5 простых и работающих лайфхаков для знакомства с девушками: советы соблазнителя

Никита ван Лахти — специалист по знакомствам. Он стал известен тем, что выпустил эротический роман, в котором рассказал о взаимоотношениях с 80 женщинами. Несмотря на то, что соблазнитель не отказывается от онлайн-знакомств, он уверен, что с уходом «Тиндера» возможностей для общения и налаживания контактов не стало меньше. А август — прекрасное время, чтобы знакомиться просто на улице. Какие уловки он сам использует для знакомств? Смотрите (и запоминайте) в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.