«Выбирают беби-фейс и рыжих». Новосибирск стал лидером по числу эскортниц, посетивших Дубай

В топ-5 городов рейтинга также вошли Нижний Новгород, Ярославль, Владивосток и Липецк. Санкт-Петербург занимает девятое место по числу приехавших моделей.



В исследовании уточняется, что речь идет об эскорт-моделях 18–24 лет, которые посетили Дубай в 2022–2023 годах. Чтобы выяснить средние географические показатели, сотрудники проекта проанализировали данные соцсети Instagram*(соцсеть запрещена на территории РФ), после чего сделали выборку из девушек, которые прибыли в ОАЭ после 24 февраля 2022 года и провели там не менее двух месяцев.