«Просто у тебя недотрах, вот ты и ворчишь!» Колонка о (не)зависимости женского недовольства от секса

Многое в современном мире может удивлять. Удивительно, например, откуда берутся плоскоземельщики и антиваксеры. Но, пожалуй, еще больше удивляют сторонники теории членоцентричности. Это пока новое название для теории, у которой, однако, уже давно много сторонников. Ее приверженцы искренне уверены в том, что если женщина чем-то недовольна, то это всё у нее от недотраха.



Найти приверженцев теории членоцентричности очень просто: находишь женщину, высказавшую в публичном поле недовольство чем бы то ни было, и читаешь комментарии. Обязательно найдется кто-то, кто скажет, что это всё от недотраха. Вот одна моя подруга написала колонку о знаменитой лестнице на Речном. Конечно, кто-то посоветовал ей самой взять в руки инструмент и сделать что-нибудь, а не ныть в интернете. Другие же немедленно предположили, что если бы у нее был регулярный и качественный секс, то лестница бы ее не возмущала.

