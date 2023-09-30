«Ищу выносливого мужчину для походов в баню». Что мы теряем после расставаний — рассуждения секс-колумнистки НГС

Казалось бы, люди встречаются и живут друг с другом, выбирая партнеров по каким-то традиционным довольно признакам: длинный список требований к внешности, а еще мужчина должен быть надежным, сильным и щедрым (или нет — у всех свои наборы требований), женщина — красивой, домашней и поддерживающей (или нет). Часто мы слышим, что кто-то продолжает жить с женой только ради детей, но иногда выясняется, что люди остаются вместе по самым неожиданным причинам. Секс-колумнистка НГС Светлана Гладкова рассказывает истории людей, которые не хотели расставаться, чтобы сэкономить — неожиданно — на фотографе или парении.
Был в моей жизни роман, который начался в бане. Мы группкой институтских друзей частенько выезжали к герою на дачу, где одним из главных пунктов развлекательной программы была баня с прекрасной парилкой. Также в летнее время присутствовало обливание холодной водой из шланга посреди двора, сопровождавшееся девичьими визгами.
Хозяин дачи и бани отлично парил всех девушек по очереди, убедительно объясняя нам, что ничего принципиально нового он в процессе парения под нашими купальниками не увидит. Возможно, соседи, которые наблюдали визги под шлангом, тоже не видели ничего нового, но, так или иначе, у меня с хозяином дачи баня все-таки переросла в довольно бурный роман на несколько следующих лет.
Когда мы расставались, этот роман уже напрочь себя исчерпал, так что я была рада возможности поставить точку. Но вот мысль о том, что он когда-нибудь найдет себе какую-нибудь другую девицу, которую будет парить, мучила меня чрезвычайно. Совсем я не мучилась, что его новая пассия выйдет за него замуж, будет рожать ему детей и готовить завтраки. А вот баня огорчала. Если бы тогда был «Тиндер», я бы точно написала в био: «Ищу сильного и выносливого мужчину для совместных походов в баню. Интим не предлагать!» Но «Тиндера» не было, а я как раз выходила замуж.
Муж более-менее справлялся с баней, но скорее менее, чем более.
Я, правда, тут склонна думать, что для секса тоже талант нужен. Но, по крайней мере, если предложить мужчине секс, то он согласится с большей готовностью, чем если предложить ему пойти в баню. Особенно если в бане секса не предполагается. Вот и приходится нам ходить к профессиональным парильщикам, платить внушительные деньги за то, что какие-то счастливые женщины получают совершенно случайно, просто удачно выйдя замуж. А вот представляете, если в семье, где муж идеально умеет парить, жена вообще не любит баню? Или просто не переносит жару? Вот где действительно критическое несовпадение темпераментов, а не в сексе, конечно.
Впрочем, нынче главная претензия у женщин к мужьям какая? Не про баню, конечно, — про баню довольно экзотическая. Про фотографии. Во времена, когда каждая из нас немножко блогерша, даже если юрист или бухгалтер, а тем более если «счастливая жена и мать», то кто-то же должен генерировать контент. Так что нынче девушкам подавай мужей, которых не нужно по 10 минут уговаривать сфотографировать тебя в красивом месте. Которые сделают искомые фоточки, меняя ракурс и отлавливая падающий свет. А то и даже предлагая тебе встать как-то так, чтобы и ракурс, и свет были правильными.
Но самая распространенная проблема какая? Муж после долгих уговоров берет в руки телефон и делает 50 совершенно одинаковых неудачных кадров, не особенно глядя даже на экран. И, если уж ты получила хотя бы одну фотографию, где у тебя не обрезаны ни голова, ни ноги, то и не ворчи, пожалуйста. Закрытые глаза и открытый рот фотографию не портят, не придумывай, пожалуйста. Или вообще, вот тебе штатив с кнопкой в подарок на день рождения — вертись перед ним в свое удовольствие, где бы тебе ни пришло в голову найти фотозону.
И вот уже на девичнике счастливая жена и мать, вернувшись из двухнедельного отпуска на Мальдивах и хвастаясь новыми сумочкой, колечком и губами, жалуется подружкам, что все бы хорошо в ее Петеньке, если бы не полное отсутствие таланта фотографировать ее, прекрасную. И столько трагедии в ее голосе, что, кажется, она искренне недовольна своей семейной жизнью. Хотя, наверное, цены колечка хватило бы, чтобы оплачивать фотосессии пару лет вперед в еженедельном режиме минимум.
И тут же моя подруга мается с другой проблемой: нужно расстаться с основательно проштрафившимся мужчиной, но расстраивает то, что он прекрасно ее фотографирует. Трахает тоже отлично, но это в ее жизни не такой уж уникальный случай, а вот удачные фотографии — уникальный. И она раздумывает, не будет ли проще ходить раз в несколько месяцев на фотосессии, а с мужчиной все-таки расстаться. За фотосессии, конечно, придется платить, секс получать где-то в другом месте, но зато нервы в порядке.
А я в очередной раз думаю, что почему-то, когда люди, расставаясь, говорят: «Давай останемся друзьями», они все равно не остаются друзьями. А ведь могли бы! И у некоторых особенно полезных женатых мужчин помимо жены было бы еще несколько подруг по интересам: кого-то он бы парил, кого-то фотографировал, с кем-то катался бы на велосипедах, а еще с кем-то ходил бы в походы в горы. Впрочем, я не очень верю в существование святых женщин, которые выходили бы замуж и терпели бы всю эту ватагу подруг, оставляя себе только секс, совместных детей, сон и завтраки. Особенно если бы у него были бы какие-нибудь дополнительные подруги по завтракам.
В сентябре Новосибирск посетил известный коуч Сатья Дас — он объяснил, почему девушки хотят побыстрее съехаться с партнером и к чему это приводит.