freedom
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 1/10
usd 93.22
eur 98.35
СрочноМедик-педофил вышел из колонии
Все новости
Все новости
Истории

«Мы не понимали, что происходит»: сибирячка ждет своего жениха с СВО — видеоистория

Девушка делится эмоциями в социальных сетях — ее видео о встречах и расставаниях набирают тысячи просмотров

433
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Алина Тороева поделилась своими эмоциями, которые пережила за последний год

Видео: Антон Дигаев, Анна Богданова, Алена Золотухина / NGS

23-летняя сибирячка Алина Тороева ждет своего жениха из зоны СВО — своими эмоциями девушка делится с подписчиками. В этом видео Алина рассказывает, как жизнь пары разделилась на до и после, когда ее парню пришла повестка.

— Я ехала домой, у меня была истерика очень сильная, — вспоминает Алина. — Целый день мы ездили, закупали все ему необходимые вещи. Мы не понимали, что происходит. Вроде обычная жизнь, работа, дела, тренировки, Женя еще хоккеист у меня. И все спонтанно меняется и, конечно, эмоционально это был такой сдвиг.

Долгожданная встреча произошла через несколько месяцев — самые трогательные моменты девушка сняла на видео. В том числе, и встречу мамы с сыном, когда тот приехал в отпуск. Алина говорит, что в первый раз расставаться было тяжелее из-за страха неизвестности. За этот год девушка научилась ждать и жить со светлыми мыслями, строить планы и не думать о плохом.

Поделиться

— Не думаю, думать не хочу. Иначе это только плохие мысли и мои слезы. Это вообще ни к чему не приведет, — рассуждает Алина. Справляться с эмоциями ей помогают работа и учеба. Она ждет своего жениха и верит, что все их планы осуществятся. Смотрите трогательное видео про встречи и расставания. Девушка поделилась своей историей, которая, возможно, вдохновит других и заставит верить в лучшее.

Еще одна жительница Новосибирска ждет возвращения мужа — ей не на что растить четверых детей. Счет мужа арестовали из-за алиментов. У отправившегося воевать новосибирца двое детей от первого брака и трое от второго, а также еще один ребенок на иждивении.

По теме

СВОЧастичная мобилизацияМобилизацияЛюбовь
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter