Куда исчезли курортные романы и почему Сочи становится городом разбитых сердец и одиночества. Истории наших читателей

В Сочи едут за морем и счастьем. Кто-то в отпуск, кто-то насовсем. Многие, таясь или нет, планируют завести легкий курортный роман, а то и вторую половинку встретить. Однако всё чаще можно услышать, что в Сочи это не так-то просто. И сюда нужно ехать, что называется, со своим самоваром.
«Что не так?» — задались вопросом наши коллеги из SOCHI1.RU. Казалось бы, вот тебе море, вот тебе пальмы, вот тебе романтика. Влюбляйся, строй отношения, наслаждайся жизнью. Почему же всё труднее встретить его или ее, с кем можно глядеть на звезды в черном бархатном небе?
На этот вопрос журналисты попросили ответить гостей и жителей Сочи.
Мария, 42 года, бизнесвумен
— Мне нравятся высокие блондины с голубыми глазами и ровными ногами. Ну вот такой у меня фетиш — имею право. Пусть хоть лысый, лишь бы высокий и с глазами. В Сочи же преимущественно другой тип мужчин.
Сейчас прям реально легче, спасибо «понаехам». Хоть есть за что глазу зацепиться. Отношения у меня были, расстались. Сейчас строю новые, но сложно. Мужчин, попадающих под мои критерии, в этом южном городе очень маленький процент. Из них нужно отсечь женатиков, наркоманов
Самое ужасное, как мне кажется, я уже и не хочу ни с кем строить семью, а получаю удовольствие от поиска (смеется). От мужчины мне ничего не нужно: ни денег, ни жилья, ни помощи. Только интересное времяпрепровождение. Где знакомлюсь? На тусовках. Я бываю на интересных мероприятиях каждую неделю и везде хожу одна, без подруг. Я вижу, что одинокую даму всегда готовы развлечь, даже тогда, когда действительно хочется одиночества.
Мне кажется, дамочкам, желающим познакомиться, не стоит брать на охоту группу поддержки. Это может реально всё испортить. Кто-то из подруг поведет разговор не в то русло — и пошло-поехало. А может, и вообще больше понравится подруга. Должно быть двое: вы и он. Больше двух — уже толпа.
Оксана, 21 год, студентка
— Я в Сочи 6 лет, и, как я заметила, большая часть парней живет, что называется, на лайте. Они не амбициозные, ни к чему не стремятся. Их родители сдают квартиры, а они просто кайфуют. Ну там кальянчик покурить, на море сходить и так далее. Они не реализованные, ничего из себя не представляют. Большинство мужчин знакомятся, не хотят вкладываться. С романтикой вообще всё плохо. Ну там мы с тобой один вечер провели, на море посидели, поболтали. Ну всё… давай! Это что касается местных. Туристам тоже ничего не надо, никаких перспектив. Они приехали отдыхать, им главное — веселье. Где знакомлюсь? В интернете в основном или в универе. На улице стараюсь все предложения отсекать.
Татьяна, 31 год, фрилансер
— Я в Сочи вышла замуж. С будущим мужем познакомилась, когда отдыхала в Адлере. Это был яркий отпуск, потом переписка в интернете. Он приезжал ко мне, я — к нему. В итоге решили пожениться. Но прожили вместе всего 3 года. Знаете, что я заметила? Он каждое лето прям сильно менялся. Начинались пьяночки, скандалы, упреки, уходы из дома. Однажды я устроила застолье и поговорила с ним начистоту. Он выпил и разоткровенничался. Оказывается, раньше он каждое лето развлекался с туристками. Даже показал свой старый календарь, где у него по датам было расписано: Аня, Света, Наташа. Кто когда приезжает и у него останавливается — чтобы всё без накладок. Оказывается, и я была разок в этом списке. И по этой жизни он сильно тоскует. Я собрала вещи и переехала. Больно до сих пор. Где знакомлюсь? Нигде. Я думаю, что тут, в Сочи, они все такие. По крайней мере, все семьи, которые я вижу, летом едва не распадаются.
Вадим, 50 лет, менеджер по прокату пляжного оборудования
— В Сочи живу 2 года, приехал из Москвы. Разведен. Я не знакомлюсь, а даже наоборот, пресекаю излишнюю активность дам. Дефицита внимания не испытываю. В Сочи женщины слишком активные, себялюбивые, самоуверенные. Не готовы идти на уступки, а потом удивляются, что всё еще одиноки. Так вам мужчина-то и не нужен. Вы сами, как два в одном. Очень много дамочек с заскоками. Таким я советую приобрести мелок. От тараканов. Отношений я не хочу, приехал сюда наслаждаться жизнью. Я каждый день на море.
Михаил, 32 года, IT-специалист
— Я живу на два города: и Сочи, и Новосибирск. Я заметил, что в северном регионе женщины поинтересней. В Сочи я немого выдохся от девушек без высшего образования и хорошей работы. Разговоры на бытовом уровне — ну там «подай ложку», «убери чашку» — еще можно вести. К сожалению, такие девушки даже не строят сложноподчиненные предложения. А хочется умную, успешную. Я ведь ищу спутницу жизни.
Однажды психанул и написал на своей странице на сайте знакомств: «Ты зарабатываешь от
В Сочи — глухо. А в Новосибирске у меня завязалась с несколькими переписка. Эти девушки — мои коллеги в IT-сфере. С одной даже встречались. Занимается спортом, разбирается в инвестициях. Правда, ей не подошел я. Наверное, мне недоступны высокоранговые девушки.