«Дом, работа, секс под одеялом». Шибарист рассказал о тайной жизни россиян

Мужчина уже несколько лет практикует японское эротическое искусство связывания. Он делает шибари-шоу и проводит даже индивидуальные сессии для девушек. Во время них они могут не только расслабиться и получить положительные эмоции, но и даже достичь оргазма. Сколько стоят подобные сессии, как шибари связано с БДСМ и что это вообще такое — смотрите в видео выше.