freedom
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 3/10
usd 89.12
eur 96.77
СрочноВ Новосибирске дерево упало на 3 машины
Львов охватит страсть, а Скорпионов — сомнения. Любовный гороскоп на декабрь от астролога
Карточки

Львов охватит страсть, а Скорпионов — сомнения. Любовный гороскоп на декабрь от астролога

Первый месяц зимы будет горячим! Даже в холодные вечера не будет места скуки

1 092

Любите и будьте любимыми!

Поделиться

Наступает первый месяц зимы и последний 2023 года. Он может принести нам множество интересных событий в личной жизни. Декабрь — это пора важных решений, незабываемых моментов близости и романтики, ярких эмоций и чувств. Значит, в любви повезет? Или не всем? Наши коллеги из 72.RU спросили у астролога Анны Боровских.

— Чувственная Венера усилит интерес ко всему загадочному и необычному! При этом она обострит подозрительность и отношения к любимым как к своей собственности. Чтобы сохранить нежное чувство, не давайте поводов для ревности и отпустите прошлые обиды. Откажитесь от выяснения отношений и перестаньте предъявлять претензии, — советует астролог.

Персональный прогноз для каждого знака зодиака читайте ниже в наших удобных карточках! А если вы уже начали продумывать празднование Нового года, то посмотрите советы астролога, во что нарядиться 31 декабря. Правильный образ поможет задобрить грозного Дракона — символ грядущего года.

1

Овен

В декабре вы ощутите былую страсть и яркость чувств! Готовьтесь к волнующим моментам в отношениях. Чтобы укрепить семейные узы, создавайте романтическую атмосферу! Проводите вечера вдвоем и открыто проявляйте любовь к партнеру.

Если вы одиноки, то не исключено, что встреча с будущей любовью станет приятной неожиданностью. Будьте открыты к новым знакомствам!

Поделиться

2

Телец

Декабрь порадует вас надежными и искренними отношениями с партнером. Пришло время, когда стоит углубить связь и укрепить чувства. Делитесь своими мыслями и желаниями — это поможет обрести еще большую близость.

Одиноким следует быть более открытым к знакомствам. Так вы сможете встретить кого-то особенного, кто покорит ваше сердце.

Поделиться

3

Близнецы

Семейные научатся понимать свои чувства и желания. Вы ощутите, что ваша любовь стала еще крепче и глубже. Начало зимы — это отличная пора, чтобы за чашкой ароматного чая обсудить свои любовные переживания.

Одиноким стоит доверять своим чувствам и открыть сердце новой любви. Вполне вероятно, что найдется тот, кто сможет понять вас на глубоком уровне.

Поделиться

4

Рак

Вы будете стремиться создать уют и тепло в личной жизни. Ваши отношения способны перейти на новый уровень глубины и стабильности. Обсуждайте будущее, стройте планы и планируйте важные шаги вместе с партнером.

Одиноким начало зимы принесет интересные события в личной жизни. Подумайте о том, что для вас особенно важно в отношениях, и смело выражайте свои желания. Ваша новая любовь гораздо ближе, чем вы думаете.

Поделиться

5

Лев

Декабрь принесет вам незабываемую романтику и море страсти. Ваше сердце согреют чувственные моменты с партнером! Захочется проявить царскую щедрость и заботу о близких.

Одиноким рекомендуется проявить харизму и уверенность, чтобы привлечь достойного партнера. Не удивляйтесь, если в вашей жизни появится кто-то особенный.

Поделиться

6

Дева

Декабрь станет прекрасной возможностью, чтобы углубить любовную связь и создать еще более стабильные отношения. Ваше стремление к гармонии в личной жизни приведет к тому, что отношения станут теплыми и особенными. Сейчас прекрасный шанс обсудить совместные планы и цели.

Одиноким не стоит торопить события. Дайте Вселенной подобрать для вас партнера, который будет соответствовать ожиданиям.

Поделиться

7

Весы

Семейным декабрь приготовил множество сладких моментов. Время романтики, приятных ожиданий и ярких любовных эмоций уже наступило! Уделите особое внимание красоте и гармонии в отношениях.

Одиноким Весам первый месяц зимы настойчиво диктует дать себе шанс на лучшие чувства. Не упустите встречу со своей новой любовью. Если вы рядом с человеком чувствуете себя особенными, присмотритесь, возможно, это тот, кого вы так долго ждали.

Поделиться

8

Скорпион

Декабрь приготовил вам глубокие отношения. Проживите этот месяц в созвучии со своим сердцем, открывайтесь и проявляйтесь рядом с избранником. Начало зимы — отличное время, чтобы озвучить все неразрешенные вопросы, обсудить важные темы и понять, насколько серьезны ваши чувства.

Если вы в поиске, то доверьтесь интуиции. Есть высокая вероятность встречи с тем, кто способен разделить с вами страсть.

Поделиться

9

Стрелец

Этой зимой вы будете наделены радостью и позитивным настроем на отношения. Это положительно скажется на любовной сфере. Декабрь принесет вам яркие моменты в любви и романтике. Будьте готовы к приятным сюрпризам от партнера и к неожиданным моментам страсти.

Одиноким стоит чаще бывать в общественных местах и не отказываться от мероприятий. Ваши открытость и оптимизм могут привлечь внимание тех, кто разделяет вашу жизнерадостность.

Поделиться

10

Козерог

Первый месяц зимы еще раз подчеркнет важность серьезных отношений. Вы будете стремиться к стабильности и надежности в любви. Самое время открыто обсудить будущее с партнером и принять совместные серьезные решения.

Одинокие тоже захотят стабильности. Поэтому прежде, чем начать новые отношения, основательно обдумайте свои желания и поймите истинные ценности.

Поделиться

11

Водолей

В декабре вас будет тянуть на нестандартные решения и новые формы выражения своих чувств. Доверьтесь своей креативной энергии и дайте волю фантазии! Вы испытаете неожиданные и захватывающие моменты в любви.

Если вы в поиске, то декабрь вам приготовил необычное знакомство, которое вдохновит вас на новые идеи и подарит незабываемые впечатления.

Поделиться

12

Рыбы

Рыбы в начале зимы захотят душевной близости и будут стремиться к взаимопониманию в отношениях. Вас порадует более глубокая связь с партнером, что подарит ощущение теплоты и спокойствия. Делитесь своими мечтами и насладитесь этими уютными моментами.

Если вы одиноки, то не стоит форсировать события. Ваша встреча уже запланирована на небесах — всё произойдет само собой. Чувства обязательно станут источником вдохновения для новых отношений.

Поделиться

По теме

ГороскопАстрологЛюбовьОтношенияПрогноз
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter