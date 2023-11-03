«До людей не доходит, как могут быть такие отношения»: развелись, но живут с бывшими — три реальные истории новосибирцев

Я не хотела рожать в старости. А Вадик не хотел сейчас — говорил, что еще не готов. Я не смогла повлиять на него, и мы в итоге тихо и мирно разошлись. Но после этого продолжили общаться, поздравляли друг друга со всеми праздниками.



В 2007 году я вышла замуж за Николая, и пока была в браке, не общалась с бывшим возлюбленным. При этом поддерживала отношения с его сестрой и мамой. От первого мужа родила двоих детей.

Когда я со вторым ребенком находилась в роддоме, друг супруга установил ему на компьютер игру «Танки», и после этого муж стал зависимым от игр. Он целыми днями играл, ему на все пофигу было, вообще ничего не нужно и не интересно. Я и по-хорошему просила, и ругалась, и просила друзей помочь. Но они говорили, что все наладится. Только ничего не изменилось.