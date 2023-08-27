«Дети в браке обязательны!»: сибиряк нашел жену через объявление на стене своего дома

— С начала августа это объявление видела, и сейчас оно висит. Я сама журналистка в прошлом: подумала, что вас это может заинтересовать, — сказала Журавлева, прислав фотографии.



В тексте объявления сказано: «Ищу жену! Дети в браке обязательны. Проживание в этом доме». Далее приведен телефон потенциального мужа и адрес его электронной почты. Разговор с автором объявления у НГС не задался.

