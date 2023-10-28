«Мы не понимали, что происходит»: сибирячка ждет своего жениха с СВО — видеоистория

23-летняя сибирячка Алина Тороева ждет своего жениха из зоны СВО — своими эмоциями девушка делится с подписчиками. В этом видео Алина рассказывает, как жизнь пары разделилась на до и после, когда ее парню пришла повестка.
— Я ехала домой, у меня была истерика очень сильная, — вспоминает Алина. — Целый день мы ездили, закупали все ему необходимые вещи. Мы не понимали, что происходит. Вроде обычная жизнь, работа, дела, тренировки, Женя еще хоккеист у меня. И все спонтанно меняется и, конечно, эмоционально это был такой сдвиг.
Долгожданная встреча произошла через несколько месяцев — самые трогательные моменты девушка сняла на видео. В том числе, и встречу мамы с сыном, когда тот приехал в отпуск. Алина говорит, что в первый раз расставаться было тяжелее из-за страха неизвестности. За этот год девушка научилась ждать и жить со светлыми мыслями, строить планы и не думать о плохом.
— Не думаю, думать не хочу. Иначе это только плохие мысли и мои слезы. Это вообще ни к чему не приведет, — рассуждает Алина. Справляться с эмоциями ей помогают работа и учеба. Она ждет своего жениха и верит, что все их планы осуществятся. Смотрите трогательное видео про встречи и расставания. Девушка поделилась своей историей, которая, возможно, вдохновит других и заставит верить в лучшее.
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