«Парень сидел с ней в обнимку, а потом поставил покрасивее»: посреди Инюшенского бора бросили голую куклу-манекен

16 сентября в Инюшенском бору жительница Новосибирска Евгения Нестеренко обнаружила голую куклу-манекен, которая стоит у ямы и смотрит вдаль.
Куклу человеческого роста, у которой нет волос и одежды, Евгения нашла в нескольких минутах ходьбы от своего дома.
— Ее притащил какой-то парень. Сначала сидел с ней в обнимку, а потом поставил ее покрасивее. Когда мы шли обратно, парня уже не было — только манекен, — рассказала Нестеренко НГС.
Девушка сделала снимки куклы, которая так и осталась стоять в лесу.
В июле НГС рассказывал, как новосибирцы начали массово продавать на сайтах объявлений дорогих коллекционных кукол — среди них есть Барби и редкие фарфоровые экземпляры.