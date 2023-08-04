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5 простых и работающих лайфхаков для знакомства с девушками: советы соблазнителя

Специалист по женщинам рассказал о преимуществах реальных знакомств над виртуальными

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Эдуард Баглай / NGS24.RU

Никита ван Лахти — специалист по знакомствам. Он стал известен тем, что выпустил эротический роман, в котором рассказал о взаимоотношениях с 80 женщинами. Несмотря на то, что соблазнитель не отказывается от онлайн-знакомств, он уверен, что с уходом «Тиндера» возможностей для общения и налаживания контактов не стало меньше. А август — прекрасное время, чтобы знакомиться просто на улице. Какие уловки он сам использует для знакомств? Смотрите (и запоминайте) в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

— Я вообще сторонник знакомств вживую, потому что в этом случае мозг может считать намного больше информации: твой это человек или не твой. Есть различные лайфхаки для знакомств, но есть одно главное правило, которого всегда нужно придерживаться. Самое главное — это подходить при любых обстоятельствах, неважно, готов ты или не готов. Не нужно думать, что ты не так одет, не та прическа, не то настроение. Это всё надо отметать и действовать, — говорит эксперт.

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