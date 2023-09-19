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«Парень сидел с ней в обнимку, а потом поставил покрасивее»: посреди Инюшенского бора бросили голую куклу-манекен

На искусственной женщине не было не только одежды, но и волос

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Манекен загадочно смотрит вдаль

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16 сентября в Инюшенском бору жительница Новосибирска Евгения Нестеренко обнаружила голую куклу-манекен, которая стоит у ямы и смотрит вдаль.

Куклу человеческого роста, у которой нет волос и одежды, Евгения нашла в нескольких минутах ходьбы от своего дома.

— Ее притащил какой-то парень. Сначала сидел с ней в обнимку, а потом поставил ее покрасивее. Когда мы шли обратно, парня уже не было — только манекен, — рассказала Нестеренко НГС.

Девушка сделала снимки куклы, которая так и осталась стоять в лесу.

В июле НГС рассказывал, как новосибирцы начали массово продавать на сайтах объявлений дорогих коллекционных кукол — среди них есть Барби и редкие фарфоровые экземпляры.

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Голая женщинаКуклаНовосибирскНовости
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