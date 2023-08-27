«Дети в браке обязательны!»: сибиряк нашел жену через объявление на стене своего дома

Житель села Чемал Республики Алтай нашел себе жену с помощью объявления на стене своего дома. Внимание НГС на необычный способ знакомства обратила местная жительница Полина Журавлева.
— С начала августа это объявление видела, и сейчас оно висит. Я сама журналистка в прошлом: подумала, что вас это может заинтересовать, — сказала Журавлева, прислав фотографии.
В тексте объявления сказано: «Ищу жену! Дети в браке обязательны. Проживание в этом доме». Далее приведен телефон потенциального мужа и адрес его электронной почты. Разговор с автором объявления у НГС не задался.
— Не желаю отвечать на ваши вопросы. Могу сказать лишь, что жену я себе нашел, на этом всё! — отрезал мужчина.
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