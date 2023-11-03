«До людей не доходит, как могут быть такие отношения»: развелись, но живут с бывшими — три реальные истории новосибирцев

Люди сходятся и расходятся. И даже если есть совместные дети, после развода они предпочитают жить друг от друга отдельно и видеться исключительно по делам. Но некоторые умудряются после расставания не только не портить отношения, но и жить на одной территории, совместно решать бытовые проблемы и даже праздновать праздники. Как они мирно существуют, что их держит рядом друг с другом и почему они не хотят разъезжаться — истории записала Настасья Медведева.
Имена героев публикации изменены по их просьбе.
Два мужа, одна жена
Жительница Новосибирска Дина развелась с мужем в 2015 году, но до сих пор живет с ним в одной квартире
— Я с 9 лет жила в детдоме, в общей сложности 6 лет, и всегда была настроена в жизни решительно: знала, что, если не я буду что-то делать, помочь мне некому. Вышла из детдома, нашла парня, Вадима, жила с ним около 2,5 лет. И тут мне 19 стукнуло, моча в голову ударила: хочу родить в молодости, чтобы потом об этом не думать, и в 30 лет дети уже были взрослые.
Я не хотела рожать в старости. А Вадик не хотел сейчас — говорил, что еще не готов. Я не смогла повлиять на него, и мы в итоге тихо и мирно разошлись. Но после этого продолжили общаться, поздравляли друг друга со всеми праздниками.
В 2007 году я вышла замуж за Николая, и пока была в браке, не общалась с бывшим возлюбленным. При этом поддерживала отношения с его сестрой и мамой. От первого мужа родила двоих детей.
Когда я со вторым ребенком находилась в роддоме, друг супруга установил ему на компьютер игру «Танки», и после этого муж стал зависимым от игр. Он целыми днями играл, ему на все пофигу было, вообще ничего не нужно и не интересно. Я и по-хорошему просила, и ругалась, и просила друзей помочь. Но они говорили, что все наладится. Только ничего не изменилось.
Потом мы решили переехать из комнаты в коммунальной квартире в собственную студию. В тот момент родные Вадима рассказали мне, что он как раз работает на собственной большой машине и может помочь нам с переездом. Я обрадовалась, что деньги не надо будет платить, и решила воспользоваться услугами бывшего возлюбленного из экономии. В день переезда Вадим помог нам, также таскал вещи. Похвалил меня за целеустремленность — помнил, что я всегда говорила: у меня будет своя квартира.
Когда переехали в студию, бывший стал чаще писать, звать на прогулки. При этом я рассказала ему, что отношения с мужем у меня рушатся и что мы практически не общаемся. Вадим водил меня в кино, в кафе на выходных, по будням я сидела с детьми. Вадим предлагал мне расстаться с мужем, но я беспокоилась — дети еще были маленькие. Но вступила в новые отношения.
Три года мы встречались. Сначала муж не знал, я скрывала, потом перестала скрывать — все равно между нами уже не было ничего. Мне надоело все. В 2015 году подала на развод не только из-за того, что он играл, и не было отношений — он руку на меня поднимал из-за ревности. Сразу сказала, что я на тот свет еще не собираюсь. Нас тихо-быстро за месяц развели, на алименты я не подавала. Но после развода мы продолжили жить вместе. За это время сложились нормальные отношения — есть он дома, и есть. Мне даже лучше, чтобы он жил в квартире, как-то с ним проще.
В 2020 году я решила продать квартиру. Мы с бывшим мужем и детьми были сособственниками — он был созаемщиком. Когда продали, бывший муж сказал, что ему ничего не надо, и попросил только прописку, так как ему некуда идти. Я купила 2-комнатную квартиру в ипотеку и сделала из нее 4-комнатную, его созаемщиком не стала делать, чтобы он мне потом не предъявлял, что я ему должна деньги за долю. Решила, что вся квартира потом останется детям. Только в этом году он купил квартиру себе, на следующей неделе поедет ключи получать — все эти годы он жил с нами.
Он всегда работал на заводе фрезеровщиком, но сколько получал, я не знала — всегда тихушником был, себе на уме. Совместного бюджета у нас не было никогда и нет сейчас. В свободное время либо в телефоне зависает, либо в «Танки» играет, больше ему ничего не интересно. По быту постоянно ругаемся. У меня есть маленький ребенок от второго брака, я постоянно дома, но не обязана всех обслуживать. Старшие дети помогают. Бывший муж, бывает, готовит, продукты покупает сам. Деньги я с него не беру, он не скидывается. Только за ипотеку платил мою сначала 17 тысяч, а когда купил свою квартиру, стал платить 10 — так мы с ним договорились.
Новый муж 2–3 раза в неделю ночует у нас, а так живет у матери — она пожилой человек. Нам так проще: и он от нас отдыхает, и мы от него отдыхаем. Я никогда съехаться с ним не торопилась, потому что он маму бросать не хочет, а я не хочу жить с ней — очень тяжелый человек, под которого нужно подстраиваться.
Мужья — бывший и настоящий — ладят на удивление хорошо. Например, купили гардеробную — они ее вместе выбирали, собирали. Кухню в зал переносили и собирали, рабочую зону возле окна для ребенка — тоже вместе. Вадим всегда начинает делать — он рукастый, Коля подключается: его пнешь — он покатится, а так у него нет инициативы, его все время надо пинать.
Дети мирно живут, не ругаются. Вадим захотел совместного, когда ему было 39 лет. Планируем, конечно, в будущем съехаться с детьми и мужем полноценно, а пока стараемся дружно жить. Все праздники отмечаем вместе, дарим друг другу подарки. Я накануне праздников всегда говорю Вадику, что обязательно нужно что-то купить Коле — тот всегда нам что-то дарит.
«Нас называют шведской семьей»
53-летний новосибирец Семен прожил 15 лет в браке, развелся, и уже 4 года живет с бывшей женой под одной крышей
— Мы как жили вместе, так и продолжаем, потому что расстались не как кошка с собакой, а более-менее нормально после 15 лет нормального брака и двух лет жизни на одной территории в браке, но каждый сам по себе. Брак распался, но продолжали жить вместе — двое детей у нас общих. Они уже взрослые, видят все отношения между родителями. У нас 3-комнатная квартира, но Олесе изначально было некуда идти.
Развелись из-за того, что Олесе очень хотелось третьего ребенка. А я не хотел — не понимал, зачем плодить нищету. Но и других причин было много. Вообще, все довольно глупо получилось: она мне не доверяла, думала, что я изменяю, а я не доверял ей. Где-то я грубил, пылил, позволял себе лишнее. Может, просто со временем люди устают друг от друга, быт съедает, пропадает романтика, взаимопонимание.
В итоге она нашла другого мужчину, водила его домой. Я нормально реагировал — мы ведь уже к тем порам расстались. Над нами все смеялись на моей работе, называли «шведской семьей» — до людей не доходит, как могут быть такие отношения. В итоге она вышла замуж, родила ребенка от другого, но они расстались. Оказался неудачный брак. Он не помогает с ребенком, никак не участвует в воспитании, материальной помощи тоже нет. Фактически она с ним сошлась, чтобы родить.
Когда она родила третьего ребенка, купила на маткапитал комнату в трехкомнатной квартире. Но мы продолжили жить вместе — много лет прожили и расстались друзьями, была привычка. Всем было удобно: мне хорошо, когда женщина дома может сделать что-то по хозяйству — приготовить, убрать. Я и сам могу, но я ленивый. А я мужскую работу по дому выполняю, какие-то ее проблемы решаю по возможности. Нам обоим это удобно.
Ребенок от другого мужчины, но я у него крестный, он меня обожает. Бюджета общего у нас нет, но мы оба покупаем продукты и что-то другое. Я просто спрашиваю, что нужно купить, и беру. Или сам вижу, что нет, например, мяса или еще чего-то, и покупаю. Было время, у меня был затык с финансами, и покупала в основном Олеся. Было немного неудобно, что на иждивении, но что поделать — бывает. Сейчас оба работаем. Свекровь бывшей супруги сидела с маленьким ребенком, потом он в садик пошел, сейчас в школу ходит.
Иногда говорим о том, что произошло, что можно еще все изменить и сойтись. Как-то бывшая жена сказала, что на работе обсуждала с коллегами: мол, зачем это все затеяла, что нужно все вернуть. Но только выпившая об этом говорила, трезвая — нет. А я бы, наверное, не против был все вернуть. Но в таком положении удобно: не надо отчитываться ни перед кем, куда захотел, туда пошел. Она с ребенком живет в своей комнате, я в другой. Если со стороны посмотреть, живем обычной нормальной семьей, только не ночуем вместе и не ведем разговоров долгих на кухне. На праздники дарим друг другу подарки, я дарю букеты, празднуем вместе.
Сейчас у нее новый мужчина, но он живет далеко от ее работы — ей неудобно добираться на работу с пересадками. И еще что-то там у них случилось. В итоге она собрала вещи, вернулась — тут все уже знакомое, привычка.
Как-то жена заявила: не хотел ребенка — он есть, и ты теперь фактически выполняешь роль отца. Так и получилось. Нормально бы мне тогда объяснила, что ей нужен ребенок — не пришлось бы все это устраивать.
«Зря потратила время»
Сибирячка Светлана развелась с мужем и еще 11 лет прожила с ним на одной территории
— Поженились мы в 1989 году, а развелись в 1992. На развод подать пришлось мне потому, что бывший уехал якобы за товарами в другой город, а сам устроил дома пьяную попойку с друзьями и женщинами. Я в это время была у родителей в гостях вместе с нашей маленькой дочкой. О том, что у него в квартире шалман, доложила свекровь — она проходила мимо и случайно увидела свет в окнах. Зашла в квартиру и пришла в шок.
На разводе настаивала я, бывший муж был категорически против. По тем временам если один из супругов не являлся на 3 заседания суда подряд, пару разводили автоматически. Бывший не пришел ни на одно, и нас легко развели. Тем более, на алименты я не подавала.
Три года мы прожили каждый сам по себе. Бывший приезжал время от времени, дарил подарки и мне, но в основном дочери. Потом в 1995 году решили все же еще раз попробовать. Тем более, у нас рос совместный ребенок. Когда сошлись, не стали снова торопиться с регистрацией брака.
В итоге прожили 11 лет, но ни к чему хорошему это не привело — ссоры и непонимание продолжились, мы были совершенно разными людьми. Так и разбежались в итоге, только, получается, потеряли еще столько лет жизни.
Думаю, если разошлись люди один раз, не стоит сходиться заново и тем более жить вместе ради детей или каких-то выгод. Все равно пройдет время, и все станет на свои места.
Ранее НГС писал о том, какие плюсы и минусы новосибирцы видят в браке. Кто-то находит в официальных отношениях выгоду, а кто-то — искренние чувства.