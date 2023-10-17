freedom
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 4/10
usd 97.29
eur 102.52
Тема дняПришли квитанции с повышенным транспортным налогом
Все новости
Все новости

Для тех, кто любит ретро. Сибирячка продает в интернете пачку раритетных презервативов за 30 тысяч

Срок годности контрацептивов истек спустя небольшое время после перестройки

1 845

Сибирячка продает в интернете пачку раритетных презерватитов за 29,9 тысяч рублей

Поделиться

На сайте объявлений сибирячка выставила на продажу пачку раритетных презервативов Fantasy и попросила за них 29,9 тысяч рублей. Судя по геолокации, указанной в объявлении, приобрести экземпляр можно в Академгородке.

Презервативы, которые продает девушка, изготовлены в Вене (Австрия). Судя по фото товара, всего в пачке — 12 контрацептивов.

На упаковке изображены мужчина с женщиной в обнимку. Также на ней указано, что презервативы «герметически закрыты в пленочную упаковку», и каждый из них может использоваться исключительно один раз.

— Коллекционная вещь для любителей ретро. Полный комплект в упаковке. Изделия не вскрывались, — сказано в описании.

Продавец готова к торгу и обмену. Мы написали ей сообщение для того, чтобы узнать, на что именно она согласилась бы обменять презервативы. Однако на момент публикации получить комментарии от девушки не удалось.

Недавно НГС рассказывал о сибиряке, который напечатал на 3D-принтере членозавров и рукожопов — он тоже выставил статуэтки на сайте объявлений.

По теме

НовостиНовосибирскОбъявленияПрезервативыКоллекции
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter