«Ищу выносливого мужчину для походов в баню». Что мы теряем после расставаний — рассуждения секс-колумнистки НГС

Был в моей жизни роман, который начался в бане. Мы группкой институтских друзей частенько выезжали к герою на дачу, где одним из главных пунктов развлекательной программы была баня с прекрасной парилкой. Также в летнее время присутствовало обливание холодной водой из шланга посреди двора, сопровождавшееся девичьими визгами.



Хозяин дачи и бани отлично парил всех девушек по очереди, убедительно объясняя нам, что ничего принципиально нового он в процессе парения под нашими купальниками не увидит. Возможно, соседи, которые наблюдали визги под шлангом, тоже не видели ничего нового, но, так или иначе, у меня с хозяином дачи баня все-таки переросла в довольно бурный роман на несколько следующих лет.

