Львов охватит страсть, а Скорпионов — сомнения. Любовный гороскоп на декабрь от астролога

Наступает первый месяц зимы и последний 2023 года. Он может принести нам множество интересных событий в личной жизни. Декабрь — это пора важных решений, незабываемых моментов близости и романтики, ярких эмоций и чувств. Значит, в любви повезет? Или не всем? Наши коллеги из 72.RU спросили у астролога Анны Боровских.



— Чувственная Венера усилит интерес ко всему загадочному и необычному! При этом она обострит подозрительность и отношения к любимым как к своей собственности. Чтобы сохранить нежное чувство, не давайте поводов для ревности и отпустите прошлые обиды. Откажитесь от выяснения отношений и перестаньте предъявлять претензии, — советует астролог.

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