лет, я в этом бизнесе 4 года. В отличие от моих более молодых коллег, я попала в эскорт позже. Мой возраст считается уже не молодым, но в этот бизнес женщины за 30 попадают достаточно часто и легко, потому что востребованы.
Я имею два высших образования и до эскорта я довольно долго работала в одном из известнейших банков страны. В какой-то момент я познакомилась с молодым человеком, который напрямую позвал меня в эскорт, услышав, что мне не хватает денег. Я устала от постоянной работы и круглосуточного пропадания в этом банке. За первую разовую встречу в гостинице тот мужчина заплатил мне 50 тысяч рублей. Тогда это было моей месячной зарплатой.
Так и закрутилось. После расставания с моим первым клиентом, по причинам, которые я здесь не буду озвучивать, я добавилась в телеграм-канал, где девушки предлагают себя. Туда просто так не попасть: нужен был вступительный взнос, четыре года назад он составлял полмиллиона рублей. За него тебе гарантировали подбор нормальных клиентов: то есть ты заранее понимаешь, с кем будешь встречаться, видишь его фото и список запросов. Ты либо соглашаешься, либо можешь отказаться. Я внесла 320 тысяч из своих сбережений, еще на 180 тысяч взяла кредит и вступила в эту группу. В итоге свои инвестиции отбила за следующие два месяца и заработала немного сверх этого.
В своей анкете девушки указывают список услуг, которые они готовы оказать заказчику. Тот, в свою очередь, тоже составляет запрос со списком необходимых опций. Например, он хочет групповушку, или ему нужна непосредственно брюнетка или блондинка с определенным размером груди. Ты либо соглашаешься с предложенной агентством анкетой заказчика, либо отказываешься. Но если ты часто отказываешься, тебя могут просто исключить из группы. Отмечу, что администрация учитывает наши запросы: например, мне ни разу не предлагали заказ с опциями, на которые я была не согласна в своей анкете.
Несколько слов о плюсах и минусах эскорта. Многие женщины часто меняют партнёров, о себе я тоже могу такое сказать. Но грубо говоря, кого-то трахают бесплатно, а кого-то — за деньги. Я на старте вижу анкету мужчины, его фотографию. Если он мне внешне понравился, почему бы и нет? Мне хорошо заплатят, меня свозят на неделю-две в Кипр или Дубай. По сути, я буду отдыхать, еще и за деньги. Если говорить о минусах, хочется отметить главный — это осуждение общества. Но я не считаю себя хуже той, которая меняет мужиков каждый месяц, но делает это бесплатно.
Несколько раз я сталкивалась с неприятными ситуациями: клиенты вели себя некорректно из-за выпитого или употребленного. На такие случаи у меня есть номер телефона, на который я могу сообщить о нештатном развитии свидания. Оба раза, когда такое происходило, клиент моментально успокаивался после звонка администратора нашего агентства. Чтобы мужчина бил — такого не было.
Моя работа — не просто удовлетворение сексуальных потребностей клиента, а его сопровождение в поездке или путешествии в целом. Многим мужчинам необходимо присутствие рядом образованной и умной женщины, поэтому мое совершенное знание английского — большое конкурентное преимущество.
Комиссия нашего агентства на выезды внутри России составляет 50%, 40% — с зарубежных командировок. Мой минимальный заработок в месяц — минимум 800 тысяч. Девушки, которые согласны на групповой секс и видеосъемки, заколачивают до трех миллионов рублей.
Могу сказать, что на данный момент я кайфую от своей жизни и с удовольствием сравниваю ее с периодом работы в банке. Когда приходила на работу к 8 утра и уходила в 10 вечера, и при этом сталкивалась с уловками работодателя в плане невыплаты премий. Сейчас я могу позволить себе все, что захочу. У меня уже есть собственные квартиры в Новосибирске и Москве, планирую покупку еще одной в ипотеку в Сочи. На данный момент у меня есть шесть постоянных и два периодических клиента: они ценят сопровождение ответственной женщины, которая не подведет их и никогда не раскроет карты.
В октябре Новосибирск назвали лидером городов России по количеству эскортниц, приехавших в Дубай.