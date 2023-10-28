«Мы не понимали, что происходит»: сибирячка ждет своего жениха с СВО — видеоистория

— Я ехала домой, у меня была истерика очень сильная, — вспоминает Алина. — Целый день мы ездили, закупали все ему необходимые вещи. Мы не понимали, что происходит. Вроде обычная жизнь, работа, дела, тренировки, Женя еще хоккеист у меня. И все спонтанно меняется и, конечно, эмоционально это был такой сдвиг.