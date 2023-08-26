«Просто у тебя недотрах, вот ты и ворчишь!» Колонка о (не)зависимости женского недовольства от секса

Каждый раз, когда женщина высказывает где-нибудь в интернете недовольство чем бы то ни было, в диапазоне от лестницы на Речном до стремительно рвущегося вверх курса доллара, обязательно в комментариях кто-нибудь заявляет, что женщина эта такая недовольная, потому что у нее мужика нет нормального. Секс-колумнистка Светлана Гладкова задумалась, все ли беды от отсутствия секса и можно ли справиться с недовольством новосибирских женщин, если у них у всех будет качественный секс.
Многое в современном мире может удивлять. Удивительно, например, откуда берутся плоскоземельщики и антиваксеры. Но, пожалуй, еще больше удивляют сторонники теории членоцентричности. Это пока новое название для теории, у которой, однако, уже давно много сторонников. Ее приверженцы искренне уверены в том, что если женщина чем-то недовольна, то это всё у нее от недотраха.
Найти приверженцев теории членоцентричности очень просто: находишь женщину, высказавшую в публичном поле недовольство чем бы то ни было, и читаешь комментарии. Обязательно найдется кто-то, кто скажет, что это всё от недотраха. Вот одна моя подруга написала колонку о знаменитой лестнице на Речном. Конечно, кто-то посоветовал ей самой взять в руки инструмент и сделать что-нибудь, а не ныть в интернете. Другие же немедленно предположили, что если бы у нее был регулярный и качественный секс, то лестница бы ее не возмущала.
Или вот я высказала публично мнение, что билеты на фестиваль сидра стоили неоправданно дорого. Мне, конечно, рассказали, почему я неправа, и что на самом деле надо было бы брать еще дороже. И я была готова к тому, что мне непременно скажут, что я нищеброд и нечего возмущаться, если просто не можешь себе позволить. Но нет же, нашелся человек, который предположил, что все мои проблемы от недотраха. Дорого? Мужика найди нормального, пусть он тебя трахает качественно и регулярно, и ты точно поймешь, что это не дорого, а совершенно разумно.
И ведь каждый раз, когда какой-то женщине кто-нибудь пишет, что это просто у нее недотрах, поэтому она из-за чего-нибудь раздражается, где-то плачут два-три ее бывших, которые не понимают, почему она предпочла им, таким чудесным и маскулинным, свой недотрах. И где-то там же плачет некоторая очередь поклонников, которые и хотели бы ее потрахать, но почему-то не получается — все ей то некогда, то недосуг, то есть более приятные способы провести время (читай: просто она предпочитает проводить время не с тобой). Но нет, вне зависимости от всех этих факторов и от всех этих полчищ мужчин, которые готовы были бы исправить гипотетический недотрах, всё равно найдется кто-то, кто заявит, что просто у тебя недотрах. Замужем? Ну так тем более! Понятно, что муж тебя, такую занудную, не хочет тоже и не трахает.
И вот, казалось бы, тысячи лет эволюции, огромные пласты культуры, километры написанных романтичных стихов, а некоторые мужчины всё равно считают, что если у женщины что-то не так, то всё дело в отсутствии у нее доступа к его члену (или какому-нибудь другому члену).
Просидела ты, например, допоздна над срочной работой, успела поспать
Но вообще мужская уверенность в том, что женщину довольно просто осчастливить, предложив ей в нужный момент член, умиляет. Потому что, насколько я знаю, член не превратит курагу в манго и не научит франтов на BMW мигать поворотниками.
Поскольку не бывает дыма без огня, я пошла искать в своем окружении женщин, которые признались бы, что в состоянии недотраха способны на какую-нибудь особенную стервозность. Нашлись некоторые глупости, типа переспать с первым встречным или с бывшим мужем. Но, похоже, в чисто физиологическом смысле женщины вроде научились справляться с применением разнообразных достижений современной эротической промышленности, а чаще даже и без них.
Конечно, нашлись знакомые женщины, у которых какое-то время не было секса (или он был, но некачественный), от чего портилось настроение. Особенно такое почему-то характерно для замужних женщин, у которых в законном браке что-то разладилось, секса нет или почти нет, но всё равно это не значит, что женщина будет кидаться на людей с претензиями к отсутствующим дорогам, разрушенным лестницам, наполовину открытым аэропортам и неоправданно дорогим билетам на фестиваль сидра. Скорее в такой ситуации женщина начинает грустить от отсутствия внимания со стороны мужа, искать признаки измены, худеть, рисовать, краситься в рыжий, делать татуировки — и еще много всего такого, чем можно попытаться привлечь к себе внимание конкретного мужчины. Возможно, она даже начнет ворчать на этого конкретного мужчину и с ним же ссориться. Но вряд ли будет выплескивать это всё на окружающих.
Впрочем, конечно, никого это всё не убедит, в связи с чем хочется уже пойти писать сценарий нового супергеройского фильма «Человек-член». Там главный герой, как вы понимаете, находит женщин в разных затруднительных жизненных обстоятельствах, занимается с ними сексом, в результате чего у женщин немедленно улучшается настроение, повышается жизненный тонус, а проблемы рассасываются. Кажется, это будет довольно веселый фильм, но немножко фантастический. И да, строго 18+. А может, и вовсе 40+ — чтобы женщина сначала успела узнать, что сексом горю не поможешь, а потом уже смотрела.