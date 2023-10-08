«Я повар и не боюсь вида крови». Известный блогер рассказал, как три раза ходил с женой на роды

Мужчины, которые решились участвовать в совместных родах с женой, достойны особого восхищения. Возможно, им даже грамоту за это надо выдавать, если уж не медаль. И молоко — как раньше выдавали работающим на вредном производстве. Потому что не у каждого мужчины психика выдержит увиденное и пережитое в этот момент. Вы только представьте, им же еще пуповину предлагают резать! Известный в Новосибирске предприниматель и блогер Максим Коротких решился на такой подвиг трижды. И два последних раза его супруга Алла соглашалась на вертикальные роды. Что это такое и как он все это выдержал, Максим рассказал лично. Далее — от первого лица.
Когда мы планировали первую беременность, точнее — она уже началась, мы посещали всевозможные курсы для начинающих родителей. Тогда я жене и сказал, что хочу присутствовать при родах — это называется партнерские роды. Сказал на эмоциях, а для жены это было такое событие! Она потом подружкам всем рассказала — настолько это было важно для нее.
Я на первых родах даже подумал, что и не знаю, как тут врачи вообще без мужа справляются. Потому что все равно бывают моменты, когда нет рядом акушерки или врача, а надо чем-то помочь, подсказать, подержать, сделать массаж спины.
Первого мы рожали в Академгородке — в ЦКБ СО РАН — и тогда там дико не хватало персонала. Это был 2013 год. Главврач — одна на всех. Акушерка поставила укол и ушла. И я достаю тетрадку с конспектами, что мы писали на курсах: смотрю, что надо делать, чего ждать, ну и так далее. Я считаю, что в такой момент очень важно быть вместе.
Самые свежие эмоции еще в памяти, конечно, от последнего раза. Понятно, что происходят потуги, появляется детская головка, идет процесс… И когда родился ребенок, мне захотелось вскочить, закричать и зааплодировать, словно гол забили..
На родах меня постоянно спрашивали: «Все хорошо? Все нормально? Не упадете в обморок?» На что я отвечал: «Все нормально, я же повар. Я не боюсь вида крови, скажем так». Нет, я не переживал из-за этого. Конечно, было интересно в первый раз: я же не знал, чего ожидать. Ощущения, когда перерезаешь пуповину, необычные: у нее же своя жесткость, не как бумагу режешь.
Считаю, я жене сильно помогал в эти моменты — особенно при первых родах. Подозреваю, у женщины во время этого процесса время останавливается. Я в какой-то момент сказал: «Все хорошо, Алла. Я уже вижу головку. Волосы — мои». И она мне потом говорила, что это ей придало сил, так как она не понимала, что происходит. У нее словно второе дыхание открылось.
У нас два сына: родились в 2013 и 2016 годах. И вот сейчас — в 2023-м — появилась дочка. Дочку, конечно, очень хотели: у мамы должна быть подружка, нужна принцесса, которую надо наряжать, а то у нас сплошной мужской коллектив.
С третьим ребенком долго тянули: все было «не время», все какие-то дела. А тут решили: сколько можно уже оттягивать, надо действовать, а то поздно будет. Применили все свои знания в области физиологии человека, и родилась дочка. Это не значит, что мы под подушку клали какие-то талисманы — все по науке делали. Вот говорят, сперматозоиды, которые отвечают за рождение девочки, живут дольше тех, что отвечают за мальчиков. Значит, зачатие нужно произвести за пару дней до овуляции — якобы больше вероятности, что мужские не дождутся готовности яйцеклетки, а женские доживут. Правда, этот метод некоторые врачи оставляют под вопросом. На самом деле, надо просто сильно хотеть. И правильно мечтать.
За вторым ребенком мы снова пошли в ЦКБ. Там познакомились с завотделением, которая нас заинтересовала идеей вертикальных родов. Мы уже слышали про такие роды, что это более физиологично. Тогда и решили — да, будут вертикальные роды.
Это такой стульчик с сидением полумесяцем, на который женщина садится. Как, например, сиденье для унитаза, но без передней перегородки. И спинки нет. Женщина находится в вертикальном положении, а ребенок, получается, продвигается под собственной тяжестью. Когда у нас рождался второй, все произошло настолько быстро, что я был в шоке. Потому мы и не сомневались, что третьи роды тоже будут вертикальными. И это случилось уже в роддоме № 6, где есть целый кабинет с оборудованием для вертикальных родов. Включая специальный стульчик для мужчины, который сидит сзади и поддерживает жену.
Я с гордостью говорю, что сам всем троим детям перерезал пуповину и держал после родов ребенка на руках — ходил с ним. Говорят, большая эмоциональная связь с ребенком в этот момент и начинается.
В августе 2021 года сибирячка Марина Беркутова рассказала о своем веселом опыте партнерских родов.