Новосибирск попал в топ-5 самых мастурбирующих городов — смотрим на карте, кто еще

Россияне стали больше экспериментировать в интимной жизни и активнее закупаться секс-игрушками. Чаще всего они выбирают классические вибраторы, клиторальные стимуляторы и мастурбаторы для мужчин, причем не только для индивидуальных утех, но и для использования с партнером. Жители Новосибирска попали в список городов, проявляющих наибольший интерес к указанным товарам.
Наши коллеги из E1.RU отправили запросы в крупные интернет-магазины, чтобы составить рейтинг городов, лидирующих по объемам продаж интимных товаров. В выборе первого и второго мест маркетплейсы оказались единодушны, отдав их Москве и Санкт-Петербургу.
На третьем месте, по версиям «СберМегаМаркета» и Ozon, оказался Краснодар, а вот сеть парфюмерных магазинов «Золотое яблоко», которая с прошлого года тоже продает товары для взрослых, включила в тройку лидеров Екатеринбург. В числе любителей секс-игрушек оказались жители Красноярска, Новосибирска и Казани.
Все опрошенные нами компании отмечают значительное увеличение объемов продаж интимных товаров: у «СберМегаМаркета» показатели выросли на 25% по сравнению с прошлым годом, у Ozon — в полтора-два раза, у «Золотого яблока» — почти в два раза.
Недавно сексолог Татьяна Горбунова рассказала о тайных интимных желаниях мужчин и женщин. Нередко они связаны как раз с использованием игрушек для взрослых. Почитайте также мнения экспертов о том, что будет, если целый год не заниматься сексом.