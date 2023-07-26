Куда исчезли курортные романы и почему Сочи становится городом разбитых сердец и одиночества. Истории наших читателей

Татьяна, 31 год, фрилансер

— Я в Сочи вышла замуж. С будущим мужем познакомилась, когда отдыхала в Адлере. Это был яркий отпуск, потом переписка в интернете. Он приезжал ко мне, я — к нему. В итоге решили пожениться. Но прожили вместе всего 3 года. Знаете, что я заметила? Он каждое лето прям сильно менялся. Начинались пьяночки, скандалы, упреки, уходы из дома. Однажды я устроила застолье и поговорила с ним начистоту. Он выпил и разоткровенничался. Оказывается, раньше он каждое лето развлекался с туристками. Даже показал свой старый календарь, где у него по датам было расписано: Аня, Света, Наташа. Кто когда приезжает и у него останавливается — чтобы всё без накладок. Оказывается, и я была разок в этом списке. И по этой жизни он сильно тоскует. Я собрала вещи и переехала. Больно до сих пор. Где знакомлюсь? Нигде. Я думаю, что тут, в Сочи, они все такие. По крайней мере, все семьи, которые я вижу, летом едва не распадаются.

