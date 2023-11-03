«У парней сейчас много тараканов и неуверенности». Как мать двоих детей стала спать с мужчинами и за месяц заработала 1,5 млн

Кристине (имя изменено) 30 лет, но выглядит она даже моложе своего возраста. Она симпатичная блондинка со стройным, подтянутым после фитнеса телом. Пару лет назад после развода девушка переехала из небольшого северного города в Тюмень. У нее есть двое детей и любимая работа, хобби. Ничего необычного, кроме того, что в прошлом году она некоторое время была проституткой. В общей сложности Кристина проработала месяц и за это время получила почти 1,5 миллиона рублей. Ввязаться в такую, по ее мнению, авантюру она решилась после случайного знакомства с сутенером. А ушла из бизнеса после того, как влюбилась. О том, как попадают в эту сферу, неприятных клиентах и доходах с ней поговорила наша коллега, журналист 72.RU Дарья Макеева. Что представляет из себя эскорт — в большом интервью.
Свидание с сутенером
— Как ты вообще попала в эту сферу?
— На самом деле в этом направлении я никогда не думала. Это было спонтанное решение. Как всё было: подруга рассказала мне про такой сайт, где можно найти богатого мужичка. Когда я была у нее в гостях в Питере, начала смотреть анкеты и после уже продолжила в Тюмени. Познакомилась с парнем оттуда. Он симпатичный, активный. Мы с ним списались, встретились пару раз. И на одной из встреч он говорит: «Ты только не пугайся, мне нужно кое-что сказать». Я сразу подумала: «А-а-а! У тебя СПИД, что ли?» В общем, он признался, что работает сутенером. И начал рассказывать, что его фирма лучшая в городе, что девочки вообще офигенно получают. Он спросил: «Как ты хочешь жить? Что для тебя деньги? Сколько бы тебе хватало в месяц?» Когда я озвучила ему сумму (тогда это было 150 тысяч рублей), он ответил: это фигня, это не жизнь, на самом деле можно зарабатывать больше. В общем, мы начали общаться, и он достаточно долго меня обрабатывал. Он мне сильно нравился, но за месяц я поняла, что человек сильно помешан на деньгах. Всё в его жизни оценивается как товар. «Ты мыслишь по-бедному, неважно, как зарабатывать». А я считаю, что к работе нужно относиться с душой, и отвечала, что такой вариант мне не подходит. Он предложил просто попробовать, составив график, удобный для меня. Я как раз только переехала в Тюмень и искала подходящую квартиру, работы еще толком не нашла и подумала, что просто посмотрю, как всё пойдет.
— Когда ты переехала, у тебя были проблемы с финансами, раз ты согласилась?
— Нет, проблем не было. Перед тем, как переехать, я накопила денег, но всегда же хочется больше. Но в итоге поняла, что на ту квартиру, которую я хочу, нужно больше. Я не учла еще тот момент, что нужно заплатить риелтору. Здесь без него ни фига не решается и нормальную квартиру не снять. Это раз, а во-вторых, у меня были трудности с садиком для сына, и решать нужно было всё это как можно скорее. Подумала, что нужен частный садик, а тут этот [сутенер] на уши приседает про бабки. Деньги нужны сейчас, а пока я как парикмахер наберу себе клиентскую базу — много времени пройдет. В моем городе на мне салон был, и я там нормально зарабатывала свои 80 тысяч и не парилась. А здесь, естественно, этих денег нет.
— Почему ты вообще решила переезжать в Тюмень?
— Развития нет. В своем маленьком городе я стою на месте, а я хочу развиваться, что-то делать, найти себя и, может, увлечься чем-то еще. Не хочу всё время стоять за креслом: стричь и красить. Окей, ну будешь ты свои 200 тысяч получать, два раза в год ездить на моря, а потом опять приезжать в этот Мухосранск и жопу свою морозить. Я так не хочу, у меня другой ритм жизни. К тому же в Тюмени родители живут. Да и сам город компактный, летать отсюда недорого вообще.
— Ты говоришь, что у твоего сутенера целая фирма. А какие там условия, девушки?
— Девушек я так и не вспомню. Их достаточно много, на тот момент примерно 20 точно работали. Когда ты только устраиваешься, то составляешь чек-лист или отчет. Там записываешь, сколько клиентов было, в какое время они приходили и уходили. У каждой есть прайс. Всё, что зарабатываешь за день, — делишь напополам с сутером. Плюс с заработанных денег платишь за аренду квартиры. Ежедневно отчет скидываешь администратору в конце смены и в целом работаешь всё время с ней. Общение только через телеграм. Обычно это девушка, которая раньше тоже работала, но потом пошла дальше и стала помощницей. Первым делом она высылает тебе правила — там огромный список. Но в течение времени я поняла, что многие из них девчонки нарушают, а сутенер просто на это закрывает глаза.
— А какие правила, например? Что нарушают?
— На работу всегда надо приходить чистой, ухоженной, выспавшейся. Нельзя пить на работе, ничего принимать. Ты должна быть адекватной, при макияже, с чистой головой, вкусно пахнуть, на теле ни одного волосочка, всегда на каблуках. Просто топ-девочка, которую должны хотеть. А девочки с течением времени, когда становятся на поток, забивают на это. Еще интересно, что сутенер нам друг с другом не разрешал общаться. Из всех девчонок вживую я видела только одну, и то когда мы ездили на вызов. А так каждая на своем месте. Это тоже одно из правил. Также прописано, что в квартире должно быть чисто, на столе — вода, чай, конфетки, печенье. Обязательно следим за своим здоровьем, сдаем анализы, потому что бывают такие клиенты, которые просят справки. Это всё за свой счет.
— А как насчет контрацепции? Если клиент скажет, что хочет без презерватива?
— Лично у меня — строго нет. Я тебя не знаю, ты меня тоже, всё в защите. В этом плане и он (сутенер) агрессивный был. Знаю, что некоторых девчонок он прям запугивал, что они в слезах уходили. Психологически сильно давил. Мне тоже было местами некомфортно. Чистейшей воды абьюз.
«Какая лялечка»
— На каком сервисе вообще девушек можно выбрать?
— Есть сайт, который постоянно меняет названия. Еще есть другой вариант: наша контора размещалась на других сервисах проституток. Там просто анкеты девчонок размещали. По ней (анкете) сразу видно, что это за контора: ценник стандартный, админ и фотосъемка красивая. Да, перед тем, как начать работать, была съемка. Это вообще круто. У меня в жизни такой не было. Я смотрела на фотки и думала: «Боже, какая лялечка». Снимается всё без лишних слов. И фотограф, и видеооператор понимают, что за девочка пришла. Ты даже можешь ничего не говорить.
— Как у вас, кстати, было с безопасностью на случай, если появятся проблемы с клиентами?
— Обещали, конечно, безопасность, сказали, что есть охрана. Но по факту ее не было. Мне, например, говорят: «У тебя выезд к проверенному клиенту нашему». Я начинаю с человеком общаться, а он мне отвечает, что вообще впервые в нашем городе. Но при этом номер его в базе есть. У сутенера Тюмень не единственный город, где он работает. Есть еще Краснодар, Сочи, Дубай и где-то в Китае еще. В общем, не было никакой безопасности. Парень нормальный был, но мне не нравилось, что так врут. Предлагали уйти, но я осталась.
— То есть ты могла уйти в любой момент?
— Да. Тут вообще без проблем. Единственное, что ты деньги тратишь на такси, а не заработала.
«Первый день был чуть ли не как в сказке»
— Как прошла твоя первая смена? Как вообще морально готовила себя к первому рабочему дню?
— Конечно, я волновалась, но первый день был чуть ли не как в сказке. Если честно, понравилось. У меня случился еще кризисный момент в жизни. Я развелась и на тот момент уже год прожила одинокой женщиной. Все мужчины в моем городе, откуда я переехала, не хотят ухаживать. Сразу пишут: «Приезжай ко мне в постель». Для меня это триггер. Ни копейки на тебя не хотят тратить, а тебя хотят. В общем, первая смена. Целый день никого, несколько клиентов сорвались. Я уже распереживалась, что во мне что-то не так. И вот вечер, часов семь. Тут мне пишут: «Собирайся, у тебя выезд». А выезд — это, оказывается, офигенный куш и бывает не так часто. То есть человек тебя забирает на всю ночь. Парень был молодой, симпатичный, естественно, не местный. Мы покатались по городу, а потом поехали с ним в отель рядом с мостом Влюбленных, там заказали еду. В общем, я себя чувствовала вообще куколкой. За мной так никогда муж не ухаживал. А я тогда еще не знала, до скольких мы работаем — это глупо было, конечно. Уже после, смотрю, времени три часа ночи, и он мне говорит: «Давай я заплачу сколько надо, оставайся на ночь». А я думаю: мы же работаем до трех. В итоге уехала. А администратор потом говорит: «Ты чего, надо было оставаться, ты бы с ним просто поспала и еще бы получила».
— Ты чувствовала себя как-то неловко с первым клиентом?
— Нет, это по сути было просто как свидание. Я совершенно не почувствовала никакого смущения, а то, что мне дали денег за то, что было, — это почти как подарок.
— Сколько ты получила за первую ночь?
— За ночь вышло 50 тысяч, с допами — 60. Ну и делим всё пополам с сутером.
Цены и фетиши
— Что и сколько вообще стоит?
— В нашей фирме у каждой девочки свой ценник. Если она в топе, то час классики — 7–10 тысяч рублей. Если нет — 5–6 тысяч. Почти все были за 7 тысяч, только парочка брала 10 за час. Стандартно: классика и минет без резинки. Минет это дополнительно, он стоит три тысячи рублей. Почти каждый клиент платил по 10 тысяч обычно.
— На какие «допы» ты еще была согласна?
— Да как обычно: поцелуи — это 1000 рублей, куни — 2000, анал — 6000. Есть еще игрушки — это плюс 2000, анилингус мужчине, допустим, — сразу еще 5000.
— А если у человека какие-то фетиши?
— Этого не было прописано, просто обговаривалось непосредственно с человеком. Я могла хоть от балды цену сказать. Мне, например, администратор пишет: «Клиент спрашивает про футфетиш. Согласна?» Допустим — да. Узнаю у нее, сколько девочки максимально просили. Например, 5000, и могла еще и накинуть до 7000. В этом плане бизнес строится с бухты-барахты. Как ты себя оцениваешь. Очень много предложений было с двумя мужчинами. Хотя и прописано, что встречи проходят тет-а-тет, но если девушка согласна, то, как я поняла, такое возможно. У меня было строго нет. Два незнакомых мужика, тут один-то незнакомый, и мало ли что. С девочкой могли попросить. Тут тоже свой ценник. В таких случаях за женщину клиент платит так же, как за себя. Никаких поблажек.
Круто брать выезды, потому что они дороже. Два часа у меня стоили 17–18 тысяч. Из них вычитались траты на такси, то есть по факту получаешь 15–16. Обычно это были мужчины, которые сюда приехали покуролесить, либо вахтовики, ну нормальные. Мужчины все были адекватные, приятные на общение. Хамоватые были, но их можно было по пальцам посчитать.
— Ты отработала, получается, всего месяц?
— Месяц это так, грубо. Всё было промежутками и растянулось на лето. Первый раз я проработала трое суток подряд. После месяц вообще не выходила. Потом еще три дня, на следующей неделе пару дней и потом несколько. В совокупности отработала примерно недели три. Но это было несерьезно. То есть нужны деньги — вышла. На самом деле за первые три дня я обалдела, сколько можно заработать. Притом у меня либидо повышенное. Я трахаться люблю, мне мужчины интересны, и не только физически, но и духовно. Всегда было с ними комфортно. И, естественно, с душой к ним всем отношусь.
11 клиентов за день и разговоры
— Сколько за всё это время было примерно клиентов навскидку?
— Знаешь, я об этом стараюсь не думать. Потому что это самая неприятная сторона бизнеса. Через тебя проходит очень много людей. Пипец как много, у меня в жизни столько не было. В день могло быть человек 10. Когда только пришла, сразу сказали, что на новеньких девочек ажиотаж. На второй день у меня было 11 мужчин, на третий — 10. Тут за два дня сколько уже было. Потом в среднем меньше, конечно, было, около пяти-шести.
— Какие ощущения были на второй день, когда через тебя прошло 11 клиентов?
— Я смотрела на деньги, как их много… У меня в жизни столько не было. Честно, я даже в конце дня не устала. Мне это не надоело. Половины уже не вспомню, что там было. Знаешь, как вообще встреча проходит? Ты ждешь, да, волнительно. Второй день особенно, потому что ты уже на работе. То есть не просто с кем-то на свидание пошла. В общем, мужчина приходит, вы договариваетесь, что будет. Сразу же оплачивает.
— Платят наличными?
— Как правило, да. У нас еще была возможность по QR, но потом он перестал работать. Некоторые на карту скидывали. Особенно, когда брали допы или продлевали. Вот он оплачивает, и после ты отправляешь его в ванну. Начинается отсчет. Там уже минут 5–10 проходит, и приступаешь к делу. Большинству хватало минут 5–7 без прелюдий.
— А чем остальное время занимали?
— Разговаривали. Допустим, в час выходит два «окончания». Кажется, что на второй раз могут дольше, но ни фига. Поэтому чаще всего в оставшееся время мы общаемся, чаечек пьем, обсуждаем что-нибудь.
— Что рассказывают?
— Ой, у всех по-разному. Кто-то приходит для того, чтобы больше выговориться, чем потрахать. Почти у каждого, кто приходил, был свой бизнес, свое дело, и все такие занятые. У кого-то бракоразводный процесс, у другого бывшая жена ребенка не отдала: «Вот она мразь такая тупая, у меня из-за этого на баб не стоит». Один к бабке-повитухе ходил.
— Серьезно?
— Да, на всех не стоит, на проституток стоит — жена прокляла: «Чтоб ты там по проституткам своим исходился». В основном со всеми бытовые какие-то проблемы обсуждали. Один как-то спрашивал, что я тут делаю вообще. Когда ты только приходишь, ты живая, полна радости, у тебя горят глаза, от тебя приятная энергетика исходит. Поэтому к такой хочется вернуться, но не хочется тебя трахнуть.
— У тебя были такие клиенты?
— Есть, да. Есть такие, с которыми до сих пор общаюсь. Один из них даже стал моим клиентом на обычной работе. Я его стригу, и мы не вспоминаем, что между нами что-то такое было.
700 тысяч за месяц
— Возвращаясь к твоим первым рабочим дням, сколько ты заработала?
— 187 тысяч рублей.
— И больше было радости от денег, чем горького послевкусия?
— Да, конечно. Я же уже решилась. Больше всего меня парило, что у меня дети, и это может повлиять на их жизнь. Если дочь еще может меня как-то в будущем понять, то сын — никогда. Это мужик, и ему будет стремно. Ладно если это всплывет, когда они будут взрослые. А если еще в школе узнают? Дети же вообще жестокие. Это были большие риски, но я всё равно пошла на это.
— Считала, сколько за всё время заработала?
— Сутенер считал. Это он мне отчет сделал, сколько я заработала. Что-то около 700 тысяч. И он еще говорил, что могла бы заработать втрое больше.
— 700 — это общая или только твоя доля-часть?
— Нет, это чисто мои. Сутенер говорил, что это очень мало, хотя среди девочек, которые у него тогда работали, я зарабатывала больше всех.
— Мотивировал прям.
— Ага, а я знаю, почему я больше всех зарабатывала. Познакомилась там с парнем — это уже были последние дни, когда я решила уходить и общалась со всеми, номер телефона свой давала, хотя это под запретом. Допы себе в карман клала и знала, что никто ничего не проверяет. В общем, этот парень давно знает нашего сутенера и девчонок. Он рассказал, что раньше все эти допы девочки себе забирали. Но сутенер решил, что денег маловато, и поменял правила. Девочкам не понравилось, и они из-за этого срутся. Сутенер друг на друга натравливает, говорит, чтоб друг с другом не общались. Он еще сделал такую систему, когда после всего клиенту пишет администратор, спрашивает, всё ли понравилось, какие допы вам понравились. Если они не были указаны в моем чек-листе, оп — и штраф тебе.
— Какой штраф?
— Ну там какие-то несерьезные деньги, типа 1,5–3 тысячи рублей. Когда ты столько зарабатываешь, для тебя это копейки.
Свидания не по плану
— Ты говорила, что есть клиенты, с которыми общаешься до сих пор. Также для встреч или уже перешли в другое русло?
— Да, у меня один такой есть, даже два. Но второй — это триггер жизни. Знаешь, это уже не про проституцию, а про любовь.
— Расскажешь о нем?
— Пришел парень. Такой красивый. Я с первой секунды так влюбилась, и он по ходу тоже. Всё закрутилось, и секс был уже не за деньги совершенно. Смена же заканчивалась, и он предложил поехать к нему домой. Ах, тварь. Он женат. Я знала, что он женат, но думала, покрутим роман и на хрен его пошлю. В итоге я только месяц назад с ним разошлась, и всё это время была его любовницей.
— А что со вторым?
— У него просто есть свой фетиш, на котором мы сошлись. Свои изощренные фантазии.
— Какие?
— Анал и всякие разные штуки. Ему вообще фистинг анальный нравится. Мне тоже, но я при этом сама с собой. Когда он ко мне приходил на сменах, спрашивал: «Есть ли хоум-видео?» Я ответила, что есть, но оно может его смутить. Как увидел, сказал: «Всё, ты моя богиня». Он часто предлагал встретиться вне работы и сверху накинуть гораздо больше. И вот в последние дни я так и не дала ему номер телефона свой. В общем, мы разошлись, и забылось. А он мне как-то отправлял деньги на карту и нашел через нее мой номер. Написал уже потом, предложил встречаться иногда на денежной основе. А ему нравится именно шоу, когда я сама себя и так и сяк. Когда мы с ним видимся, он платит за это. Максимум до чего доходит — это до минета. А так чтобы потрахаться — нет.
— Почему?
— Ну он жирный. Ему неудобно. Он бы хотел, но быстро сдувается. На самом деле очень хороший парень. Я ему даже говорила: «Давай встречаться, я тебя замотивирую, похудеешь, и мы будем вместе». Но отказался. На самом деле это единственный человек остался, с которым есть встречи на финансовой основе.
— Были случаи, когда что-то шло не по плану?
— Да. Разговорились с девочкой, с которой ехали на вызов. Я ей рассказала про одного клиента, мол, был сегодня вот такой-то мужчина. А она: «О, я его знаю, он опасный». А у него почти всегда не встает, даже с таблетками. И он, видимо, из-за этого бывает неадекватный и один раз нашу девчонку чуть не удушил. Что-то они там не поделили, и он озверел, приезжали и разбирались в итоге. Вообще внесли его в черный список, но он через другие номера на нас выходит как-то. Девчонки, которые давно работают, сразу отказываются. Мне, видимо, как новенькой его дали, потому что сутенер считает, что он нормальный мужик.
Кто приходит к проституткам?
— Какие еще тебе клиенты запомнились?
— Девственник был. Симпатичный, молодой парень, может, лет 20. На общение приятный, но робкий. Мы быстро с ним как-то потрахались: поставил на четвереньки, и минуты 3–4 на всё ушло. Особенность еще такая, что у него член прямо для порно: длинный, большой, красивый. И я ему говорю: «Слушай, а тебе что, девчонки не делали комплименты по поводу члена? Как не делали? А как вообще с таким справляешься, может, неудобно, больно?» И вот он мне тогда и сказал, что у него секс вообще впервые. Молодые пацаны запоминались. Был еще один, тоже симпатичный, подкаченный, но у него в некоторых местах прям кожа висела. Я говорю: «Как так?» А он фотки показывает, там просто жиробас 120 килограммов с тремя подбородками. А я вижу молодого
— Например, какие?
— У молодых парней это большой конфликт в отношении с женщинами. Не могут что-то сказать, ухаживать, очень много тараканов и неуверенности. Мол, вам нужны несметные богатства и на сивой кобыле не подъедешь.
— То есть отдать 10 тысяч рублей за час с проституткой им гораздо проще, чем устроить свидание?
— Да, но тут ты знаешь, что будет наверняка, и мозги никто не парит, презренно на тебя не смотрит. Был еще мужчинка один уже взрослый. Он говорил, что с нами гораздо проще общаться. Видно было по нему, что проблемы с женой, детьми и бытовуха настолько сожрала его, что он даже со мной тщательно подбирал слова. Хотя со мной можно как угодно говорить, ты меня хоть мусорным ведром назови, мне не обидно. Я к тебе ничего не чувствую.
— А были те, у которых просто времени нет на свидания и прочее?
— Да, и такие есть. Просто бабки есть, и дрочить неохота. А еще знаешь, кто запомнился. Пришел как-то парень, на экспресс. Тоже есть такая услуга — это на полчаса и стоит пять тысяч. В общем, пришел, и сразу видно, что не наш клиент, как будто со стройки вырвался: в тапках резиновых, страшные неподстриженные ногти на ногах, грязная одежда. Говорит мне: «Сейчас всё быстренько будет» — и протягивает три тысячи. Я ему отвечаю, что экспресс пять стоит. На что он отвечает: «Да вы че, вы зажравшиеся. Королева передо мной тут стоит, а сама только рогатку умеет раздвигать, а в башке ничего». Он такой злой ушел, хлопнул дверью.
— Какие еще неприятные случаи были?
— Пришел клиент по классической схеме: проблемы с женой, надоело, пойду бухать. Он пришел подвыпивший и сразу заплатил за три часа. Мы пошли купили еды, вина. Я делаю вид, что пью, он пьет. И давай меня разводить на анал без резинки, к стене прижимал, целовал похабно так, со слюнями. Противно. Хотел еще продлевать, а у меня уже была истерика. Я говорю: «Отстань от меня, хватит, устала уже от тебя». Человек тебе неприятен, и уже не выносишь его. Ладно час: глаза закрыл, отвернулся, и всё. А тут уже два, три. А он еще бухой. И видит во мне уже свою жену и общается соответствующе.
«Я навидалась всяких форм»
— А были конкретные фетишисты или люди с извращениями?
— Нет, таких у меня не было. Хотя попадался один клиент странный. Он попросил посмотреть квартиру. Пришел, подошел ко мне очень близко, понюхал меня и потом зашел в комнату и там всё обнюхал. Говорит: «Мне не нравится, как здесь пахнет, ощущение, что это прокуренная квартира». Но там были офигенные апартаменты. Может, и курили, но за чистотой там очень следят. Короче, он сказал, что ему неуютно, расслабиться не сможет, и ушел.
— Многие из клиентов были при деньгах?
— Контингент в основном с достатком больше 100 тысяч рублей. Никто из алкомаркета не придет. Были зато особенности там, внизу.
— Например?
— Ну я навидалась всяких форм. Оказывается, они вообще очень удивительные бывают. У одного там был шарик. Знаешь, делают импланты, чтобы выглядел как кукуруза, типа так доставлять девушкам удовольствие. Вот у него был только один шарик. Молодой был и вогнал под кожу. Это, конечно балдежно, прикольно чувствуется, но выглядит странно. А у другого мужика прямо у основания была странная штука. Похоже на кусок кожи приросший. Он рассказал, что в детстве игрался с шуруповертом и ему так закрутило член. Рана в итоге так срослась, что как будто кусок кожи прирос. И тоже из-за этого ему не каждая дает, потому что пугается.
Влюбилась в клиента и ушла
— Почему ты решила уходить в итоге?
— Это была авантюра, которую я не рассматривала как заработок на постоянной основе. Плюс еще отношения с этим парнем, который был женат. Он знал, кем я работаю. Ждал меня, был моей личной охраной, таскал мои вещи. Мы с ним по видеосвязи между клиентами общались. Он говорил: «Я знаю, какой я дебил, что люблю проститутку, но мне нравится». В какой-то момент он мне начал говорить, что я уже меркну, наковырял мое личное из детства, что я в истерике плакала. Девчонки реально с такой работой гаснут, они обрекают себя на одиночество. Ты в парнях перестаешь что-то ценить. В каждом видишь деньги, и идеальный тип — это олигарх. В общем, под его влиянием и с пониманием того, что я накопила на частный садик, квартиру, какие-то свои развлечения, сводила детей везде куда можно, обула их и одела. И при этом еще остались деньги. Нашла работу нормальную, там доход уже пошел.
— После того как ты ушла, вы с ним были долгое время в отношениях еще?
— Да, у нас всё перешло на более серьезный уровень.
— Почему расстались?
— Я устала. Меня устраивало быть любовницей, я не хотела, чтобы он от семьи уходил. Но потом обо мне узнала его жена. Он сразу сместил фокус на семью, а я начала чувствовать себя ущербной. Если раньше мы могли что-то планировать и проводили ночь, тут он раз в неделю на час стал приезжать. На самом деле, идеальный мужик. Я так мужа не любила, как его до сих пор. Всё идеально, минус один — женат и ребенок есть. Там были ужасные эмоциональные качели. Не надо надежду вселять, потому что мне тоже больно. Какая бы я ни была, я так-то тоже женщина, у меня была семья, прекрасный муж. Чем бы я ни занималась, я тоже имею право на счастье.
— Изменилось ли твое отношение к мужчинам после всего?
— Отчасти. В каждом из них я вижу ребенка и начала их больше понимать. Теперь знаю, на что надавить в случае чего. Они почти все робкие. Игривый взгляд, комплимент, легкое прикосновение делает из мужика размазню.
Жизнь после
— Испытывала отвращение к сексу?
— Был момент, что я просто устала и не хотела трахаться. Но сразу скажу, что секс — это физика, ты не получаешь эмоций.
— Часто ли ты вообще получала удовольствие от секса с клиентами?
— Было всего двое парней красивых, которые были со мной на одной волне в этом плане. С ними я прямо расслабилась и кайфанула. А остальные — пять минут потыкался, и всё.
— Сколько ты сейчас зарабатываешь и хватает ли тебе этих денег?
— Не, не хватает (смеется). Сразу говорю. Зарабатываю гораздо меньше. Есть постоянные клиенты как у парикмахера, но это всего тысяч 30. Но у меня еще алименты и подработки. Если полностью доход брать, то хватает, но маловато.
— Если бы к тебе за советом пришла подруга и спросила, стоит ли идти в эту сферу, что бы ты ответила?
— Если она молодая и ничего не видела в этой жизни, то не иди туда. Это короткая работа, максимум на 10 лет, и то если ты хорошо выглядишь. Она изнуряет, изматывает, будут психические проблемы. И ты очень легко привыкаешь к деньгам. Мне даже после всего не хотелось ходить на обычную работу, которую я люблю, но получаю там в разы меньше.
— О чем ты мечтаешь?
— О любви, хорошем и надежном мужчине. Единственном. Надоело это мракобесие. Либо некрасив, либо не обеспечен.
— Какой твой идеальный мужчина?
— Чтобы мог обеспечить меня, чтобы я не парилась и могла ходить на работу как на хобби.
— А не с финансовой стороны, по характеру?
— Преданный и развратный. Чтобы всегда во мне видел красивую женщину.
— Для тебя допустима измена?
— Если это просто физика, я пойму. Но если ты головой уходишь от меня и любишь ту, то это измена, мне такое не надо.
— Ты бы рассказала о прошлом своему мужчине мечты?
— Нет, ни за что. Скажи о таком любому мужчине, с которым у тебя завязываются серьезные отношения, — можешь о них забыть. По-другому никак.