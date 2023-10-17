Для тех, кто любит ретро. Сибирячка продает в интернете пачку раритетных презервативов за 30 тысяч

На сайте объявлений сибирячка выставила на продажу пачку раритетных презервативов Fantasy и попросила за них 29,9 тысяч рублей. Судя по геолокации, указанной в объявлении, приобрести экземпляр можно в Академгородке.
Презервативы, которые продает девушка, изготовлены в Вене (Австрия). Судя по фото товара, всего в пачке — 12 контрацептивов.
На упаковке изображены мужчина с женщиной в обнимку. Также на ней указано, что презервативы «герметически закрыты в пленочную упаковку», и каждый из них может использоваться исключительно один раз.
— Коллекционная вещь для любителей ретро. Полный комплект в упаковке. Изделия не вскрывались, — сказано в описании.
Продавец готова к торгу и обмену. Мы написали ей сообщение для того, чтобы узнать, на что именно она согласилась бы обменять презервативы. Однако на момент публикации получить комментарии от девушки не удалось.
Недавно НГС рассказывал о сибиряке, который напечатал на 3D-принтере членозавров и рукожопов — он тоже выставил статуэтки на сайте объявлений.