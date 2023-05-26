«Дом, работа, секс под одеялом». Шибарист рассказал о тайной жизни россиян

— У обычного человека: дом, работа, секс под одеялом с выключенным светом. А приходят обычные люди, но они чуть выше уровня сознания, чем, грубо говоря, быдло. Потому что знают, чего хотят, — говорит шибарист из Тюмени Мушег Кочарян.
Мужчина уже несколько лет практикует японское эротическое искусство связывания. Он делает шибари-шоу и проводит даже индивидуальные сессии для девушек. Во время них они могут не только расслабиться и получить положительные эмоции, но и даже достичь оргазма. Сколько стоят подобные сессии, как шибари связано с БДСМ и что это вообще такое — смотрите в видео выше.
О красивом связывании Мушег узнал из интернета: просто увидел снимок с тематической фотосессии. На кадре тело девушки, одетой лишь в нижнее белье, сковывали красивые узлы. Мужчина признается: внутри что-то екнуло и он сразу же решил попробовать это со своей девушкой.
Шибари-шоу обычно длится около 20 минут, зрители нередко сами становятся моделями, которых связывают. Чаще всего такие встречи проводят в клубах или во время тематических вечеринок.
Мушег говорит, что он в этом деле не фетишист — оттого и связывает не ради удовольствия, а за деньги. В среднем это приносит 30 тысяч рублей дополнительных доходов.
Более подробно об искусстве шибари наши коллеги из 72.RU рассказывали в этом тексте.