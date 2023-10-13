«Выбирают беби-фейс и рыжих». Новосибирск стал лидером по числу эскортниц, посетивших Дубай

Новосибирск назвали лидером топ-10 городов России по количеству эскортниц, приехавших в Дубай. Как сообщает медиахолдинг «Осторожно Медиа» со ссылкой на исследование инфопроекта «Дубай Петрович», данные представлены за последние два года.
На сайте «Осторожно Медиа» указано, что агрегатор является медиахолдингом Ксении Собчак. На нем также имеются ссылки на группах в соцсетях, в том числе личный канал Собчак в телеграме, ее аккаунт во «ВКонтакте» и другое. В нем также имеется ссылка на телеграм-канал «Кровавая барыня», который заявил о создании нового канала «Дубай Петрович».
В топ-5 городов рейтинга также вошли Нижний Новгород, Ярославль, Владивосток и Липецк. Санкт-Петербург занимает девятое место по числу приехавших моделей.
В исследовании уточняется, что речь идет об эскорт-моделях 18–24 лет, которые посетили Дубай в 2022–2023 годах. Чтобы выяснить средние географические показатели, сотрудники проекта проанализировали данные соцсети Instagram*(соцсеть запрещена на территории РФ), после чего сделали выборку из девушек, которые прибыли в ОАЭ после 24 февраля 2022 года и провели там не менее двух месяцев.
Кроме того, издание учитывало использование девушками тематических хештегов, отметки местоположения и активное ведение соцсети в этот период.
— Общее число верифицированных аккаунтов — 2750. В абсолютных числах больше всего девушек приехали из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, — заявили в медиахолдинге.
Уточняется, что Москва вышла из топ-10 городов после пересчета данных.
— Москва вылетела из топ-10, на первое место вышел Новосибирск, крупнейший город Сибири. В нем, по словам одной из наших собеседниц, немало эскорт-работниц, ориентированных на богатых, — указано в исследовании. — По этой же причине Петербург занимает далеко не первую позицию: там «мало масиков», то есть платежеспособных клиентов.
Также авторы исследования назвали критерии, которыми пользуются клиенты.
— Из девушек славянской внешности чаще всего выбирают обладательниц беби-фейса ростом от 174 см и без татуировок. Особенно любят рыжих. Основной возраст — 16–18 лет, старше 23 обычно ездят, только если есть постоянный клиент, — сообщили в исследовании.
*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.
В декабре прошлого года Новосибирск вошел в топ-5 самых мастурбирующих городов. В него также попали Москва, Санкт-Петербург и другие.