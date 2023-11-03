«У парней сейчас много тараканов и неуверенности». Как мать двоих детей стала спать с мужчинами и за месяц заработала 1,5 млн

— Как у вас, кстати, было с безопасностью на случай, если появятся проблемы с клиентами?



— Обещали, конечно, безопасность, сказали, что есть охрана. Но по факту ее не было. Мне, например, говорят: «У тебя выезд к проверенному клиенту нашему». Я начинаю с человеком общаться, а он мне отвечает, что вообще впервые в нашем городе. Но при этом номер его в базе есть. У сутенера Тюмень не единственный город, где он работает. Есть еще Краснодар, Сочи, Дубай и где-то в Китае еще. В общем, не было никакой безопасности. Парень нормальный был, но мне не нравилось, что так врут. Предлагали уйти, но я осталась.



— То есть ты могла уйти в любой момент?



— Да. Тут вообще без проблем. Единственное, что ты деньги тратишь на такси, а не заработала.



«Первый день был чуть ли не как в сказке»

— Как прошла твоя первая смена? Как вообще морально готовила себя к первому рабочему дню?

