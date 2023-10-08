«Я повар и не боюсь вида крови». Известный блогер рассказал, как три раза ходил с женой на роды

Я на первых родах даже подумал, что и не знаю, как тут врачи вообще без мужа справляются. Потому что все равно бывают моменты, когда нет рядом акушерки или врача, а надо чем-то помочь, подсказать, подержать, сделать массаж спины.



Первого мы рожали в Академгородке — в ЦКБ СО РАН — и тогда там дико не хватало персонала. Это был 2013 год. Главврач — одна на всех. Акушерка поставила укол и ушла. И я достаю тетрадку с конспектами, что мы писали на курсах: смотрю, что надо делать, чего ждать, ну и так далее. Я считаю, что в такой момент очень важно быть вместе.

